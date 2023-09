Schwarzwald: Landesturntag des Badischen Turner-Bundes  am Samstag, 23. September, in St.Georgen

St. Georgen. Der Ort wurde ganz bewusst gewählt. In der Stadthalle der Schwarzwald-Gemeinde St.Georgen findet am Samstag, 23.September, der Landesturntag des Badischen Turner-Bundes (BTB) statt.

Geturnt wird bei dieser landesweiten Veranstaltung allerdings nicht. Vielmehr handelt es sich hierbei um das alle drei Jahre stattfindende Delegiertentreffen des in Baden größten Sportfachverbandes.

Im Vordergrund stehen dabei die Rechenschaftsberichte sowie Neuwahlen der Präsidiumsmitglieder und Bereichsvorstände.

Die Wahl auf St.Georgen im Schwarzwald als ausrichtende Stadt fiel vor allem, weil BTB-Präsident Gerhard Mengesdorf dort zu Hause ist und am Samstag aus seinem Ehrenamt verabschiedet wird.

Insgesamt 27 Jahre stand der pensionierte Schulleiter an der Spitze des Badischen Turner-Bundes. Beim diesjährigen Landesturntag wird der 73-Jährige den Führungsstab an jüngere Hände weitergeben.

Für die Nachfolge wird erstmals in der 175-jährigen Geschichte des Verbandes eine Doppelspitze vorgeschlagen. Zuvor wird jedoch eine Änderung der Satzung notwendig sein.

Der parlamentarische Teil des Landesturntags beginnt am 23. September um 10 Uhr mit dem Bericht von Präsident Gerhard Mengesdorf, dem Finanzbericht von Vizepräsident Rainer Wurzinger, der Behandlung von Anträgen sowie den Neuwahlen.

Seinen Höhepunkt wird der Landesturntag nach der Mittagpause ab 14 Uhr mit der Verabschiedung von Gerhard Mengesdorf als langjährigen Präsidenten des Badischen Turner-Bundes erfahren.

(Quelle: Badischer Turner-Bund)