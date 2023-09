Verkehrsunfallflucht mit „überfahrenem Hund“ – Nachtrag

Frankenthal (ots) – Bezugnehmend auf die bereits veröffentlichte Pressemeldung von gestern, 20.09.2023. Richtigstellung: Der Vorfall ereignete sich entgegen der ursprünglichen Veröffentlichung bereits am Montag 18.09.2023.

Im Verlauf der Ermittlungen konnte die Fahrtrichtung konkretisiert werden. Der Unfallverursacher fuhr von Lambsheim in Richtung Frankenthal-Innenstadt. Zwischenzeitlich wurde bekannt, dass es sich bei dem auf dem Weg zur Tierklinik verstorbenen Hund um einen Flatdoodle handelte.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls und bittet insbesondere um Hinweise zu dem weißen Nissan Micra und dessen Fahrzeugführer.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.