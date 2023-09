Cop für einen Nachmittag – Die Polizei Mittelhessen lädt ein!

Lich: Das Interesse am Polizeiberuf ist bei jungen Menschen nach wie vor ungebrochen. Viele Anfragen nach Praktikumsplätzen und Trauben von interessierten Schülern an Messeständen zeugen davon.

Neben der Bedeutung des Berufs für Gesellschaft und Demokratie, dürfte der Abwechslungsreichtum der Tätigkeit Grund dafür sein. Gelegenheit in den spannenden Job hinein zu schnuppern, bietet das Polizeipräsidium Mittelhessen am 17. November.

Zwischen 15 Uhr und 19 Uhr steigt in der Bereitschaftspolizei Lich die mittlerweile 4. CopChallenge. Bei einem actionreichen Programm, erhalten Neugierige ab 17 Jahren Einblicke in die Besonderheiten des Polizeiberufs. Erfahrene Polizistinnen und Polizisten beantworten Fragen und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen auch selbst aktiv werden. Beispielsweise wird der 8er-Lauf aus dem Einstellungstest Bestandteil der Challenge sein.

Wer teilnehmen möchte, schickt bitte bis zum 8. Oktober ein Motivationsschreiben und einen tabellarischen Lebenslauf per E-Mail an Einstellungsberatung.ppmh@polizei.hessen.de.

Heuchelheim: Bei Widerstand verletzt

Nach einem Verkehrsunfall in der Bachstraße wollte laut Mitteilung einer der Beteiligten vom Unfallort fliehen. Streifen beider Gießener Polizeistationen fuhren daraufhin nach Heuchelheim. Eingetroffene Ordnungshüter beleidigte der Mann umgehend. Die Polizistinnen und Polizisten nahmen ihn daraufhin fest. Während der nun folgenden, laufenden Unfallaufnahme trat der Festgenommene plötzlich gegen die Beine eines 34-jährigen Polizeibeamten. Der Beamte der Polizeistation Gießen Nord erlitt dabei Verletzungen und konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen. Bei dem Angreifer handelt es sich um einen 42-jährien Mann aus Siegen. Es besteht der Verdacht, dass er alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs war. Er musste mit zur Wache und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Gegen ihn leiteten die Schutzleute mehrere Strafverfahren ein.

Hungen: In Imbiss eingebrochen

In der Lindenallee drang ein Unbekannter in einen dortigen Imbiss ein. Er drückte dazu gewaltsam ein Fenster auf und begab sich zur Kasse. Daraus nahm er Bargeld mit und flüchtete unerkannt. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Dienstag (19.09.2023), 22.25 Uhr auf Mittwoch, 09.00 Uhr.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0641 7006-6555.

Hungen: Alkoholfahrt

Am Mittwochmittag gegen 15.30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeistation Grünberg in Hungen die Fahrerin eines VW. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass die Frau Alkohol konsumiert hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 1,92 Promille. Die Frau aus dem Wetteraukreis musste mit zur Dienststelle. Eine Blutentnahme folgte, die Ordnungshüter leiteten ein Strafverfahren gegen sie ein.

Reiskirchen: Diebstahl

In der Schulstraße stahl ein Unbekannter einen Akkuschrauber und einen Winkelschleifer der Marke „Bosch“. Der Dieb schlich sich dazu am Dienstag (19.09.2023) gegen 21.25 Uhr auf die Terrasse eines Hauses in der Schulstraße und nahm die Werkzeuge mit. Ein verdächtigerer Mann fiel im Nahbereich auf, er wurde als ca. 25-35 Jahre alt mit normaler bis sportliche Figur beschrieben. Er hatte kurze Haare und war bekleidet mit einer Kapuzenjacke, einem T-Shirt mit Comicfigurenaufdruck, kurzer Hose und schwarzen Schuhen. Er trug eine Gürteltasche sowie dunkle Kopfhörer um den Hals.

Die Ermittler fragen: Ist der Mann im Nahbereich noch anderen Zeugen aufgefallen? Wer kann Hinweise zu seiner Identität oder zur Tat geben?

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401 91430 zu wenden.