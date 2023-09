Korbach: Die Polizei-News

Twistetal- Elleringhausen – Unbekannter bricht Eierautomat auf, Polizei fahndet mit Fotos nach Täter

Am Donnerstag, 19. Januar 2023, brach ein bisher unbekannter Täter einen Eierautomaten in Twistetal- Elleringhausen auf. Er entwendete Bargeld und richtete hohen Sachschaden an.

Die Ermittlungen der Polizeistation Bad Arolsen führten bislang nicht zur Identifizierung des unbekannten Täters. Ein Richter hat nun die Öffentlichkeitsfahndung mit einem Foto aus einer Überwachungskamera angeordnet. Die Ermittler der Polizei Bad Arolsen erhoffen sich durch die Veröffentlichung, Hinweise aus der Bevölkerung auf den Täter zu bekommen.

Der Unbekannte hatte am 19. Januar 2023, gegen 23.00 Uhr, einen Eierautomaten auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Wildunger Landstraße in Elleringhausen gewaltsam aufgehebelt. Der Täter entwendete mehrere hundert Euro Bargeld und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Die Tat wurde mit einer Überwachungskamera aufgezeichnet.

Auf dem nun veröffentlichten Foto ist der Täter zu sehen. Dabei handelt es sich um einen 20 bis 35 Jahre alten Mann, bekleidet mit heller Jacke und heller Mütze. Bei der Tat hatte er ein helles Halstuch über Mund und Nase gezogen.

Wer den abgebildeten Mann erkennt oder den Ermittlern Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Arolsen unter der Tel. 05691-97990 zu melden