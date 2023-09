Wiesbaden: Die Polizei-News

Notarzt stoppt Falschfahrer,

Bad Camberg, Bundesautobahn 3, Mittwoch, 20.09.2023, 20:40 Uhr

(wie) Am Mittwochabend hat die Besatzung eines Notarztwagens bei Bad Camberg

Schlimmeres verhindert, indem sie einen Lkw daran hinderte, falsch auf die

Autobahn aufzufahren. Der Notarztwagen befuhr die A 3 von Limburg kommend in

Richtung Frankfurt und wollte an der Anschlussstelle Bad Camberg abfahren. In

der Abfahrt kam ihnen ein LKW entgegen, der kurz darauf als Geisterfahrer auf

der Autobahn gelandet wäre. Daher versperrte der Notarzt den Weg und schaltete

das Blaulicht ein. Die Autobahnpolizei eilte von Limburg aus nach Bad Camberg.

Für den Lkw ging es dann rückwärts die Abfahrt zurück, wo er nach polizeilicher

Sachverhaltsaufnahme seine Fahrt in richtiger Richtung über die Auffahrt davon

fuhr.

Umweltsünder erwischt,

Wiesbaden bis Montabaur, Bundesautobahn 3, Mittwoch, 20.09.2023, 21:10 Uhr

(wie) Die Autobahnpolizei konnte dank eines Zeugenhinweises am Mittwochabende

einen Umweltsünder stoppen und identifizieren. Ein Zeuge hatte auf der Tank- und

Rastanlage Medenbach-Ost beobachtet, wie ein Schwertransport aus den

Niederlanden einen Zusammenstoß mit einem anderen LKW hatte und dabei seine

Ladung beschädigte. Da die Ladung aus einer landwirtschaftlichen Maschine

bestand und dessen Tank beschädigt worden war, lief nun eine Menge Öl aus. Der

Fahrer des Schwertransporters leitete daraufhin das Öl mit einem Wischer in

einen Gulli ab. Hierbei soll ihm der Fahrer eines weiteren niederländischen

Schwertransports geholfen haben. Auf der Fahrbahn verblieb zudem eine große

Menge der Verunreinigung. Anschließend waren die Schwertransporter

davongefahren. Während Feuerwehr und Autobahnpolizei sich um den Umweltschaden

kümmerten, fahndeten weitere Streifen nach den Flüchtigen. Eine Streife der

Autobahnpolizei Montabaur konnte die beiden anhalten und kontrollieren. Während

der Befragung gaben die Fahrer zu, das Öl in den Gulli laufen gelassen zu haben.

Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung durften sie ihren Weg fortsetzen. Sie

werden sich nun wegen Gewässerverunreinigung verantworten müssen. Die Feuerwehr

identifizierte das Öl als Hydrauliköl und streute die verschmutzte Fahrbahn mit

einem Spezialmittel ab. Weitere Maßnahmen wurden am Abwassersystem, welches

glücklicherweise über einen Ölabscheider verfügt, getätigt. Die Autobahnpolizei

ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/ 345-4140 entgegen.

Lenkrad und Tacho ausgebaut,

Wiesbaden, Otto-Wels-Straße, 20.09.2023, 22.20 Uhr bis 21.09.2023, 06.40 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Donnerstag haben unbekannte Täter in der Otto-Wels-Straße

aus einem dort geparkten BMW das Lenkrad und das Tachometer entwendet. Die Täter

drangen auf bislang unbekannte Weise in den Innenraum des betroffenen Fahrzeugs

ein und demontierten das Lenkrad sowie den Tacho. Darüber hinaus ließen die

Unbekannten auch noch den Fahrzeugschein aus dem Pkw mitgehen. Hinweise nimmt

die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt, Wiesbaden-Biebrich, Rheingaustraße,

Rathausstraße, 20.09.2023, 23.00 Uhr,

(pl)Im Bereich der Ampelkreuzung Rheingaustraße/Rathausstraße wurde am

Mittwochabend ein 36-jähriger Fahrradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt.

Der 36-Jährige war gegen 23.00 Uhr mit seinem Pedelec auf der Rathausstraße in

Richtung Rheinufer unterwegs, als er im Kreuzungsbereich mit dem auf der

Rheingaustraße in Richtung Biebricher Schloss fahrenden Jeep eines 29-jährigen

Autofahrers zusammenstieß. Aufgrund seiner schweren Verletzungen wurde der

Fahrradfahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ersten

Ermittlungen zufolge fuhr der 36-Jährige bei Rot zeigender Ampel in den

Kreuzungsbereich ein.

Autofahrer flüchtet nach Auffahrunfall, Wiesbaden-Delkenheim, Mühlberg,

13.09.2023, 17.30 Uhr,

(pl)Vergangene Woche Mittwoch hat ein Autofahrer in Delkenheim einen

Auffahrunfall verursacht und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet.

Eine 41-jährige Autofahrerin war gegen 17.30 Uhr mit ihrem roten Hyundai von

Hochheim kommend auf der Straße „Mühlberg“ in Richtung Nordenstadt unterwegs.

Als sie dann an der Ecke zum Max-Planck-Ring an einer roten Ampel halten musste,

krachte plötzlich ein nachfolgender Pkw gegen das Heck ihres Wagens. Statt sich

um die Unfallfolgen zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher mit seinem dunklen

Pkw einfach weiter und setzte die Fahrt in Richtung Nordenstadt fort. Die

41-jährige Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und an ihrem

Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Der flüchtige Autofahrer

wurde als ca. 30-40 Jahre alt mit dunklen langen Haaren und einem Bart

beschrieben. Bei dem Unfallwagen soll es sich um ein dunkles Auto, vermutlich

ein Audi, mit rumänischen Kennzeichen gehandelt haben. Wer Hinweise geben kann,

wird gebeten sich bei dem Regionalen Verkehrsdienst unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Festnahme nach Schuss auf Pkw,

Lorch, Ligugestraße, Donnerstag, 21.09.2023, 08:30 Uhr

(wie) Am Donnerstag hat die Polizei in Lorch einen Mann festgenommen, nachdem

dieser auf einen fahrenden Pkw geschossen hatte. Eine Frau rief gegen 08:30 Uhr

die Polizei, da sie auf der Fahrt durch Lorch in der Ligugestraße einen Schlag

am Fahrzeug verspürt und dann eine Beschädigung entdeckt hatte, die zu einem

Beschuss passte. Eine Streife untersuchte die Beschädigung und bestätigte den

anfänglichen Verdacht der Pkw-Fahrerin. Da sich kurz darauf bei Ermittlungen der

Verdacht gegen einen 66-jährigen Lorcher erhärtete, wurde dieser von

Spezialkräften der Polizei festgenommen und seine Wohnung auf Anordnung der

Staatsanwaltschaft durchsucht. Bei der Durchsuchung am Mittag fanden die Beamten

einige Schusswaffen, eine Zwille sowie andere gefährliche Gegenstände und

stellten diese sicher. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter

der Rufnummer 0611/ 345-0 entgegen.

Mutmaßliche Graffiti-Sprayer festgenommen, Idstein, Am Bahnhof, 20.09.2023,

17.00 Uhr,

(pl)Am Mittwochnachmittag hat die Idsteiner Polizei zwei mutmaßliche

Graffiti-Sprayer festgenommen. Ein Zeuge meldete gegen 17.00 Uhr der Polizei,

dass zwei Jugendliche gerade in der Unterführung des Idsteiner Bahnhofs mit

Spraydosen zum Sprühen angesetzt hätten. Die beschriebenen Jugendlichen, zwei 15

Jahre alte Jungen, konnten von den Polizeikräften angetroffen werden. Sie stehen

im Verdacht, die Wand in der Bahnhofsunterführung besprüht zu haben. Die beiden

Jungs wurden nach den polizeilichen Maßnahmen den Erziehungsberechtigten

übergeben und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

In der Kurve von der Straße abgekommen und im Feld gelandet, Bad Schwalbach,

Bundesstraße 54, 20.09.2023, 22.20 Uhr,

(pl)Am Mittwochabend ist ein 18-jähriger Autofahrer auf der B 54 bei Bad

Schwalbach von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Pkw in einem Feld

gelandet. Der Fahranfänger war mit einem BMW von Taunusstein kommend auf der

Bundesstraße unterwegs, als er in der letzten Rechtskurve vor Bad Schwalbach

aufgrund zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und

nach links von der Fahrbahn abkam. Der BMW krachte gegen die Leitplanke, hob ab

und kam nach über 100 Metern in einem Feld zum Liegen. Der Unfall wurde gegen

22.20 Uhr gemeldet und der verletzte Autofahrer zur Untersuchung in ein

Krankenhaus gebracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme sowie der Rettungs-und

Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße im Bereich der Unfallstelle bis etwa

23.15 Uhr gesperrt werden.