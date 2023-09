Main-Taunus: Die Polizei-News

Handfeste Auseinandersetzung auf Landstraße, L3005, Anschlussstelle Eschborn Ost, Donnerstag, 21.09.2023, 13:15 Uhr

(da) Zwei Autofahrer hielten es am Donnerstagmittag für eine gute Idee, ihre Meinungsverschiedenheiten im Straßenverkehr auf der Fahrbahn einer Landstraße auszutragen. Gegen 13:15 Uhr riefen die beiden 47 und 50 Jahre alten Kontrahenten unabhängig voneinander die Polizei und teilten mit, dass sie soeben auf der L3005 vom jeweils anderen mehrfach ausgebremst worden seien. Daraufhin beschlossen sie, auf dem Beschleunigungsstreifen in Höhe Eschborn Ost anzuhalten, um ihre Meinungsverschiedenheiten zu klären. Diese wurden dann nicht nur verbal, sondern auch körperlich ausgetragen. Die eintreffenden Streifen mussten die beiden auf der Fahrbahn trennen. Sie erwartet nun jeweils eine Anzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr und Körperverletzung. Da bei der verbalen Auseinandersetzung auch die eine oder andere unschöne Formulierung gefallen sein soll, kommt für einen der Beteiligten noch eine Anzeige wegen Bedrohung und Beleidigung hinzu.

Schockanruf scheitert lediglich an zu wenig Bargeld, Main-Taunus-Kreis, Donnerstag, 21.09.2023, 11:30 Uhr

(da)Am Donnerstag kam es im Main-Taunus-Kreis zu einem versuchten Schockanruf. Die Betrüger nutzen wieder einmal die bekannte Masche, dass ein Familienmitglied des Angerufenen einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine entsprechende Kaution fällig sei. Konkret wurden 100.000 Euro gefordert. Auch wenn es in diesem Fall nicht zu einer Geldübergabe kam, ist es fatal, dass diese lediglich daran scheiterte, dass der Angerufene „nur“ 4.000 Euro bieten konnte und die Betrüger daraufhin das Telefonat von sich aus beendeten. Somit scheiterte die Masche lediglich an der Gier der Betrüger, die sich für einen solchen Geldbetrag nicht die Finger schmutzig machen wollten. Deshalb rät die Polizei noch einmal ausdrücklich: Sensibilisieren Sie Ihren Bekannten- und Verwandtenkreis für diese, aber auch für andere im Umlauf befindliche Betrugsmaschen. Gerade ältere Menschen waren in der Vergangenheit besonders anfällig für die perfide Überzeugungsarbeit der Betrüger. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Polizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer (06192) 2079-231.

Betrugsversuche auf dem Smartphone,

Kriftel, Montag, 11.09.2023

(da)Ein Mann aus Kriftel wurde in den vergangenen Tagen durch einen professionellen Call-Center-Betrug fast um 4.000 Euro gebracht. Der Mann erhielt am 11.09.2023 einen Anruf. Es meldete sich ein angeblicher Mitarbeiter eines Online-Bezahldienstes. Dieser teilt mit, dass das Konto des Angerufenen gehackt worden sei und man diesen Schaden nun für ihn beheben wolle. Zu diesem Zweck brachten die Betrüger den Mann durch geschickte Gesprächsführung und Überredungskunst dazu, ihnen Zugriff auf sein Smartphone zu gewähren. Behoben wurde jedoch hierdurch nichts. Vielmehr installieren die Betrüger in solchen Fällen eine App auf dem Handy der Betroffenen, bringen diese dann dazu, in der App ihre Kontodaten zu hinterlegen und einen oder mehrere Geldbeträge an die App zu überweisen. Glücklicherweise bemerkte die Hausbank des Geschädigten den Betrug sofort und stoppte die Überweisung, bevor die Betrüger an ihr Geld gelangen konnten. Der Vorfall zeigt, wie unterschiedlich Betrüger heute am Telefon vorgehen. Hinterfragen Sie sich daher immer, ob Sie sicher sein können, dass der Gesprächspartner am Telefon wirklich die Person ist, für die er sich ausgibt. Eine im Display angezeigte Telefonnummer reicht dafür leider nicht aus. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie am Telefon keine persönlichen Daten preisgeben! Weitere Informationen zu gängigen Betrugsmaschen erhalten Sie bei der Polizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer (06192) 2079-231.

Handwerkerfahrzeug in Eppstein aufgebrochen, Eppstein, Burgstraße, Mittwoch, 20.09.2023, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 21.09.2023, 07:30 Uhr

(da)Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag die Seitenscheibe eines Handwerkerfahrzeugs eingeschlagen. Das Auto stand zur Tatzeit in Eppstein in der Burgstraße. Hier schlugen die Täter die Seitenscheibe ein, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Nachdem sie den Innenbereich einschließlich des Laderaums durchsucht hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Erfolgreich waren sie jedoch nicht, es wurde nichts entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

Radfahrer bei Alleinunfall verletzt,

Liederbach, Auf den Gänsewiesen, Donnerstag, 21.09.2023, 08:20 Uhr

(da)Ein Radfahrer ist am Donnerstagmorgen gegen einen geparkten Lkw geprallt und dabei verletzt worden. Der 86-Jährige war gegen 8:20 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Straße „Auf den Gänsewiesen“ unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß er dort gegen einen geparkten Lkw. Durch diesen Zusammenstoß zog sich der 86-Jährige leichte Verletzungen zu, die einer medizinischen Versorgung im Krankenhaus bedurften.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Mittwoch; 27.09.23: L3005, Anschlussstelle Eschborn Ost

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.