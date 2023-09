„Brich Dein Schweigen“ – Polizei richtet „Fachtag mit Kino“ gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen aus

„Brich dein Schweigen!“ lautete der Titel, mit dem das Polizeipräsidium Nordhessen Lehrkräfte und weitere pädagogische Fachkräfte am Weltkindertag am Mittwoch zu einem Fachtag gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen in ein Kasseler Kino eingeladen hatte. Bei der Präventionskampagne „Brich Dein Schweigen“, die im März 2022 durch das Polizeipräsidium Südhessen ins Leben gerufen wurde, geht es um den Kampf gegen Kindesmissbrauch: Klares Ziel ist es, Kinder und Jugendliche zu schützen und die Täterinnen und Täter zur Rechenschaft zu ziehen.

Den Auftakt der Veranstaltung in Kassel stellte am Mittwoch ein Film zum Thema Cybergrooming dar. Cybergrooming wir die Anbahnung sexueller Kontakte durch Täter/-innen an Kinder und Jugendliche über das Internet genannt (nähere Informationen unter https://www.klicksafe.de/cybergrooming). Im Anschluss an den Film folgte eine Podiumsdiskussion, bei der Fragen, die der Film aufwarf, insbesondere hinsichtlich der pädagogischen und strafrechtlichen Aspekte, geklärt werden sollten. Die Runde der Expertinnen war besetzt durch Vertreterinnen des Fachkommissariats für Sexualdelikte der Kripo Kassel, der Schulpsychologie des Staatlichen Schulamts Kassel, der Fachberatungsstelle bei sexualisierter Gewalt Stadt und Landkreis Kassel – „faX“, der Beratungsstelle des Kinderschutzbundes OV Kassel sowie durch die Leiterin der Allgemeinen Sozialen Dienste des Jugendamts Kassel. Die Veranstaltung wurde eingerahmt von einem Markt der Möglichkeiten, auf dem weitere Informationen gesammelt und Kontakte geknüpft werden konnten.

Im Ergebnis waren sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Fachtags einig: Prävention kann nur gemeinsam gelingen, vor allem durch Aufklärung, denn minderjährige Opfer müssen erhört und erkannt werden, um ihnen helfen zu können. Es muss von allen in unserer Gesellschaft ernst genommen werden, dass sexueller Missbrauch in den meisten Fällen im familiären und sozialen Umfeld der Opfer stattfindet und dass Opfer sich in einem Abhängigkeitsverhältnis zum meist männlichen Täter befinden.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei auf folgende Hilfestellen hinweisen:

Aufmerksamer Zeuge verhilft Polizei zur Festnahme von Fahrraddieb: Verdächtiger nach Ermittlungen der „BAO Mars“ in U-Haft

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel-Bettenhausen: Eine weitere Festnahme eines mutmaßlichen Fahrraddiebs und die darauffolgende richterliche Anordnung der Untersuchungshaft gegen den Tatverdächtigen sind das Ergebnis der fortgesetzten täterorientierten Ermittlungen von der „BAO Mars“ der Kasseler Polizei und der Staatsanwaltschaft Kassel. Die Festnahme des 29-Jährigen war der Polizei am Dienstagnachmittag dank eines aufmerksamen Zeugen gelungen. Da der Tatverdächtige, der deutscher Staatsangehöriger ist und derzeit keinen festen Wohnsitz hat, erst Anfang September aus der Haft entlassen worden war und nun wieder wegen Drogendelikten und Fahrraddiebstahls auffällig wurde, beantragte die Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft gegen ihn. Der 29-Jährige wurde daraufhin am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Haft.

Zu der Festnahme des 29-Jährigen war es am Dienstag, gegen 17:15 Uhr, im Ölmühlenweg in Kassel gekommen. Ein Zeuge hatte dort zufällig das erst kurz zuvor gestohlene E-Bike eines Bekannten wiederentdeckt, mit dem der 29-Jährige unterwegs war. Die von dem Zeugen alarmierte Streife des Polizeireviers Ost konnte den Tatverdächtigen nach kurzer Verfolgung festnehmen, nachdem dieser versucht hatte, zu Fuß zu flüchten. Auch das gestohlene E-Bike im Wert von ca. 4.000 Euro fanden die Beamten in der Nähe und stellten es sicher. Das Rad war am Mittag desselben Tages aus einem Haus in der Leipziger Straße gestohlen worden. Der Tatverdacht richtet sich nun gegen den 29-Jährigen. Die Ermittlungen der BAO Mars gegen ihn dauern an.

Weitere Informationen zur BAO Mars, die bei der Kasseler Polizei zur Bekämpfung von signifikanten Anstiegen in verschiedenen Deliktsbereichen wie dem Fahrraddiebstahl eingerichtet wurde, finden Sie auf der Internetseite der Polizei Hessen unter: https://k.polizei.hessen.de/514185577.

Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt

Kassel-Wabern (ots) – Zwei Männer (24,31) wurden gestern Abend (22.9./22:15 Uhr)

dabei beobachtet, wie sie am Bahnhof Wabern ein Fahrrad entwendeten. Ein Zeuge

aus Felsberg gab an, dass die beiden Diebe ein weißes Mountainbike der Marke

Centurion am Bahnhof Wabern entwendeten und anschließend in die Hessische

Landesbahn (22420) Richtung Kassel einstiegen. Ein weiterer Zeuge gab zudem an,

dass die beiden Fahrraddiebe auf Nachfrage sogar zugaben, das Fahrrad gestohlen

zu haben. Daraufhin wurde die Bundespolizeiinspektion Kassel kontaktiert. Bei

Halt im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe warteten bereits Bundespolizisten auf die

beiden Männer mit dem gestohlenen Fahrrad, die Dank der ausführlichen

Zeugenangaben schnell ermittelt werden konnten. Nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen wurden die Beiden vor Ort entlassen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren gegen die beiden Männer eingeleitet.

Eigentümer gesucht! Der Eigentümer, dessen weißes Mountainbike der Marke

,,Centurion“ am Bahnhof Wabern entwendet wurde, kann sich ab sofort bei der

Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr.: 0561-81616 0 melden.