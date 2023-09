Diebstahl im Bahnhof Bebra – Bundespolizei sucht Zeugen

Bebra (ots) – Opfer von Dieben wurde gestern Nacht (20.9. / 1:15 Uhr) ein

56-jähriger Mann aus Lotte (Nordrhein-Westfalen). Der Mann gab an, seinen

Rucksack auf die Sitzbank im Bahnhof Bebra auf dem Bahnsteig 8 kurz abgelegt und

sich anschließend für einen kurzen Moment von diesem entfernt zu haben. Als er

wieder zur Sitzbank zurückkehrte, fehlte von dem Rucksack samt Inhalt jede Spur.

Entwendet wurden u.a. ein Smartphone (Samsung Galaxy S22), ein Tablet (Huawei)

sowie der Rucksack samt Inhalt. Der Sachschaden wird auf knapp 1100 Euro

geschätzt.

Wer weitere Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Telefon-Nr. 0561/81616-0 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Auffahrunfall

Künzell. Ein 21-jähriger Ford-Fahrer aus Gersfeld und ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer aus Künzell wurden bei einem Unfall am Dienstag (19.09.) leicht verletzt. Der Mercedes-Fahrer befuhr gegen 18 Uhr die L 3377 aus Richtung Dietershausen kommend. In Höhe der Bushaltestelle „Lohland“ musste er sein Fahrzeug nach aktuellen Erkenntnissen verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende Ford-Fahrer erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf. Bei dem Unfall entstand zudem Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

Auffahrunfall

Wildeck-Obersuhl. Am Mittwoch (20.09.), gegen 12.30 Uhr, befuhr ein Skoda-Kombi-Fahrer aus dem Werra-Suhl-Tal die L 3251 B aus Heringen-Kleinensee kommend in Richtung Wildeck-Obersuhl. Eine Skoda-Kombi-Fahrerin aus Werra-Suhl-Tal fuhr dabei vor dem Skoda in die gleiche Richtung. Kurz vor der Kreuzung zur L 3251 stoppte die Pkw-Fahrerin nach momentanem Kenntnisstand verkehrsbedingt ihr Fahrzeug. Der Kombi-Fahrer erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr auf. Es entstand Gesamtschaden von rund 4.500 Euro.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Wildeck-Obersuhl. Ein zehnjähriger Radfahrer aus Wildeck fuhr nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen am Dienstag (19.09.), gegen 16 Uhr, von einem Firmengelände in der Kantor-Meyne-Straße und stieß dabei aus noch unklarer Ursache mit einer vorfahrtsberechtigten 62-jährigen Opel-Fahrerin aus Wildeck zusammen. Der Junge wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand außerdem Gesamtschaden von circa 1.500 Euro.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Auffahrunfall mit Verletzten

Ludwigsau. Am Donnerstag (21.09.), gegen 5:35 Uhr, hielten eine 45-jährige Fahrerin eines BMW aus Rotenburg und ein 49-jähriger Fahrer eines Skoda Karoq aus Bebra nach vorliegenden Erkenntnissen verkehrsbedingt vor einer Baustellenampel in Ludwigsau-Friedlos in Richtung Bad Hersfeld an. Ein 28-jähriger Fahrer eines Opel Corsa aus Ludwigsau erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf den Skoda auf. Dieser wurde in der Folge auf den BMW geschoben. Die Fahrerin aus Rotenburg sowie der Fahrer aus Bebra wurden bei dem Unfall verletzt. Der 49-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw des 28-Jährigen sowie der Skoda mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 7.000 Euro.

Teerkolone – Warnung vor Haustürgeschäften

Schotten. Am Mittwoch (20.09.) suchten bislang unbekannte Täter ein Ehepaar an dessen Haus in Wingershausen auf und gaben an, Teerreste einer Baustelle zum vergünstigten Preis anbieten zu können. Obwohl die Anwohner das Angebot lediglich zur Ausbesserung einer kleinen Fläche annehmen wollten, teerten die angeblichen Facharbeiter die ganze Einfahrt und verlangten hierfür einen mittleren vierstelligen Geldbetrag. Das Ehepaar übergab den Unbekannten einen unteren vierstelligen Betrag. Als diese weiteres Geld forderten, informierten die Bewohner die Polizei. Daraufhin flüchteten die vermeintlichen Teerarbeiter.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Bei sogenannten Haustürgeschäften geben sich Betrüger als Handwerker aus. Handwerks-, Elektrik-, Gas- oder Wasserarbeiten sind nur einige der angebotenen Leistungen. Nicht selten fordern die Kriminellen bereits im Voraus hohe Geldbeträge für in Aussicht gestellte Arbeiten, die tatsächlich jedoch niemals durchgeführt werden oder sie erbringen mangelhafte oder schlechte Leistungen, die zudem noch eine völlig überteuerte Rechnung nach sich ziehen.

Wichtig ist:

Überprüfen Sie die Angaben der Dienstleister und der zugehörigen

Firma (Gibt es die Firma überhaupt und liegen Rezensionen vor?)

und achten Sie bei Internetauftritten von Firmen auf tatsächlich

existente Erreichbarkeiten, Impressum und Adressen!

Firma (Gibt es die Firma überhaupt und liegen Rezensionen vor?) und achten Sie bei Internetauftritten von Firmen auf tatsächlich existente Erreichbarkeiten, Impressum und Adressen! Zahlen Sie nicht im Voraus für in Aussicht gestellte Leistungen

und lassen Sie sich einen Kostenvoranschlag sowie eine Rechnung

aushändigen!

und lassen Sie sich einen Kostenvoranschlag sowie eine Rechnung aushändigen! Teer wird im Straßenbau in Deutschland schon seit Jahrzehnten

nicht mehr eingesetzt, da er aufgrund seiner

gesundheitsschädlichen Wirkung ausgemustert wurde. Sollten Ihnen

daher Teerarbeiten angeboten werden, seien Sie misstrauisch und

informieren Sie die Polizei über den Verdacht der betrügerisch

angebotenen Handwerksarbeiten.

Folgemeldung zu Einbruch in Geschäft: Zeuginnen und Zeugen gesucht!

Homberg (Ohm). Ein Lebensmittelmarkt in der Straße „An den Sandäckern“ war am 1. September Ziel unbekannter Täter geworden. Nach momentanem Kenntnisstand hatten sich mindestens zwei Einbrecher gegen 0.35 Uhr gewaltsamen Zutritt zu dem gewerblichen Objekt verschafft und anschließend eine Tabakwaren gestohlen. Es waren außerdem rund 2.000 Euro Sachschaden entstanden.

Mittlerweile liegen neue Erkenntnisse vor: Zeuginnen und Zeugen beobachteten zur Tatzeit zwei hintereinanderfahrende, dunkle 5er BMW im Bereich des Tatortes. Dabei könnte es sich möglicherweise um Fahrzeuge aus der Modellreihe E60/61 gehandelt haben. Die Polizei in Alsfeld sucht nun nach weiteren aufmerksamen Zeuginnen und Zeugen, denen ebensolche Fahrzeuge zur Tatzeit oder in den Tagen davor oder danach im dortigen Bereich aufgefallen sind und die sachdienliche Hinweise geben können. Diese wenden sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Haustür beschädigt

Ronshausen. Die Haustür eines Einfamilienhauses im Mühlweg beschädigten Unbekannte am Mittwoch (20.09.), zwischen 8.30 Uhr und 16.30 Uhr. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Flieden. Unbekannte Täter betraten in der Nacht zu Mittwoch (20.09.) unerlaubt das Gelände einer Minigolfanlage im Bornweg. Auf der dortigen Imbiss-Terrasse beschädigten sie mehrere Gegenstände wie Stühle, Tische, einen Grill sowie eine Feuerschale. Zudem versuchten die Unbekannten derzeitigen Erkenntnissen nach durch Aufhebeln eines Fensters und einer Terrassentür in das Innere zu gelangen. Da dies vermutlich nicht gelang, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Büro

Eichenzell. Über ein Fenster verschafften sich unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch (20.09.) Zutritt zu einem Gebäude in der Sebastianstraße. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten einer Kita sowie eines Büros. Derzeitigen Erkenntnissen nach flüchteten sie ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Roller entwendet

Flieden. Ein 22-jähriger Mann aus Flieden stellte seinen Roller am Mittwoch (20.09.), gegen 18.30 Uhr, auf einem Lebensmittelparkplatz in der Schlüchterner Straße ab. Als er gegen 1 Uhr zu seinem rot-schwarzen Zweirad der Marke Peugeot Speedfighter zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest. Das Fahrzeug hat einen Wert von rund 800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Neuenstein. Am Mittwoch (20.09.), gegen 13:25 Uhr, war es auf einer Freifläche im Bereich Neuenstein-Raboldshausen zu einem Flugzeugabsturz gekommen. Zwei Insassen wurden dabei tödlich verletzt. In diesem Zusammenhang wird auf die bereits veröffentlichten Pressemeldungen des gestrigen Tages verwiesen.

Zur endgültigen Identifizierung der beiden Verstorbenen – bei denen es sich vermutlich um Männer handelt – und zur Klärung der Todesursache hat die Staatsanwaltschaft Fulda eine Obduktion angeordnet. Diese wird voraussichtlich am nächsten Mittwoch, den 27. September, stattfinden. Über das Ergebnis wird nachberichtet.

Die Absturzstelle ist auch weiterhin im Zuge der andauernden Ermittlungs-, Bergungs- und Aufräumarbeiten abgesperrt.

Die Polizei Osthessen und die Staatsanwaltschaft in Fulda bitten Zeuginnen und Zeugen, die das Absturzgeschehen beobachtet oder möglicherweise Bild- oder Videoaufnahmen hiervon gefertigt haben, sich unter der Telefonnummer 06621/932-0 an die Polizei in Bad Hersfeld oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Verkehrsunfall durch geplatzten Reifen

In der Nacht vom 20.09.2023 auf den 21.09.2023 ereignete sich gegen 01:00 Uhr auf der A7 zwischen der Anschlussstelle Hünfeld/Schlitz und der Rastanlage Großenmoor ein Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Kleintransporter. Ursächlich für den Unfall dürfte nach ersten Erkenntnissen ein geplatzter Reifen an der slowenischen Sattelzugmaschine gewesen sein. Dadurch verlor der 48-jährige, serbische Fahrer die Kontrolle über seinen 40-Tonner und geriet auf die linke der beiden Fahrspuren. Dort touchierte er einen in der Slowakei zugelassenen Kleintransporter und schob diesen auf die zwischen den Richtungsfahrbahnen befindliche Betongleitwand, sodass der Kleintransporter mit deutlicher Schräglage zum Stehen kam. Der 43-jährige, slowakische Fahrer konnte sein Fahrzeug unverletzt verlassen. Der Sattelzug kam schließlich auf dem Standstreifen zu Stehen.

Der Sachschaden dürfte zwischen 50000 und 100000 Euro betragen.

Aufgrund der aufwändigen Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn in Fahrtrichtung Norden für ca. eine Stunde voll gesperrt werden. Im Anschluss wurde der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Da einige Fahrzeugführer sich im Rückstau der Vollsperrung schlafen gelegt hatten, mussten Sie durch die eingesetzten Beamten aufgeweckt werden.