Nach Streit Verkehrsunfall und Schläge, Bad Camberg, Limburger Straße, Donnerstag, 21.09.2023, 00:30 Uhr

(wie) In Elz kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nach einem Streit zu einem Verkehrsunfall und anschließender Körperverletzung. Zeugen verständigten gegen 00:30 Uhr die Polizei, da es nach einem Verkehrsunfall in der Limburger Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung kommen würde. Streifen eilten daraufhin nach Elz und klärten den Sachverhalt. So war es offenbar zwischen einem 20-Jährigen und einem 51-Jährigen bereits vor einigen Tagen zu einem Streit gekommen. Nachdem man sich nun am ICE-Bahnhof getroffen sich auch nicht verstanden hatte, kam es zu einem Hinterherfahren von dort bis nach Elz. In der Limburger Straße soll dann der 20-Jährige mit einem blauen BMW den 51-Jährigen in einem roten BMW überholt haben, als dieser gerade nach links in die Freiherr-vom-Stein-Straße abbiegen wollte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, die beide beschädigt wurden. Anschließend entwickelte sich aus dem Streit dann eine Schlägerei, bei welcher der 20-Jährige zugeschlagen und getreten haben soll. Der 51-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Hinweise zu dem Sachverhalt werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegengenommen.

Streitschlichterin angegriffen,

Limburg, Bahnhofstraße Mittwoch, 20.09.2023, 19:10 Uhr

(wie) Am Mittwochabend ist eine Frau in Limburg angegriffen und verletzt worden, als sie einen Streit schlichten wollte. Die 20-Jährige hatte beobachtet, wie sich in der Bahnhofstraße eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Mädchen anbahnte und eines davon ein anderes zu schlagen begann. Die Frau ging dazwischen, schützte das Opfer und forderte die Beteiligten auf, den Streit zu beenden. Zudem gab sie sich als Polizeibeamtin zu erkennen. Die 12-jährige Angreiferin fing daraufhin an, die Polizistin zu treten, schlagen und kratzen. Eine weitere 13-Jährige zog ihr an den Haaren. Während Zeugen nun den polizeilichen Notruf verständigten, floh die Gruppe um die 12-Jährige. Sie konnte später in Begleitung anderer von einer Streife der Stadtpolizei angetroffen und an die Polizei übergeben werden. Ein Begleiter des Mädchens hatte Videoaufnahmen der Taten gemacht, sein Mobiltelefon wurde daher sichergestellt. Die 12-jährige Schlägerin nahmen die Beamten mit zur Wache und übergaben sie dort an ihre Eltern. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet, die Identität aller Beteiligten konnte ermittelt werden. Die Tatverdächtige ist allerdings noch nicht strafmündig, das Jugendamt wurde informiert. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Fahrräder aus Carport gestohlen,

Hadamar-Steinbach, Am Schulgraben, Dienstag, 19.09.2023, 22:00 Uhr bis Mittwoch, 20.09.2023, 09:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte zwei Fahrräder in Steinbach gestohlen. Der oder die Täter begaben sich im Schutze der Dunkelheit auf ein Grundstück in der Straße „Am Schulgraben“. Im dortigen Carport entwendeten sie zwei Mountainbikes der Marke „Bulls“ und verschwanden anschließend mit der Beute im Wert von circa 1.000 EUR. Einem Nachbarn war zuvor ein langsam durch das Wohngebiet fahrender VW aufgefallen. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Gegen Verkehrsschild gefahren und verletzt, Limburg-Linter, Töpfer Erde, Mittwoch, 20.09.2023, 23:10 Uhr

(wie) Am späten Mittwochabend wurde ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Linter verletzt. Der 28-Jährige war mit einem Mercedes auf der Mainzer Straße von Hünfelden kommend in Richtung Linter unterwegs. Am Ortseingang Linter fuhr offensichtlich zu schnell und kam dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab. Über den Fahrbahnrand geriet das Fahrzeug dann in die Straße „Töpfer Erde“ und prallte gegen ein Verkehrsschild. Bei der Kollision wurde der 28-Jährige verletzt, sein Pkw und das Verkehrsschild wurden beschädigt. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über 6.000 EUR, der Mercedes musste abgeschleppt werden.

Lkw fährt rückwärts gegen Motorrad,

Hünfelden-Ohren, Camberger Straße, Mittwoch, 20.09.2023, 12:30 Uhr

(wie) In Ohren hat am Mittwochmittag ein zurücksetzender Lkw ein Motorrad gerammt, dessen Fahrerin dabei verletzt wurde. Ein 43-Jähriger war mit einem Scania 18-Tonner auf der Camberger Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 18 hielt er an und setzte anschließend zurück. Hierbei übersah er offensichtlich die hinter ihm fahrende 16-Jährige auf einem Yamaha-Motorrad. Die Jugendliche konnte dem rückwärtsfahrenden Lkw nicht mehr ausweichen und wurde von diesem erfasst. Bei der Kollision verletzte sich die 16-Jährige, ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Das Motorrad wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 5.000 EUR.

Autobahnpolizei

Notarzt stoppt Falschfahrer,

Bad Camberg, Bundesautobahn 3, Mittwoch, 20.09.2023, 20:40 Uhr

(wie) Am Mittwochabend hat die Besatzung eines Notarztwagens bei Bad Camberg Schlimmeres verhindert, indem sie einen Lkw daran hinderte, falsch auf die Autobahn aufzufahren. Der Notarztwagen befuhr die A 3 von Limburg kommend in Richtung Frankfurt und wollte an der Anschlussstelle Bad Camberg abfahren. In der Abfahrt kam ihnen ein LKW entgegen, der kurz darauf als Geisterfahrer auf der Autobahn gelandet wäre. Daher versperrte der Notarzt den Weg und schaltete das Blaulicht ein. Die Autobahnpolizei eilte von Limburg aus nach Bad Camberg. Für den Lkw ging es dann rückwärts die Abfahrt zurück, wo er nach polizeilicher Sachverhaltsaufnahme seine Fahrt in richtiger Richtung über die Auffahrt davon fuhr.

Umweltsünder erwischt,

Wiesbaden bis Montabaur, Bundesautobahn 3, Mittwoch, 20.09.2023, 21:10 Uhr

(wie) Die Autobahnpolizei konnte dank eines Zeugenhinweises am Mittwochabende einen Umweltsünder stoppen und identifizieren. Ein Zeuge hatte auf der Tank- und Rastanlage Medenbach-Ost beobachtet, wie ein Schwertransport aus den Niederlanden einen Zusammenstoß mit einem anderen LKW hatte und dabei seine Ladung beschädigte. Da die Ladung aus einer landwirtschaftlichen Maschine bestand und dessen Tank beschädigt worden war, lief nun eine Menge Öl aus. Der Fahrer des Schwertransporters leitete daraufhin das Öl mit einem Wischer in einen Gulli ab. Hierbei soll ihm der Fahrer eines weiteren niederländischen Schwertransports geholfen haben. Auf der Fahrbahn verblieb zudem eine große Menge der Verunreinigung. Anschließend waren die Schwertransporter davongefahren. Während Feuerwehr und Autobahnpolizei sich um den Umweltschaden kümmerten, fahndeten weitere Streifen nach den Flüchtigen. Eine Streife der Autobahnpolizei Montabaur konnte die beiden anhalten und kontrollieren. Während der Befragung gaben die Fahrer zu, das Öl in den Gulli laufen gelassen zu haben. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung durften sie ihren Weg fortsetzen. Sie werden sich nun wegen Gewässerverunreinigung verantworten müssen. Die Feuerwehr identifizierte das Öl als Hydrauliköl und streute die verschmutzte Fahrbahn mit einem Spezialmittel ab. Weitere Maßnahmen wurden am Abwassersystem, welches glücklicherweise über einen Ölabscheider verfügt, getätigt. Die Autobahnpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/ 345-4140 entgegen.