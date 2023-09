Fahrer leicht verletzt

Um 17:50 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 27-Jähriger aus der Gemeinde Ringgau mit einem Leichtkraftrad von Weißenborn in Richtung Oberdünzebach. In einer Rechtskurve lag etwas Split, wodurch das Krad wegrutschte und nach links von der Fahrbahn abkam und dort gegen einen Leitpfosten prallte. Der 27-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Wildunfall

Um 05:35 Uhr befuhr heute früh ein 56-Jähriger aus Cornberg mit seinem Pkw die K 27 in Richtung Eltmannsee. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das den Unfall nicht überlebte. Am Pkw entstand Sachschaden.

Sachbeschädigung – häusliche Gewalt

Um 17:17 Uhr drang ein 28-Jähriger aus Wanfried in die Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin ein, nachdem er die Tür aufgetreten hatte. In der Wohnung zerstörte und beschädigte er diverse Gegenstände, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand. Bei seiner Tat verletzte er sich offensichtlich, war bei Eintreffen der alarmierten Polizeistreife aber nicht mehr am Tatort. Der 28-Jährige wurde dann beim Rewe-Markt in Wanfried stark blutend angetroffen werden, so dass ein Rettungswagen angefordert wurde. Ein zwischenzeitlich durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,7 Promille. Aufgrund der Verletzungen wurde der 28-Jährige in das Krankenhaus gebracht. Durch einen Mitarbeiter des Rewe-Marktes wird angezeigt, dass noch eine Scheibe des Marktes eingeschlagen wurde, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand. Auch für diese Tat ist der 28-Jährige tatverdächtig.

Körperverletzung – häusliche Gewalt

Um 18:07 Uhr wird vom Aldi-Parkplatz in der Landstraße in Reichensachsen gemeldet, dass dort eine Frau durch einen Mann ins Gesicht geschlagen wird. Durch die Polizeistreife wurde dann festgestellt, dass ein 34-Jähriger aus Eschwege auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes seine 30-Jährige Lebensgefährtin mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Zur weiteren Aufklärung wurde der 34-Jährige gestern Abend vorübergehend in das polizeiliche Gewahrsam gebracht.

Versuchter Einbruch

Gestern Morgen wurde festgestellt, dass Unbekannte versucht haben, in ein Firmengebäude in der Bahnhofstraße in Wanfried einzubrechen. Aufgrund der Spuren wurde offensichtlich versucht, ein Fenster aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Es blieb daher beim Sachschaden, der mit ca. 100 EUR angegeben wird. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung

Unbekannte beschmierten die am Wanderweg P 4 befindliche „Willi-Schein Hütte“ und die Hütte am „Rastplatz Gobert“ in der Gemarkung der Gemeinde Meinhard. In der Willi-Schein-Hütte wurden zwei Hakenkreuze und ein „SS-Schriftzug“ hinterlassen, worauf auch wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt wird. Die Tatzeit dürfte zwischen dem 11.09.23 und dem 19.09.23 liegen. Der Sachschaden wird mit ca. 400 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Um 15:25 Uhr wurde am gestrigen Nachmittag ein 33-Jähriger aus Sontra in der Niederhoner Straße in Eschwege bei einer Verkehrskontrolle mit einem E-Scooter angehalten und kontrolliert. Der Verdacht auf den Konsum illegaler Drogen wurde durch einen Test bestätigt, der auf THC und Amphetamine positiv verlief. Es folgte eine Blutentnahme, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Polizei Sontra

Wildunfall

Mit einem Fuchs kollidierte vergangene Nacht, um 02:30 Uhr, ein 47-Jähriger aus Sontra, der mit seinem Pkw auf der B 27 in der Gemarkung von Sontra unterwegs war. Der Fuchs verendete am Unfallort; Sachschaden am Pkw: ca. 2000EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 20:50 Uhr befuhr gestern Abend eine 34-jährige Pkw-Fahrerin aus Hessisch Lichtenau dien K 43 zwischen Großalmerode und Velmeden. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das den Unfall nicht überlebte. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Unfallflucht

In der Stettiner Straße in Hessisch Lichtenau wurde am gestrigen Mittwoch das Dach eines Wohnhauses beschädigt. Die Beschädigung entstand offensichtlich beim Rangieren mit einem weißen Kastenwagen (Schrottsammler), der dort am Morgen Gegenstände abgeholt hat. Bei der Kollision wurden zwei Eternitplatten beschädigt. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Kind auf Fahrrad angefahren

Um 18:00 Uhr befuhr gestern Abend ein 23-jähriger Witzenhäuser die Marktgasse und bog nach links in die Straße „Am Kirchplatz“ in Witzenhausen ab. Ein 10-Jähriger aus Witzenhausen überquerte auf einem Kinderfahrrad plötzlich die Fahrbahn und kollidierte dadurch mit dem Pkw. Da der Pkw sehr langsam fuhr, wurde das Kind durch den Zusammenstoß nicht verletzt. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

Von Fahrbahn abgekommen

Um 15:20 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 71-jähriger Pkw-Fahrer aus Ahnatal die Ermschwerder Landstraße in Witzenhausen. In Höhe der Einmündung „Am Katharinenhof“ kam der 71-Jährige mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Leitpfosten. Dabei wurde ein Reifen des Autos beschädigt, so dass dieses nicht mehr fahrbereit war. Sachschaden: ca. 2000 EUR.

Diebstahl aus Wohnung

Am gestrigen Mittwoch wurde in der Straße „Unter den Brückenbergen“ in Witzenhausen mehrere Wertgegenstände entwendet. Zwischen 06:10 Uhr und 17:10 Uhr drangen Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Aus dieser wurden dann zwei Laptops, eine Apple-Watch und diverser Schmuck entwendet. Der Schaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.