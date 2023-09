Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Schockanrufe in Königstein gescheitert, Königstein, Mittwoch, 20.09.2023

(da)Am Mittwoch scheiterten Betrüger in zwei Fällen bei dem Versuch, mittels Schockanrufs Bargeld zu erbeuten. Beide Male nutzten die Betrüger die bekannte Masche, dass ein Familienmitglied der Angerufenen einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine entsprechende Kaution fällig sei. In einem Fall wurden konkret 84.000 Euro gefordert. Fatal war in beiden Fällen, dass die Angerufenen die Masche nicht sofort durchschauten und sich auf das Telefonat einließen. So scheiterte der Betrug eher an glücklichen Umständen oder auch an der Ungeduld der Betrüger, die in einem Fall schließlich einfach auflegten. Aus diesem Grund rät die Polizei noch einmal ausdrücklich: Sensibilisieren Sie Ihren Bekannten- und Verwandtenkreis für diese, aber auch für andere im Umlauf befindliche Betrugsmaschen. Gerade ältere Menschen waren in der Vergangenheit besonders anfällig für die perfide Überzeugungsarbeit der Betrüger. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Polizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer (06172) 120-250.

Fahrzeuge aufgebrochen und Werkzeug entwendet, Königstein, Limburger Straße, Glashütten, Schulpfad, Mittwoch, 20.09.2023, 16:30 Uhr bis Donnerstag, 21.09.2023, 06:00 Uhr

(da)Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht zwei Autos in Königstein und Glashütten aufgebrochen. Die Diebe verschafften sich zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen gewaltsam Zugang zu den Handwerkerfahrzeugen und entwendeten in beiden Fällen darin gelagertes Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro. Das in Königstein betroffene Fahrzeug war in der Limburger Straße geparkt, das in Glashütten im Schulpfad. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

10-Jähriger mit Fahrrad gestürzt,

Bad Homburg-Kirdorf, Hofheimer Straße, Mittwoch, 20.09.2023, 18:50 Uhr

(da)Ein 10-jähriger Junge ist am Mittwochabend mit seinem Fahrrad gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der Junge war gegen 18:50 Uhr mit mehreren anderen Kindern in Kirdorf unterwegs. In der Hofheimer Straße verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und prallte gegen einen Gartenzaun. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.