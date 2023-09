Wetzlar: Schwerer Verkehrsunfall

Zwischen Hermannstein und Blasbach kollidierten auf der L 3053 in Höhe der Autobahnzufahrt am Freitag, 22. September, zwei PKW miteinander. Ersten Ermittlungen zufolge geriet eine 25 -jährige Audi-Fahrerin aus Wettenberg gegen 8.50 Uhr aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem aus Richtung Wetzlar kommenden Seat, den ein 31-Jähriger aus dem Lahn-Dill-Kreis fuhr. Beide Personen erlitten durch die Kollision schwere Verletzungen und kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus. Ärzte stuften die Verletzungen des Mannes als lebensbedrohlich ein.

Polizeibeamte stellten am Unfallort noch eine Ölspur fest. Ob diese beim Unfallhergang eine Rolle gespielt hat, bedarf weiterer Ermittlungen.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme bei der mutmaßlichen Unfallverursacherin sowie das Hinzuziehen eines Gutachters an, der in der Folge seine Arbeit an der Unfallstelle aufnahm. Anschließend kümmerten sich Abschlepper um die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Der entstandene Schaden ist noch nicht bekannt. Für die Dauer der Maßnahmen, wozu auch die Fahrbahnreinigung gehörte, war die L 3053 zwischen Blasbach und der Autobahnzufahrt bis etwa 13.30 Uhr voll gesperrt. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zu der Ölspur machen können, werden gebeten, sich an die Polizeistation in Wetzlar zu wenden (Telefonnummer 06441/918-110).

Herborn: Fahrradcodieraktion

Am Freitag (29.9.2023) in der Zeit von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr bietet die Polizei eine Fahrradcodierung auf dem Gelände der Polizeistation Herborn (an der dortigen Waschhalle) an. Eine Anmeldung zur Terminvereinbarung ist erforderlich. Anmeldung nimmt die Polizeistation Herborn unter der Telefonnummer 02772 470-50 entgegen.

Speziell ausgebildete Schutzleute versehen Ihren Fahrradrahmen mittels eines hochmodernen Nadelprinters mit einer gut sichtbaren, individuellen Kennzeichnung. Diese kann potentielle Fahrraddiebe von vorneherein abschrecken. Sollte Ihr Zweirad doch einmal gestohlen werden, ermöglicht der Code der Polizei die schnelle Zuordnung. So können sichergestellte Bikes zeitnah wieder an deren rechtmäßige Eigentümer ausgehändigt werden.

Bitte beachten: Die Codierung ist für Sie kostenlos! Bitte erscheinen Sie pünktlich zu den Terminen. Bringen Sie bitte das zu kennzeichnende Fahrrad / E-Bike, ggf. einen entsprechenden Eigentumsnachweis sowie Ihren gültigen Personalausweis mit. Am oberen Sattelrohr befestigte Gegenstände, wie beispielsweise Schlösser, Luftpumpen, Flaschenhalterungen etc., sollten Sie bereits im Vorfeld abmontiert haben. Denken Sie bei E-Bikes unbedingt an den Schlüssel zur Herausnahme des Akkus. Falls vorhanden, bitte auch den Ersatzakku mitbringen. Die Codierung von Carbon-Rahmen ist nicht möglich.