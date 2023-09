Marburg: Festnahme nach versuchtem Fahrraddiebstahl

Die Polizei konnte am vergangenen Wochenende einen mutmaßlichen Fahrraddieb auf frischer Tat antreffen. Vor den Augen einer Zivilstreife machte sich der Dieb am Sonntag (17.09.23) gegen 01.20 Uhr beim Fahrradparkplatz des Marburger Hauptbahnhofes mit einer Stange an einem Bike zu schaffen. Auf Nachfrage verwickelte sich der 23-jährige Wohnsitzlose mehrfach in Widersprüche und räumte letztendlich ein, nicht der Besitzer des Rades zu sein und diesen auch nicht zu kennen. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei prüfen, inwiefern der Tatverdächtige für weitere gleichgelagerte Diebstahlsdelikte im Marburger Stadtgebiet in Frage kommen könnte. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Inzwischen wurde gegen den Beschuldigten ein in einem anderweitigen Strafverfahren erwirkter Vollstreckungshaftbefehl erlassen und in Vollzug gesetzt.

Beim Abstellen von Fahrrädern, insbesondere auch bei den inzwischen sehr beliebten und oft hochpreisigen E-Bikes/ Pedelecs, bittet die Polizei um Beachtung folgender Tipps: