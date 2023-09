Frankfurt: Highlights für Hörbuch- und Podcast-Fans auf der Buchmesse

Frankfurt Audio Areal: Hörbuch-Trends und Audio-Services

Treffpunkt für Hörbuch-Fans und Audio-Expert*innen auf der Messe ist das Frankfurt Audio Areal in Halle 3.1. Hier werden auf rund 330 Quadratmetern Neuheiten, Trends und Services aus dem Bereich Audio präsentiert. Penguin Random House Audio, Bastei Lübbe, Argon und viele weitere Mitausstellende zeigen am Gemeinschaftsstand der IG Hörbuch (3.1 K25) ihre neuesten Produktionen. Weitere Player und Service Provider aus dem Audio-Bereich, wie Beat Technology, Bookwire, DeepZen, Dreamscape, Edel, hoopla, New Books in the Cloud, Pozotron, relaxound, Spotify und Zebralution, sind mit Ständen im Areal vertreten.

Neu: Hörbuchwelten Bühne mit Publikumsprogramm am Wochenende

Am Messewochenende verwandelt sich die Audio Business Lounge des Areals in die Hörbuchwelten Bühne – powered by Bookwire (3.1 K25). Preisgekrönte Stimmen und Bestseller-Autor*innen machen die Bühne zum Publikumsmagneten: Neben Hörbuchsprecher und Schauspieler Rufus Beck werden Klaus-Peter Wolf, Jan Weiler, Lilly Lucas, Daniel Speck, Steffen Groth, Susanne Fröhlich und viele weitere erwartet. Zum Bühnenprogramm: www.buchmesse.de/frankfurtaudio

Auf den anderen Bühnen der Messe und an den Ständen finden weitere Veranstaltungen zum Thema Hörbuch und Podcast statt. Fans von Die ??? können am Messesamstag die Macher der neuesten Graphic Novel zu den drei Detektiven im Frankfurt Studio live erleben (21. Oktober 2023, 14.00 Uhr; Halle 4.0, Saal Europa). Helge Schneider wird am Mittwoch und Donnerstag auf der Messe sein (18.-19. Oktober 2023, 3.0 A118 / A121). Sophie Passmann spricht am Messefreitag am Stand der Süddeutschen Zeitung (20. Oktober 2023, 14.00 Uhr; 3.1 F50) und Marc-Uwe Kling trifft seine Fans am Messesonntag im Saal Harmonie (22. Oktober 2023, 16.00 Uhr). Podcaster (Gefühlte Fakten) und Autor Tarkan Bagci stellt am dtv-Stand (3.0 D127) sein neues Buch vor.

Podcasts auf der Buchmesse: Lage der Nation und ARTE

Zum ersten Mal kommt der reichweitenstarke Politik-Podcast Lage der Nation auf die Frankfurter Buchmesse. Am Donnerstagabend, 19. Oktober, nehmen Philip Banse und Ulf Buermeyer bei „Lage Live“ vor rund 2.000 Zuschauenden eine neue Folge ihres Podcasts auf dem Messegelände auf. Fans, die kein Ticket mehr für die ausverkaufte Veranstaltung erhalten haben, können die beiden Podcast-Hosts am Messesamstag auf der Hörbuchwelten Bühne (15.30 Uhr, 3.1 K25) im Frankfurt Audio Areal erleben. ARTE lädt bekannte Autor*innen zum Podcast-Gespräch über „Das Buch meines Lebens“ ins Frankfurt Studio ein. Autorin und Podcasterin Jagoda Marinić spricht am Messefreitag mit der Kinder- und Jugendbuchautorin Cornelia Funke (18.00 Uhr; Frankfurt Studio, Halle 4.0, Saal Europa).

Medienvertreter*innen, die von Lage Live berichten möchten, schreiben bitte bis zum 9. Oktober an press@buchmesse.de; das Platzkontingent ist begrenzt.

Audio-Konferenz und Networking-Möglichkeiten für Fachbesucher*innen

Internationale Audio- und Publishing-Expert*innen treffen sich am Messedonnerstag bei der Audio-Fachkonferenz im Publishing Perspectives Forum (19. Oktober 2023, 14.00-16.45 Uhr; Congress Center, Ebene 2, Raum Spektrum). Zu den Sprecher*innen gehört u.a. Matthew Gain, Senior Vice President und Head of Audible Europe. Bei der Panel-Diskussion über Audio in kleinen Publishing-Märkten, moderiert von Nathan Hull (CSO, Beat Technology), diskutieren Expert*innen aus Slowenien, Portugal und Ungarn. Beim anschließenden Networking, gesponsert von Bookwire, können die Teilnehmenden ins Gespräch zu kommen. Im Anschluss besteht zudem die Möglichkeit, sich bei der Happy Hour am Stand der IG Hörbuch (17.00 Uhr, 3.1 K25) zu vernetzen. Die Konferenz findet auf Englisch statt, die Teilnahme ist mit einem für diesen Tag gültigen Messeticket kostenfrei. Das vollständige Programm wird zeitnah bekannt gegeben: www.publishingperspectives.com/pp-forum/

Service für Publishing Professionals: Vernetzung durch den Audio Ambassador

Als Audio Ambassador der Frankfurter Buchmesse ist in diesem Jahr Publishing Consultant Carlo Carrenho im Einsatz. Er vernetzt Interessierte mit Audio-Unternehmen im Areal und ist am Gemeinschaftsstand der IG Hörbuch (Halle 3.1 K25) an allen Fachbesuchertagen zu festen Zeiten ansprechbar (18.-20. Oktober, 9.00-10.00 Uhr und 12.00-13.00 Uhr).

(Quelle: Frankfurt Buchmesse)