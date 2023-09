Betrüger schockieren Gudensberger Seniorin am Telefon mit Geschichte über tödlichen Unfall; Polizei sucht Zeugen von Geldübergabe

Gudensberg

Mit einer schockierenden Lügengeschichte über einen tödlichen Verkehrsunfall haben Betrüger am Donnerstag eine betagte Dame aus Gudensberg am Telefon getäuscht.

Gegen 11:00 Uhr meldete sich der vermeintliche Staatsanwalt auf dem Festnetzanschluss der betagten Dame aus Gudensberg. Glaubhaft berichtete der Mann am anderen Ende der Leitung, dass die Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben könnte. Im weiteren Verlauf des Gesprächs übte der Staatsanwalt mit hohen Geldforderungen großen Druck auf die Gudensbergerin aus. Nachdem die Seniorin mehrere Zehntausend Euro bereitstellte, um ihrer Tochter zu helfen und sie frei zu bekommen, kam es gegen 12:30 Uhr zur Geldübergabe an einen unbekannten Mann an der Haustür. Dieser nahm das Geld an sich und ging anschließend in unbekannte Richtung davon.

Nachdem der telefonische Kontakt zu den Tätern abgebrochen war, erkundigte sich die Seniorin bei Ihrer Tochter nach dem Befinden. Als diese dann von dem Telefonat mit dem Betrüger erfuhr, wurde beiden klar, dass die Seniorin Opfer einer miesen Masche wurde. In Folge wurde die Kriminalpolizei aus Homberg/Efze verständigt, welche die Anzeige aufnahmen.

Der Geldabholer kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 30-35 Jahre alt, korpulente Figur, kurze, dunkle

Haare, dunkle Kleidung, Vollbart, gepflegtes Erscheinungsbild,

vermutlich südosteuropäisches Aussehen

Zeugen, die am gestrigen Nachmittag in der Lamsbergsiedlung in Gudensberg verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 05681/774-0 bei der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Schwalm-Eder zu melden.

Tipps der Polizei, um sich vor Betrug zu schützen Auch wenn die Betrüger bei ihren Maschen sehr geschickt vorgehen und den Opfern in den vorliegenden Fällen kein Vorwurf gemacht werden soll, möchte die Polizei folgende Tipps geben: