Bergstrasse

Lautertal: Kriminelle flüchten mit Kleinkraftrad/Zeugenaufruf der Polizei

Lautertal (ots) – Kriminelle entwendeten in der Zeit zwischen Samstagnachmittag

(16.09.) und Mittwochnachmittag (20.09.) ein an der Landesstraße 3098 bei

Schmal-Beerbach nach einem Unfall abgestelltes Kleinkraftrad. Die Diebe

flüchteten anschließend unbemerkt mit dem Bike. Es handelt sich dabei um ein

blaues Modell der Marke Yamaha mit dem Kennzeichen WÜ-RN 120.

Das Kommissariat 21/22 in Heppenheim nimmt Hinweise zu dem Verbleib der Yamaha

sowie zu den Tätern unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

Bürstadt-Bobstadt: Nach Auseinandersetzung mit Stichverletzung/Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Bürstadt (ots) – Nach einer Auseinandersetzung am Rande der Kerb in Bobstadt in

der Nacht zum 19. August, bei der ein 41 Jahre alter Mann durch einen Stich mit

einem Messer verletzt und anschließend im Krankenhaus medizinisch versorgt

werden musste (wir haben berichtet), kann die Polizei nun einen Fahndungserfolg

vermelden. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen meldeten sich aufgrund des

Zeugenaufrufs der Polizei und der daraufhin erfolgten medialen Berichterstattung

Zeugen bei den Beamten. In der Folge erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen

23-Jährigen aus Bürstadt. Der junge Mann macht zum Tatvorwurf vor der Polizei

derzeit keine Angaben.

Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat dauern an. Personen, die

weitere Angaben zu dem Geschehen machen können, werden gebeten, sich bei der

Polizei in Lampertheim (Kommissariat 42) unter der Rufnummer 06206/9440-0 zu

melden.

Darmstadt

Darmstadt: Elektronik aus Kellerräumen entwendet / Wer hat den Abtransport bemerkt?

Darmstadt (ots) – Die Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Moltkestraße

gerieten in den zurückliegenden Tagen in das Visier Krimineller. Am frühen

Donnerstagmorgen (21.9.) wurden die Spuren der Täter bemerkt und auch, dass aus

einem der Räume zwei Koffer und mehrere elektronische Geräte entwendet wurden,

darunter eine Spiegelreflexkamera. Der Tatzeitraum dürfte nach ersten

Erkenntnissen bis zum Samstag (26.8.) zurückreichen. Das Kommissariat 43

ermittelt und hat ein Verfahren wegen des besonders schweren Diebstahls

eingeleitet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen

gemacht haben oder den Abtransport der Beute bemerkt haben, werden gebeten, sich

bei den Beamten, zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Dieburg

Darmstadt Innenstadt: Von Unfallstelle geflüchtet/ Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Am Mittwoch (19.09.2023) gegen 08:20 Uhr kam es an der

Kreuzung Pallaswiesenstraße, Rößlerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein Radfahrer überfuhr die rote Ampel auf der Pallaswiesenstraße und zwang

dadurch einen LKW zum Ausweichen. Dieser kollidierte dann mit einem zweiten LKW,

es entstand ein vierstelliger Sachschaden.

Der Radfahrer entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. Unfallverursacher

geben können, werden gebeten, sich beim 2.Polizeirevier in Darmstadt (06151-969

41210) zu melden.

Gross-Gerau

Bischofsheim: Zigarettenautomat aufgebrochen

Ein Zigarettenautomat im Bereich der Dresdener Straße/Gustavsburger Straße wurde in der Zeit zwischen Dienstag (19.09.), 18.30 Uhr und Mittwoch (20.09.), 18.30 Uhr, zum Ziel von Kriminellen. Diese entwendeten und transportierten den Automaten samt Betonfuß in Richtung Silbersee und öffneten ihn dort gewaltsam. Ihnen fielen hierbei das darin befindliche Geld und Zigaretten in die Hände. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen insgesamt circa 5000 Euro.

Aufgrund des erheblichen Gewichts des Automaten geht die Polizei von mehreren Tätern aus. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0 in Verbindung zu setzen.

Groß-Gerau: Zwei Opferstöcke gestohlen/Zeugen gesucht

Nach einem Diebstahl in der Stadtkirche in der Kirchstraße suchen die Ermittler der Polizeistation Groß-Gerau Zeugen, die Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können. Diese haben unbemerkt aus der Kirche zwei Opferstöcke in einem Gesamtwert von rund 6000 Euro entwendet. Die Opferstöcke waren im Boden verschraubt und wurden von den Kriminellen aus der Verankerung herausgerissen.

Der Diebstahl dürfte am Mittwoch (20.09.) in der Zeit zwischen 9.15 und 18.00 Uhr stattgefunden haben. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06152/1750.