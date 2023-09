Jugendliche schubsen und bespucken Mainzerin

Mainz-Neustadt (ots) – Am Mittwoch 20.09.2023 gegen 19:45 Uhr wurde eine 33-jährige Mainzerin von 4 Jugendlichen im Goethepark geschubst und getreten. Aus bislang ungeklärter Ursache schubsten die unbekannten Täter die Frau zu Boden, als diese durch den Park spazieren ging.

Als sie auf dem Boden lag, trat ein Täter gegen das Bein der 33-Jährigen und ein Anderer bespuckte sie. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Jugendlichen, verlief ergebnislos.

Die Frau wurde zwar leicht verletzt, musste jedoch nicht medizinisch behandelt werden.

Täterbeschreibung:

Die Täter waren allesamt unter 18 Jahre. Ein Täter trug eine Lederjacke. Ein Zweiter eine weiße Hose und ein Dritter eine schwarze Hose mit blauen Streifen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Mainz-Bingen

Zivilstreife vs. Raser

Ingelheim,OT Heidesheim (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (19.09./20.09.) und am Nachmittag des 20.09.2023 waren Beamte der Autobahnpolizei Heidesheim zivil auf den umliegenden Autobahnen A60 und A63 unterwegs. Hierbei konnten mehrere erhebliche Geschwindigkeitsverstöße videografiert werden.

Fünf PKW und ein Motorradfahrer wurden in der Folge kontrolliert und entsprechende Anzeigen wurden gefertigt. Ein PKW wurde bei erlaubten 100km/h mit 142km/h (brutto) gemessen. Diesen erwartet nun eine Geldstrafe von 200 EUR und es winkt ein Punkt in Flensburg.

Gerade in Bezug auf LKW kann festgestellt werden, dass hier der notwendige Sicherheitsabstand häufig nicht gewahrt wird. Die Streife kann aber auch Positives berichten: So wurde in einem Stau eine vorbildliche Rettungsgasse gebildet, sodass die Einsatzfahrzeuge schnell zum Einsatzort kamen.

Quelle: Polizeiautobahnstation Heidesheim