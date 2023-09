Main-Taunus: Die Polizei-News

Neuer Schutzmann vor Ort bei der Polizeistation Hofheim

(fm)Seit Anfang August ist Richard Danne neuer Schutzmann vor Ort (SvO) für den Bereich der Polizeistation Hofheim (für die KOMPASS-Stadt Hattersheim, die KOMPASS-Stadt Hofheim am Taunus sowie für die Gemeinde Kriftel). Der 29-Jährige wohnt selbst im Dienstgebiet, in dem er nun täglich auf Fußstreife anzutreffen ist. „Ich bin interessiert an den Anliegen der Bürgerinnen und Bürger und vor allem daran, mit ihnen gemeinsam individuelle Lösungen zu finden. Die Menschen kommen mit den unterschiedlichsten Anliegen zu uns als Präventionsteam der Polizeidirektion, außerdem entlasten wir durch unsere Arbeit die Streifen der Polizeistation.“, sagt der neue SvO. Der Polizeioberkommissar war in der Vergangenheit in verschiedenen Verwendungen bei der Schutz- & Kriminalpolizei im Main-Taunus-Kreis tätig. Als Schutzmann vor Ort löst er Polizeihauptkommissar David Ausbüttel ab, der künftig in der Pressestelle des Polizeipräsidiums tätig sein wird. „Ich profitiere von der hervorragenden Arbeit meines Vorgängers. Natürlich werde ich eigene Akzente setzen, aber in vielen Bereichen müssen sich die Kooperationspartnerinnen und -partner nicht umgewöhnen. Zum einen bleiben Telefonnummer und E-Mail gleich. Zum anderen werde ich weiterhin eine Sprechstunde auf dem Wochenmarkt in Hofheim anbieten oder gemeinsam mit dem Hattersheimer Bürgermeister auf Streife gehen. Außerdem bin ich täglich mit den Kolleginnen und Kollegen des Präventionsteams im Main-Taunus-Kreis auf Fußstreife unterwegs. Nur von der Körpergröße her habe ich meinem Vorgänger etwas voraus.“, sagt POK Danne mit einem Zwinkern. Der neue SvO ist täglich gemeinsam mit einem Mitglied des Präventionsteams der PD Main-Taunus auf Fußstreife unterwegs und zusätzlich für alle Bürgerinnen und Bürger aus Hattersheim, Hofheim und Kriftel per Telefon zu Bürozeiten erreichbar: Telefon: 06192/ 2079 234 oder E-Mail: Praevention–pdmt.ppwh@polizei.hessen.de „Obwohl ich den Beruf des Polizeibeamten nicht gewechselt habe, unterscheidet sich die Arbeit in der polizeilichen Prävention von meinen bisherigen Aufgabenfeldern. Ich freue mich darauf, viele verschiedene Menschen im Main-Taunus-Kreis kennenzulernen, mich um ihre unterschiedlichen Anliegen zu kümmern und Kriminalität zu verhindern.“, so der Oberkommissar.

In der Polizeidirektion Main-Taunus existiert ein eigenes

Sachgebiet nur für den Bereich der polizeilichen Prävention, in dem

neben den „Schutzleuten vor Ort“ folgende Themenbereiche besetzt

werden:

Eine Jugendkoordinatorin: Schwerpunkte der Jugendkoordination

sind Prävention, Aufklärung und Beratung. Sie ist Vermittler

zwischen der Polizei und allen öffentlichen sowie

zivilgesellschaftlichen Einrichtungen, die mit der Jugendarbeit

betraut sind.

sind Prävention, Aufklärung und Beratung. Sie ist Vermittler zwischen der Polizei und allen öffentlichen sowie zivilgesellschaftlichen Einrichtungen, die mit der Jugendarbeit betraut sind. Ein Polizeilicher Berater: Er steht Bürgerinnen und Bürgern, als

auch gewerblichen und öffentlichen Institutionen, für

sicherheitstechnische und verhaltensorientierte Beratungen zur

Verfügung.

Erreichbarkeiten des neuen Schutzmanns vor Ort Polizeioberkommissar Richard Danne Praevention-pdmt.ppwh@polizei.hessen.de 06192 – 2079 234

Präventionsteam – Leitung: Polizeihauptkommissar Florian Meerheim 06192 – 2079 230

Betrügerische Anlageberatung im Internet, Main-Taunus-Kreis, September 2023,

(da)Eine Frau aus dem Main-Taunus-Kreis hat durch betrügerische Anlageberatung im Internet über mehrere Jahre hinweg insgesamt 35.000 Euro verloren. Mit ihrem Verlust ist sie nicht allein! Bereits seit mehreren Jahren werden im Internet dubiose und zum Teil rein betrügerische Werbeanzeigen geschaltet. Diese werben mit „todsicheren“ Anlagestrategien, womit bereits Prominente ihr Vermögen aufgebaut und deren Methoden auch in bundesweit bekannten Fernsehsendungen Einzug gehalten hätten. Ist das Interesse durch diese Werbung geweckt, wird zunächst mit vergleichsweise kleinen „Investitionen“ in Höhe von 250 Euro begonnen. Da diese bereits nach kurzer Zeit vermeintlich hohe Gewinne abwerfen, lassen sich die Betroffenen schnell zu größeren Investitionen verleiten. Diese erfolgen dann meist in Kryptowährungen. Hier helfen die professionellen und kommunikativ geschulten Betrüger sogar bei der Einrichtung entsprechender Konten. Die „Gewinne“ kann man dann immer bequem am Rechner verfolgen, was die Betroffenen auch immer wieder zu weiteren Investitionen verleitet. Möchte man sich nun das angesparte Vermögen auszahlen lassen, werden vorab diverse „Bearbeitungsgebühren“ fällig, damit die Auszahlung erfolgen kann. Tatsächlich wird es aber nie zu einer Auszahlung kommen! Die Anlagegrafiken, mit denen die angeblichen Gewinne und Investitionspläne im Internet verfolgt werden können, sind reine Simulationen. Das Geld wurde zu keinem Zeitpunkt angelegt, sondern direkt von den Betrügern eingestrichen. Die Schadenssummen gehen meist sogar weit über den hier genannten Fall hinaus. Eine Strafverfolgung gestaltet sich im Nachgang äußerst schwierig. Prüfen Sie daher mögliche Geldanlagen immer zuvor auf ihre Seriosität!

Nötigung im Straßenverkehr sorgt für größeren Polizeieinsatz, Kriftel, Berliner Platz, Mittwoch, 20.09.2023, 18:00 Uhr

(da)Eine Nötigung im Straßenverkehr sorgte am Mittwochabend für einen größeren Polizeieinsatz in Kriftel. Gegen 18:00 Uhr meldete sich ein Verkehrsteilnehmer, der auf der B519 von Kelkheim nach Hofheim von einem anderen Auto mehrfach ausgebremst worden sei. Zudem habe einer der Insassen einen schwarzen, waffenähnlichen Gegenstand aus dem Autofenster gehalten. Einsatzkräfte der Polizei konnten das betreffende Fahrzeug samt Insassen kurze Zeit später in Kriftel am Berliner Platz feststellen. Aufgrund des beschriebenen waffenähnlichen Gegenstandes waren zwischenzeitlich mehrere Polizeistreifen im Einsatz. Eine Waffe konnte jedoch nicht aufgefunden werden. So blieb es bei einer Strafanzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr.

Falsches Gewinnversprechen am Telefon, Main-Taunus-Kreis, Mittwoch, 20.09.2023

(da)Eine Rentnerin ist am Mittwoch einem falschen Gewinnversprechen von Telefonbetrügern aufgesessen. Zunächst klang es so vielversprechend! Die 75-Jährige erhielt einen Anruf von der angeblichen Fernsehlotterie. Sie sei die glückliche Gewinnerin und 56.000 Euro würden nun auf ihr Konto überwiesen werden. Dafür sei jedoch ihrerseits eine Vorabüberweisung von knapp 10.000 Euro fällig. In der Annahme, immer noch einen ordentlichen Gewinn gemacht zu haben, willigte die Dame ein. Die Gewinnausschüttung erfolgte jedoch nie. So blieb es bei einem Verlust von 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Schmuckdieb in Sulzbach,

Sulzbach, Altkönigstraße, Mittwoch, 20.09.2023, 16:30 Uhr

(da)Nur wenige Minuten genügten einem Schmuckdieb am Mittwoch, um an seine Beute zu gelangen. Gegen 16:30 Uhr verließ eine Sulzbacherin nur für einen kurzen Augenblick ihre Erdgeschosswohnung in der Altkönigstraße. Diese kurze Zeit nutzte ein bislang unbekannter Dieb und drang in die Wohnung ein. Schnell durchwühlte er mehrere Schränke, bis er diversen Schmuck erbeutete. Mit diesem flüchtete er unerkannt, bevor die Bewohnerin wieder nach Hause kam. Die Polizeistation Eschborn hat nun die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

Erfolgloser Einbrecher von Kamera gefilmt, Sulzbach, Kelkheimer Straße, Mittwoch, 20.09.2023, 12:15 Uhr

(da) Ein erfolgloser Einbrecher wurde am Mittwochmittag in Sulzbach von einer Kamera gefilmt. Der bislang unbekannte Täter begab sich gegen 12:15 Uhr auf ein Grundstück in der Kelkheimer Straße. Dort versuchte er, eine auf dem Grundstück befindliche Gartenhütte gewaltsam zu öffnen. Dies misslang, weshalb er unverrichteter Dinge die Flucht ergriff. Dabei wurde er jedoch von einer Kamera gefilmt. Es handelt sich um einen 30 bis 35 Jahre alten Mann. Er war etwa 1,80 m groß, hatte kurze Haare und einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit heller Kleidung einschließlich eines Pullovers der Marke „Alpha Industries“ sowie einer dunklen Umhängetasche und Schuhen der Marke „Nike“. Die Polizeistation Eschborn hat nun die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.