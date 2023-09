Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Cop für einen Nachmittag – Die Polizei Mittelhessen lädt ein!

Lich: Das Interesse am Polizeiberuf ist bei jungen Menschen nach wie vor ungebrochen. Viele Anfragen nach Praktikumsplätzen und Trauben von interessierten Schülern an Messeständen zeugen davon.

Neben der Bedeutung des Berufs für Gesellschaft und Demokratie, dürfte der Abwechslungsreichtum der Tätigkeit Grund dafür sein. Gelegenheit in den spannenden Job hinein zu schnuppern, bietet das Polizeipräsidium Mittelhessen am 17. November.

Zwischen 15 Uhr und 19 Uhr steigt in der Bereitschaftspolizei Lich die mittlerweile 4. CopChallenge. Bei einem actionreichen Programm, erhalten Neugierige ab 17 Jahren Einblicke in die Besonderheiten des Polizeiberufs. Erfahrene Polizistinnen und Polizisten beantworten Fragen und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen auch selbst aktiv werden. Beispielsweise wird der 8er-Lauf aus dem Einstellungstest Bestandteil der Challenge sein.

Wer teilnehmen möchte, schickt bitte bis zum 8. Oktober ein Motivationsschreiben und einen tabellarischen Lebenslauf per E-Mail an Einstellungsberatung.ppmh@polizei.hessen.de.

Bad Vilbel: Hakenkreuz-Graffiti

An einem Stromkasten in der Heinrich-Heine-Straße hinterließen Unbekannte zwei sogenannte Tags, bei einem davon handelt es sich um ein Hakenkreuz. Die Schmierereien verursachten einen etwa 100 Euro hohen Schaden und entstanden zwischen dem 28. August und Montag, 19. September. Hinweise hierzu erbittet die Kripo in Friedberg unter der Telefonnummer 06031/6010.

Wetterau: Diebstahl aus PKW

Auf unbekannte Weise öffneten Diebe einen vermutlich verschlossenen VW Multivan, der in der Nieder-Mörlen-Straße in Nieder-Mörlen parkte. Zwischen 16.30 Uhr und 23.25 Uhr am Mittwoch, 20. September, verursachten die Diebe dabei einen etwa 200 Euro hohen Schaden und entwendeten Bargeld, einen Rucksack, ein Tablet und ein Metallsuchgerät im Gesamtwert von etwa 4.600 Euro.

In Bad Vilbel fanden Diebe technische Gegenstände im Wert von etwa 2.500 Euro in einem im Samlandweg geparkten schwarzen Renault, den sie zwischen Mittwoch, 20. September, 20.30 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, auf unbekannte Weise öffneten. Ein Schaden am Fahrzeug entstand dabei offenbar nicht. Ähnlich verlief der Diebstahl von 60 Euro aus einem in der Friedberger Straße geparkten Jaguar. Auch hier ist bislang nicht bekannt, wie die Diebe in der Nacht auf Mittwoch, 20. September, zwischen 18.15 Uhr und 6.55 Uhr, in das Fahrzeug gelangten.

Die Kripo in Friedberg bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06031/6010).

Ortenberg- Bleichenbach: Nach Sachbeschädigung geflüchtet

Zwei weglaufende, unbekannte Personen nahm eine Zeugin wahr, nachdem sie am Donnerstag, 21. September, aufgrund lauter Geräusche gegen 3.05 Uhr nach dem rechten sah. Im Beuneweg hatten mutmaßlich diese Personen einen in einer Einfahrt geparkten Peugeot mit einem etwa 20kg schweren Stein bearbeitet und damit die Windschutzscheibe, die Heckscheibe und einen Spiegel beschädigt. Die Höhe des Schadens liegt bei geschätzt 5.000 Euro. Die zwei Personen sollen ein „osteuropäisches Erscheinungsbild“ haben und etwa 25 Jahre alt sein. Einer war etwa 170cm groß und trug einen Kapuzenpullover. Der zweite war etwas größer und mit einem hellblauen Kapuzenpullover und einer blauen Jeans bekleidet. Die Polizei in Büdingen bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06042/96480).