Korbach: Die Polizei-News

Diemelstadt-Rhoden – Wohnhausbrand, hoher Sachschaden, Polizei geht von technischem Defekt als Brandursache aus

Am Donnerstag (21. September) kam es gegen 11.30 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Straße Neustadt in Diemelstadt-Rhoden.

Das Feuer war in einem Zimmer im Obergeschoss ausgebrochen. Die Feuerwehren konnten das Feuer schnell ablöschen und damit ein Übergreifen auf das gesamte Haus und andere Gebäude verhindern. Drei Hausbewohner wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Am heutigen Freitagmorgen haben Brandermittler der Kriminalpolizei Korbach die Brandstelle untersucht. Danach gehen sie davon aus, dass der Brand durch einen technischen Defekt verursacht wurde. Den Gesamtschaden schätzten sie auf etwa 100.000 Euro.

Allendorf/Eder-Bromskirchen – 36-Jähriger nach Hinweis bei Holzdiebstahl ertappt

Aufgrund eines Hinweises konnte die Polizei Frankenberg am Donnerstag einen 36-Jährigen als Täter nach einem Diebstahl von Brennholz Allendorf/Eder-Bromskirchen ermitteln.

Am Donnerstag gegen 20.40 Uhr meldete sich ein Revierförster bei der Polizei Frankenberg, da er ein Auto beobachtet hatte, welches möglicherweise gestohlenes Brennholz geladen hat. Aufgrund der guten Beschreibung konnte die Polizei das verdächtige Fahrzeug in Allendorf/Eder anhalten. Bei der folgenden Überprüfung stellten die Polizeibeamten fest, dass in dem Auto mehrere Rollen ungespaltenes Brennholz und eine noch warme Motorsäge lagen.

Bei seiner anschließenden Vernehmung gab der 36-jährige Fahrer den Brennholzdiebstahl zu. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Das Brennholz und die Motorsäge stellte die Polizei sicher, das Holz konnte später an Berechtigte übergeben werden.

Korbach – Ladendiebstahl in Drogerie, Polizei bittet bisher unbekannten Zeugen sich zu melden

Am Donnerstag, 7. September, gegen 12.15 Uhr kam es in einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße in Korbach zu einem Ladendiebstahl. Der Täter konnte flüchten. Die Polizei bittet einen Zeugen, der dem Täter noch folgte, sich bei der Polizei zu melden.

Der Täter entwendete mit einer präparierten Tasche mehrere hochwertige Parfümflakons im Wert von über 3.000 Euro. Der Täter wurde von einer Mitarbeiterin der Drogerie angesprochen, daraufhin flüchtete er. Nach den bisher vorliegenden Zeugenaussagen wurde die Tat von einem Zeugen beobachtet. Dieser hatte die Mitarbeiterin auch auf den Diebstahl angesprochen und soll anschließend dem Täter gefolgt sein.

Da die Personalien des Zeugen bisher nicht bekannt sind, wird dieser gebeten, sich bei der Polizei Korbach unter der Tel. 05631-9710 zu melden.

Waldeck-Sachsenhausen – Sachbeschädigung an Wohnhaus und Auto

In der Nacht von Donnerstag (21.September) auf Freitag (22.September) beschädigten bisher unbekannte Täter ein Wohnhaus und ein Auto in Waldeck-Sachsenhausen.

Die Täter beschmierten das Haus großflächig mit dunkler Farbe, die auch auf das vor dem Haus stehende Auto aufgebracht wurde. An dem Auto zerstachen die Unbekannten außerdem zwei Reifen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Polizei Korbach ist auf der Suche nach Zeugen, Hinweise bitte an die Tel. 05631-9710.

