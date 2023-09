Kind auf Fahrrad leicht verletzt

Um 18:17 Uhr befuhr gestern Abend eine 25-Jährige aus der Gemeinde Meinhard mit ihrem Pkw die Leipziger Straße in Waldkappel. Zu dieser Zeit fuhr ein achtjähriger Kind aus Waldkappel mit dem Fahrrad die Mittelgasse und kreuzte die Leipziger Straße. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw, in den das Kind seitlich mit dem Rad hineinfuhr. Der Achtjährige wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Schutzplanke geprallt

Am gestrigen Donnerstagmorgen ist eine 55-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen beim Befahren der B 27 von Bad Sooden-Allendorf in Richtung Eschwege aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit der Leitplanke kollidiert. Der Unfall ereignete sich gegen 08.38 Uhr etwa 200 Meter nach der Einmündung „Auf dem Steineckel“ in Fahrtrichtung Eschwege. Am Pkw der Frau entstand bei der Kollision ein Schaden von 8000 Euro, der Wagen blieb aber weiterhin fahrbereit. Der Schaden an der Schutzplanke wird mit ca. 60 Euro angegeben.

alkoholisiert gegen Pkw gefahren

Um 00:20 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 24-jähriger Eschweger mit dem Fahrrad die Straße „Brühl“ in Eschwege. Dabei fuhr er gegen einen geparkten Pkw Citroen und stürzte in der Folge, wodurch er sich leicht verletzte. Wie sich herausstellte, stand der 24-Jährige unter Alkoholeinfluss, worauf ein Test durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von ca. 1,5 Promille, worauf eine Blutentnahme angeordnet wurde. Aufgrund der Verletzungen wurde der 24-Jährige zur ambulanten Behandlung in das Krankenhaus gebracht.

Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Zwischen dem 13.09.23, 18:00 Uhr und dem 21.09.23, 17:00 Uhr versuchten Unbekannte in das Vereinsheim der Sportanlage in Jestädt im Fischerweg einzubrechen. Der Versuch eine Tür aufzuhebeln gelang jedoch nicht; dabei wurde ein Teil der Türverglasung beschädigt. Bei Anzeigenaufnahme wurde mitgeteilt, dass sowohl zwei Fenster- als auch zwei Türgriffe fehlen und vermutlich gestohlen wurden. Gesamtschaden: ca. 500 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Diebstahl aus Scheune; Polizei sucht Zeugen

Den Beamten der Polizei Sontra ist am Donnerstagmorgen gegen 09.00 Uhr ein Diebstahl gemeldet worden. Demnach haben unbekannte Täter aus einem Scheunengebäude in der Rosengasse zwei Autoradios und einen Retro-Kassettenrecorder geklaut. Hinweise unter 05653/9766-0.

Polizei Witzenhausen

Fahrraddiebstähle; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben am Donnerstag ein schwarzes BMX-Rad im Wert von 150 Euro vom Gelände der Kesperschule in der Gartenstraße in Witzenhausen geklaut. Das Rad war gegen 07.40 Uhr auf dem Gelände des Schulhofs abgestellt und mittels Kabelschloss an einem Zaun gesichert worden. Gegen 12.45 Uhr wurde dann der Verlust des Fahrrads festgestellt, das Schloss lag geknackt daneben.

Ein weiterer Fahrraddiebstahl wurde gestern noch angezeigt, der sich bereits zwischen dem 16.09.23, 11:00 Uhr und dem 17.09.23, 22:30 Uhr am Nordbahnhof in Witzenhausen ereignet hat. In dem Zeitraum wurde das mit einem Fahrradschloss gesicherte Mountainbike der Marke „Prophete“ aus dem Bereich der Fahrradunterstände gestohlen. Schaden: ca. 200 EUR.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040 entgegen.