Cop für einen Nachmittag – Die Polizei Mittelhessen lädt ein!

Lich: Das Interesse am Polizeiberuf ist bei jungen Menschen nach wie vor ungebrochen. Viele Anfragen nach Praktikumsplätzen und Trauben von interessierten Schülern an Messeständen zeugen davon.

Neben der Bedeutung des Berufs für Gesellschaft und Demokratie, dürfte der Abwechslungsreichtum der Tätigkeit Grund dafür sein. Gelegenheit in den spannenden Job hinein zu schnuppern, bietet das Polizeipräsidium Mittelhessen am 17. November.

Zwischen 15 Uhr und 19 Uhr steigt in der Bereitschaftspolizei Lich die mittlerweile 4. CopChallenge. Bei einem actionreichen Programm, erhalten Neugierige ab 17 Jahren Einblicke in die Besonderheiten des Polizeiberufs. Erfahrene Polizistinnen und Polizisten beantworten Fragen und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen auch selbst aktiv werden. Beispielsweise wird der 8er-Lauf aus dem Einstellungstest Bestandteil der Challenge sein.

Wer teilnehmen möchte, schickt bitte bis zum 8. Oktober ein Motivationsschreiben und einen tabellarischen Lebenslauf per E-Mail an Einstellungsberatung.ppmh@polizei.hessen.de.

Marburg: Kellerbrand in der Biegenstraße

Feuerwehr und Polizei waren heute Nacht wegen eines Kellerbrandes in der Biegenstraße im Einsatz. Die Rettungsleitstelle informierte die Polizei um kurz nach Mitternacht (21.09.23). Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer im Kellergeschoss aus und führte zu einer starken Rauchentwicklung im Gebäude. Ein Teil der Bewohner mussten das Mehrfamilienhaus vorübergehend verlassen. Die Feuerwehr löschte zügig das Feuer. Die Biegenstraße war für die Dauer der Löschmaßnahmen komplett gesperrt. Die Brandermittler der Kriminalpolizei Marburg haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und schließen eine Brandstiftung nicht aus. Nach ersten Erkenntnissen ist es weder zum Personen- noch zum Gebäudeschaden gekommen Zeugen, die in der Biegenstraße gegen Mitternacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden geben, sich mit der Kripo Marburg unter 0641/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Frau mehrfach an die Beine gefasst

Nachdem ein unbekannter Mann in der Gutenbergstraße eine 22-Jährige mehrfach unsittlich berührte, bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Die seheingeschränkte Frau war am Dienstagvormittag gegen 10.20 Uhr dort unterwegs, als sie plötzlich ein unbekannter Mann ansprach. Er gab vor, dass auf ihren Beinen eine große Spinne sitzen würde. Anschließend berührte er sie mehrfach an den Beinen und an den Füßen. Dabei zog er auch ihre Shorts hoch. Nachdem sie weiterging, sprach sie vor einer Bäckerei eine fremde Frau an und fragte, ob der Unbekannte noch da sei. Dies war nicht der Fall. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, insbesondere nach der Frau, die vor der Bäckerei von der 22-Jährigen angesprochen wurde. Der Mann ist etwa 1,80 Meter groß und hat braune Haare. Seine Haare waren nach hinten gestylt. Er trug ein blaues Hemd und eine braune Hose. Wer hat den Vorfall in der Gutenberstraße gesehen? Wer kann Angaben zur Identität des Unbekannten machen? Hinweise erbittet die Marburger Kriminalpolizei unter 06421/406-0.

Marburg: Zwei Unfallfluchten

Auf dem Vorplatz des Mineralogischen Museums in der Deutschhausstraße touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich bei einem Rangiermanöver ein Hinweisquaderdes Museums aus Stein. Dabei wurde der Quader verschoben und dessen Befestigungen beschädigt. An dem Stein stellte die Polizei blaue Fremdfarbe fest. Die Reparatur wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Unfall dürfte sich zwischen 14.00 Uhr am Freitag (15.09.23) und 07.30 Uhr am Montag (18.09.23) ereignet haben.

1.500 Euro beklagt der Besitzer eines Volvos, nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den schwarzen V60 in der Leopold-Lucas-Straße an der linken Heckseite touchierte. Das Fahrzeug parkte dort am Dienstag (19.09.23) zwischen 10.00 und 10.30 Uhr.

Hinweise zu den Unfallfluchten nehmen die Beamten der Polizeistation Marburg unter 0641/406-0 entgegen.

Biedenkopf: Renault-Fahrer nach Unfall gesucht

Nachdem ein unbekannter Autofahrer in der Wittgensteiner Straße in den Kreisverkehr einfuhr und daraufhin ein junger Rollerfahrer stürzte, sucht die Polizei nach Zeugen. Der 17-Jährige befand sich am Mittwoch gegen 22.10 Uhr im Kreisel, als plötzlich der Unbekannte von der Bundesstraße 62 einfuhr. Der Rollerfahrer bremste daraufhin nach eigenen Angaben stark ab, um ein Zusammenstoß mit dem PKW zu vermeiden. In der Folge verlor der Jugendliche die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte zu Boden. Dabei erlitt er leichte Verletzungen, die in einer Klinik behandelt wurden. Der Unbekannte verließ den Kreisel in Richtung Biedenkopf und fuhr davon. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen blauen Renault Senec. Hinweise zu dem unbekannten Autofahrer nimmt die Polizeistation Biedenkopf unter 0646192950 entgegen.

Kirchhain: Apfeldiebe in Kirchhain unterwegs

Ein Landwirt aus Kirchhain meldete Anfang dieser Woche den Diebstahl von Äpfeln auf einer Obstwiese. Der oder die bislang unbekannten Langfinger nahmen zwischen 17.00 Uhr am Freitag (15.09.23) und 15.30 Uhr am Samstag (16.09.23) mehrere hundert Kilo Äpfel. Bereits ein paar Tage zuvor, zwischen Sonntag (10.09.23) und Mittwoch (13.09.23) seien ihm Äpfel im Wert von etwa 100 Euro gestohlen worden. Wem sind in der Verlängerung der Eisenbahnstraße zwischen Kirchhain und Langenstein (nähe Hundesportplatz) verdächtige Personen und oder Fahrzeuge während der fraglichen Zeiträume aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Stadtallendorf unter 06428/93050.