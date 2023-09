Einbruch in Paketverteilzentrum; Polizei sucht Zeugen

Tatzeit: Dienstag, 19.09.2023, 04:55 Uhr

Unbekannte sind am 19.09.23 gegen 04:55 Uhr in ein Paketverteilzentrum in der Konrad-Muth-Straße in Homberg/Efze eingebrochen und haben unter anderem einen Tresor gestohlen. Die Homberger Kriminalpolizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Der Einbruch hatte sich, nach derzeitigem Ermittlungsstand, am Dienstag um 04:55 Uhr ereignet. Die Einbrecher schlugen zunächst eine Scheibe der Nebentür zum Objekt ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Im Verteilzentrum wurden im Anschluss mehrere Räume nach Wertsachen durchsucht. Nach bisherigem Ermittlungsstand entwendeten die unbekannten Täter eine größere Anzahl von Paketen aus einer Lagerhalle und sowie einen grünen Tresor. Mit dem Diebesgut flüchteten die unbekannten Täter anschließend vom Tatort in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 20 der Homberger Kriminalpolizei geführt. Zeugen, die am Dienstag verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch in der Konrad-Muth-Straße gemacht haben, melden sich bitte unter Tel. 05681/774-0.