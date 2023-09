Verdächtige Personen gemeldet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am 18.09.2023 und 19.09.2023 stellten Zeugen einen verdächtigen Mann im Bereich einer Schule in der Goethestraße fest. Dieser hätte sich im Bereich des Schulgeländes aufgehalten. Ob es zu einem Kontakt mit den Schülern kam, steht derzeit nicht fest. Der Mann war ca 35 Jahre alt, hatte ein rundes Gesicht und trug einen Bart. Darüber hinaus hatte er ein ungepflegtes Erscheinungsbild.

Am Montag (18.09.2023) wurde eine 5-Jährige gegen 17 Uhr von einer unbekannten Frau auf einem Spielplatz in der Bayernstraße angesprochen und nach Name, Adresse und dem Kindergarten gefragt. Der Vorfall wurde von der Mutter der 5-Jährigen beobachtet.

Die Unbekannte habe noch andere Kinder auf dem Spielplatz angesprochen.

Beide Fälle wurden der Polizei am Mittwoch gemeldet. Wir nehmen solche Meldungen immer sehr ernst. Deshalb suchen wir Zeugen:

Wer kann Hinweise zu den gemeldeten Personen geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Erfahrungsgemäß erreichen uns nach öffentlicher Berichterstattung über sogenannte Kinderansprecher gehäuft weitere Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen aus der Bevölkerung. Durch die Thematisierung sind insbesondere Eltern und Kinder sensibler und melden mögliche verdächtige Personen ihrer örtlichen Polizei.

Obwohl sich viele verdächtige Meldungen im Nachhinein als unbegründet herausstellen, sind wir dankbar für jeden Hinweis. Wir nehmen Ihre Ängste ernst und sind stets für Sie ansprechbar. Denn wir kümmern uns und gehen jedem Hinweis nach.

Melden Sie deshalb bitte jeden verdächtigen Sachverhalt sofort bei Ihrer Polizeidienststelle oder über Notruf. Nur so können wir auch Ermittlungen aufnehmen. Wenn Sie wichtige Informationen nur auf sozialen Netzwerken teilen,

erfahren wir unter Umständen überhaupt nichts oder erst verspätet davon.

Folgende Ratschläge sollten Sie beachten, wenn Kinder davon erzählen, dass sie von Fremden angesprochen wurden:

Loben Sie Ihr Kind dafür, dass es sich Ihnen anvertraut hat.

Vermeiden Sie Gerüchte und beugen Sie somit einer Hysterie in Ihrer Nachbarschaft vor.

Teilen Sie keine spekulativen Informationen über soziale Netzwerke.

Melden Sie den Vorfall der Polizei. Über den Polizeinotruf 110 erreichen Sie diese zu jeder Tages- und Nachtzeit.

Bereiten Sie Ihre Kinder auf solche Situationen vor.

Eltern sollten Verhaltensregeln für den Schulweg und die Freizeit festlegen.

Schicken Sie Ihr Kind möglichst nicht allein, sondern in kleinen Gruppen zusammen mit anderen Kindern zur Schule oder zum Spielplatz. Halten Sie es zur Pünktlichkeit an.

Auf der Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention www.polizei-beratung.de finden Sie weitere umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Quad-Fahrer flüchtet vor Polizei

Ludwigshafen (ots) – Einer Polizeistreife fiel am Mittwoch 20.09.2023 ein Quad ohne Kennzeichen in der Blücherstraße auf. Als die Polizeibeamten den Quad-Fahrer kontrollieren wollten, versuchte der 31-Jährige mit dem Quad zu flüchten. Die Polizei nahm die Verfolgung auf.

Die Flucht erstreckte sich über die Kanalstraße und Bürgermeister-Grünzweig-Str. in Richtung Innenstadt. Der 31-Jährige fuhr hierbei mit stark überhöhter Geschwindigkeit und missachte alle Verkehrsregeln.

Im Friedenspark gefährdete er mit Fahrmanövern ein 2-jähriges Kind, das dort spielte.

Im Bereich der Bürgermeister-Grünzweig-Straße stieg der 31-Jährige von seinem Quad ab und versuchte zu Fuß zu flüchten. Die Polizei nahm zu Fuß die Verfolgung auf und stellte den Flüchtigen.

Der 31-Jährige hatte keinen Führerschein und stand vermutlich unter dem Einfluss von Drogen. Das Quad stellte die Polizei sicher.

Motorradfahrer bei Unfall mit Kehrmaschine verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochnachmittag (20.09.2023) kam es gegen 15 Uhr in der Maudacher Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einer Kehrmaschine.

Ein 56-Jähriger fuhr mit einer Kehrmaschine vom Gehweg auf die Fahrbahn und stieß mit einem dort fahrenden Motorrad zusammen. Der 24-jährige Fahrer des Zweirades stürzte und verletzte sich leicht.

An den Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden.

Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Ein 21-jähriger Rollerfahrer stürzte am Mittwochmorgen (20.09.2023, gg. 7:30 Uhr) an der Ausfahrt einer Tankstelle in der Bruchwiesenstr. Vermutlich verlor der Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Kleinkraftrad.

Er verletzte sich durch den Sturz leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Roller entstand ein Schaden in Höhe von rund 200 Euro.

Laptops und Bargeld aus Fahrschule entwendet

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte gelangten in der Nacht von Dienstag (19.09.2023) auf Mittwoch (20.09.2023) in das Gebäude in eine Fahrschule in der Sternstraße und entwendeten Laptops sowie Bargeld. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich derzeit auf 3.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Diebstahl aus Garage – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Bereits am Dienstag (19.09.2023) zwischen 9:15 Uhr und 14 Uhr gelangten Unbekannte in eine Garage in der Ludwig-Börne-Straße und klauten Haushaltswaren. Wie der oder die Täter in die Garage kamen, ist noch unklar. Einbruchspuren konnten nicht festgestellt werden. Ebenso unklar ist die genaue Schadenshöhe.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Einbruch in Baustellencontainer

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen in der Nacht von Dienstag (19.09.2023) auf Mittwoch (20.09.2023) einen Baustellencontainer im Bereich der Rheinuferstraße / B44 auf und entwendeten ein Mofa und ein hochwertige Wasserwage im Gesamtwert von circa 3.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

69-Jähriger erkennt Betrugsversuch sofort

Ludwigshafen (ots) – Ein 69-Jähriger erhielt am Montag 18.09.2023 auf seinem Computer eine Warnmeldung, die scheinbar von Microsoft stammte. Für die

Behebung des Fehlers rief der Mann eine ihm angezeigte Telefonnummer an. Es meldete sich ein unbekannter Mann, der sich als Mitarbeiter von Microsoft ausgab.

In dem Gespräch bot dieser dem 69-Jährigen verschiedene Betreuungsangebote zum Unkostenbeitrag von mehreren Hundert Euro an. Der Ludwigshafener erkannte die betrügerische Absicht und legte auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand kein Schaden.

Beachten Sie folgende Hinweise:

Microsoft führt nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten Telefonanrufe durch, um schadhafte Geräte zu reparieren. Microsoft fordert sich auch nicht per Pop-Up-Fenster dazu auf, sie anzurufen. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgen Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail.

Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf und informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Zigarettenautomat aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht auf Donnerstag (21.09.2023) wurde die Polizei gegen 2:30 Uhr zu einem leicht brennenden Zigarettenautomaten in der Straße In der Mörschgewanne gerufen. Nach ersten Ermittlungen hatten Unbekannte zuvor den Automaten aufgesprengt und daraus Geld und Zigaretten gestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Alkoholisiert zum Drive-In gefahren

Ludwigshafen (ots) – Ein 57-Jähriger fuhr am Mittwochabend in einem Drive-In eines Schnellrestaurants in der Bruchwiesenstraße auf die Anhängerkupplung eines 18-Jährigen. Da der 57-Jährige einfach weiterfuhr, verständigte dieser die Polizei. Polizeikräfte konnten den 57-Jährigen in der Nähe kontrollieren.

Er war stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,53 Promille. Dem Mann wurde in der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Durch das Auffahren auf die Anhängerkupplung entstand an beiden Autos kein Schaden.

Gegen den 57-Jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Nach Unfall geflüchtet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochmorgen (20.09.2023) zwischen 8 Uhr und 8:30 Uhr wurde die Heckstoßstange eines geparkten Hyundai i10 in der Ludwig-Börne-Straße beschädigt. Vermutlich stieß jemand beim Ein- oder Ausparken gegen das Auto und flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 800 Euro zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Mehrere Diebstähle aus Autos

Ludwigshafen (ots) – In Ludwigshafen wurde zwischen Dienstag und Mittwoch in insgesamt drei Autos eingebrochen. Ob auch in ein viertes Fahrzeug eingedrungen wurde, wird aktuell ermittelt.

In der Weißenburgerstraße gelang es Unbekannten in ein Fahrzeug eines Logistikunternehmens einzudringen und ein Handy zu stehlen. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Tatzeit dürfte zwischen dem 19.09.2023, 19 Uhr und dem 20.09.2023, 07 Uhr, liegen.

Zu einer ähnlichen Zeit, zwischen dem 19.09.2023, 20 Uhr, und dem 20.09.2023, 7 Uhr nämlich, wurde auch in der Wattstraße (Parkplatz Bahnhof Mundenheim) gewaltsam in einen BMW eingebrochen. Hieraus wurde eine Jacke gestohlen. Der Gesamtschaden dürfte sich auf etwa 800 Euro belaufen.

Auf dem Bahnhofsparkplatz in der Wattstraße konnte bei der Anzeigenaufnahme ein weiteres Auto mit eingeschlagener Scheibe festgestellt werden. Ob es den Tätern gelang ins Fahrzeug einzudringen und etwas zu entwenden, wird aktuell ermittelt. Die Schadenshöhe durch das Einschlagen der Scheibe beläuft sich auf etwa 250 Euro.

Auch in der Krongasse brachen Unbekannte in ein Auto (Opel) ein. Um ins Fahrzeug zu gelangen, schlugen sie eine Scheibe ein und stahlen danach einen Geldbeutel. Der Schaden wird insgesamt auf rund 650 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Auto-Einbrecher haben es in der Regel besonders auf Navigationsgeräte, Mobiltelefone, Notebooks sowie sonstige zurückgelassene Wertsachen wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Es ist davon auszugehen, dass die Täter die Parkplätze beobachten und kurz nach Abstellen eines Pkw sofort agieren.

Aus diesem Grund ist besonders in der dunklen Jahreszeit in den Abendstunden erhöhte Sorgfalt beim Abstellen und Verlassen des eigenen Fahrzeugs geboten.

Verschließen Sie Ihr Fahrzeug auch bei kurzer Parkdauer und überprüfen Sie den Schließzustand. Achten Sie beim Verlassen des Fahrzeugs auf verdächtige Personen in Ihrem Umkreis. Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück.

Selbst bei Kleinstgegenständen, ergibt sich ein Anreiz für den Täter.

Weiterführende Informationen zu diesem und auch anderen Themen finden Sie auf der Internetpräsenz der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de .