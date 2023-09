Frankfurt -Westend: Festnahmen und Durchsuchungen nach Diebstahl von Nahrungsergänzungsmitteln

Frankfurt (ots) – (dr) Bereits am Sonntag, den 17. September 2023, kam es auf

dem Frankfurter Messegelände zu einem Diebstahl mehrerer Paletten mit

Nahrungsergänzungsmitteln, die im Rahmen einer

Vollkontakt-Kampfsport-Veranstaltung in einer Halle zwischengelagert waren. Die

Polizei nahm nun zwei Tatverdächtige fest und stellte Beweismittel sicher.

Beamte des Polizeiposten „Messe“ des 13. Reviers stellten anhand von

Videoaufzeichnungen und umfangreichen Ermittlungen fest, wie am Vormittag bei

Abbauarbeiten in einer Messehalle mehrere Personen eine ganze Palette mit Kisten

entwendeten, in denen sich Protein-Drinks und Protein-Chips befanden. Diese

verluden sie anschließend für den Abtransport in Fahrzeuge. Durch die weitere

Auswertung war es in der Folge möglich, die Kennzeichen der für den Diebstahl

genutzten Fahrzeuge und die Halter zu ermitteln.

Am vergangenen Dienstag (19.09.2023) fand die Polizei im Rahmen von

Durchsuchungsmaßnahmen in einem Lagerraum eines Catering- und

Gastronomiebetriebes 49 Kisten auf und stellte diese sicher. Einen der

Tatverdächtigen, 34 Jahre alt, trafen die Beamten noch in der Nähe an und nahmen

ihn fest. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung und seines Pkw

fanden sie weitere 35 Kisten auf und stellten diese ebenfalls sicher.

Am Mittwoch, den 20.09.2023, nahmen Polizeibeamte einen weiteren 41-jährigen

Mann fest, in dessen Wohnung weitere 42 Kisten sichergestellt werden konnten.

Die Ermittlungen hinsichtlich zwei weiterer gestohlener Paletten sowie weiterer

Mittäter dauern an. Der Gesamtwert der gestohlenen Ware beträgt insgesamt ca.

15.000 Euro. Die Frankfurter Polizei ermittelt aufgrund des Verdachts des

Bandendiebstahls.

Bundespolizei vollstreckt drei Haftbefehle am Flughafen Frankfurt: Vorenthaltung von Sozialversicherungsbeiträgen, Körperverletzung im Flugzeug und Vergewaltigung

Frankfurt/Main (ots)

Am gestrigen Donnerstag vollstreckten Beamte der Bundespolizei drei Haftbefehle am Flughafen Frankfurt am Main.

Ein 72-Jähriger war im September 2017 vom Amtsgericht Gelnhausen zu einer Geldstrafe von 200 Tagessätzen zu je 25 Euro verurteilt worden, weil er in 33 Fällen Sozialversicherungsbeiträge vorenthielt. Nun stellten ihn Bundespolizisten bei der Ausreisekontrolle nach Bukarest/Rumänien fest. Der Deutsche zahlte die Geldstrafe in Höhe von 3500 Euro und konnte so eine 140-tägige Haft umgehen.

Auch ein 60-jähriger Ukrainer konnte durch Zahlung seiner offenen Geldstrafe in Höhe von 800 Euro einer Ersatzfreiheitsstrafe entgehen. Er hatte einen Reisenden durch Schläge ins Gesicht in einem Flugzeug verletzt und war dafür vom Amtsgericht Günzburg verurteilt worden. Die Beamten verhafteten den Mann zunächst, er durfte jedoch nach Zahlung der Geldstrafe seine Reise nach Philadelphia/USA fortsetzen.

Ein 29-jähriger Somalier wurde seit Februar 2023 mit einem Vollstreckungshaftbefehl von der Staatsanwaltschaft Fulda gesucht. Er wurde zuvor vom Landgericht Fulda im Dezember 2021 wegen Vergewaltigung zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Bundespolizisten verhafteten ihn bei seiner Ankunft aus Nairobi/Kenia und lieferten ihn in die Justizvollzugsanstalt Preungesheim ein.

Unbekannte legen Steine auf die Schienen – Bundespolizei sucht Zeugen

Bad Vilbel (ots) – Weil Unbekannte im Bereich des Bahnhofes Bad Vilbel

Dortelweil am Donnerstagmorgen Steine auf die Schienen gelegt haben und ein ICE

diese überfuhr, kam es bei insgesamt 41 weiteren Zügen zu Verspätungen. Nach

Aussage des Lokführers hätte er bei der Durchfahrt in Dortelweil, gegen 9.45

Uhr, heftige Schläge unter dem Zug wahrgenommen und sofort eine Notbremsung

eingeleitet. Zeitgleich hätte er neben den Gleisen etwa fünf Jugendliche

gesehen, die von dort wegrannten. Durch die Bundespolizei wurde wenig später

eine Fahndung eingeleitet und Beamte suchten den Bereich ab. Die Jugendlichen

konnten jedoch nicht mehr festgestellt werden. In den Gleisen konnten Überreste

von Steinen gefunden und aus dem Gleisbereich geräumt werden. Von den etwa 200

Reisenden im ICE wurde durch den Vorfall niemand verletzt. Durch die

Bundespolizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in

den Bahnverkehr eingeleitet. Personen die Beobachtungen gemacht haben die in

Zusammenhang mit dem Vorfall stehen könnten oder Hinweise zu den Jugendlichen

geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 bei

der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

Frankfurt – Bahnhofsviertel / Sachsenhausen: Reifen platt gestochen

Frankfurt (ots) – (dr) Ein bislang unbekannter Mann war am gestrigen Donnerstag

(21.09.2023) in Frankfurt unterwegs und zerstach gleich an mehreren Fahrzeugen

Autoreifen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen lief der Unbekannte zunächst gegen 18:35 Uhr die

Mainluststraße entlang und zerstach mit einem Messer den jeweils hinteren Reifen

der Beifahrerseite von insgesamt sieben Fahrzeugen. Als er von einem Passanten

angesprochen wurde, entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung.

Der Täter soll schwarzgraue, etwas längere Haare sowie einen Oberlippen- und

Kinnbart getragen haben. Er sei mit einem weißen T-Shirt, einer dunkelblauen

Hose sowie Adiletten bekleidet gewesen. Zudem trug er einen hellblauen Rucksack.

Eine weitere Tat ereignete sich rund zehn Minuten später in der Gartenstraße.

Auch hier wurde ein Autoreifen eines geparkten Fahrzeuges mit einem Messerstich

platt gestochen wurde.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter geben

können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 – 10400 mit der

Polizei in Verbindung zu setzen.