Gegen Hauswand gefahren

Edenkoben (ots) – Am 20.09.2023 gegen 20.25 Uhr, fuhr ein 73-jähriger PKW-Fahrer in der Poststraße zuerst über ein Verkehrszeichen und dann gegen eine Hauswand. Zuvor kam er von einem Weingut und hatte nach seinen Angaben drei Weinschorle getrunken.

Ein anschließend durchgeführter Alco-Test ergab einen Wert von 0,8 Promille.

Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Da sein Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, musste es abgeschleppt werden.

Verkehrsunfallflucht

Maikammer (ots) – Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Zeit von Dienstag, 19.09.2023, 19.30 Uhr, bis Mittwoch, 20.09.2023, 08.00 Uhr, einen in der Alsterweiler Hauptstraße auf einem Parkplatz abgestellten PKW VW-UP am hinteren rechten Kotflügel.

Die Beschädigungen könnten evtl. durch ein Rangieren mit einem Anhänger verursacht worden sein. Es entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Zeugen mögen sich bitte mit der Polizei Edenkoben in Verbindung setzen.