Hand in Hand für einen sicheren Schulweg

Mannheim (ots) – Mit dem Schulbeginn sind wieder vermehrt Kinder den Gefahren des öffentlichen Straßenverkehrs ausgesetzt. Das gilt besonders für Erstklässler, die sich auf dem ungewohnten Weg zur Schule erst noch zurechtfinden müssen. Polizeipräsident Siegfried Kollmar und Oberbürgermeister Christian Specht nahmen den heutigen Tag zum Anlass, um vor der Uhlandschule in Mannheim für einen rücksichtsvollen Umgang im Straßenverkehr zu werben.

„Gerade Kinder sind oft die Schwächsten im Straßenverkehr. Sie zu schützen ist unser vorrangiges Anliegen“, so Polizeipräsident Siegfried Kollmar.

„Im Umfeld von Schulen oder Schulwegen sind Verkehrsverstöße besonders gravierend, weil sie die jüngsten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer in Gefahr bringen. Deshalb legt der städtische Ordnungsdienst einen Kontrollschwerpunkt auf die Bereiche rund um die Mannheimer Grundschulen. Dabei suchen wir auch das Gespräch mit den Autofahrerinnen und Autofahrern, denn wir

wollen vor allem dafür sensibilisieren, das eigene Verhalten zu überdenken und ein Bewusstsein dafür schaffen, dass jede und jeder einen Teil zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr beitragen kann“, ergänzte Oberbürgermeister Christian Specht.

Bei den gemeinsamen Kontrollaktionen geht es vordringlich darum, die Zahl der Schulwegunfälle zu verringern. Ein Problem hierbei ist die zunehmende Anzahl von sogenannten „Elterntaxis“, insbesondere zu Schulbeginn. Unter Zeitdruck stehende Eltern lassen oftmals die nötige Rücksicht vermissen, fahren zu schnell und blockieren vor den Schulen die Radwege und Zufahrten.

So beeinträchtigen sie die Verkehrssicherheit im Schulumfeld, was sich negativ auf die Mobilitätsentwicklung der Kinder und Jugendlichen auswirkt.

„Von den Eltern auf dem Schulweg zu Fuß oder mit dem Fahrrad begleitet zu werden, ist für die Kinder eine sehr gute Möglichkeit mehr Sicherheit und Eigenständigkeit im Straßenverkehr zu gewinnen,“ verdeutlichte Polizeipräsident Siegfried Kollmar.

Deshalb wird ein ganzheitlicher, gemeinschaftlicher Ansatz verfolgt, der neben Stadt und Polizei auch die Schulen, Kinder und Eltern miteinbezieht. So sind neben der Verkehrsüberwachung auch die Verkehrsprävention und eine begleitende Öffentlichkeitsarbeit feste Bestandteile der polizeilichen Maßnahmen für einen sicheren Schulweg.

Einbruch bei Freilichtbühne – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Gartenstadt (ots) – Eingebrochen wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in das Kassenhäuschen der Freilichtbühne in der Kirchwaldstraße. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zu dem dortigen Kassenhäuschen und durchsuchte dieses.

Nachdem er mehrere hundert Euro Bargeld an sich genommen hatte, flüchtete der Täter, vermutlich durch den Eingangsbereich, in unbekannte Richtung. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 800 Euro, der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, unter der Tel: 0621-777690.

Mit über 1,6 Promille Unfall verursacht

Mannheim (ots) – Zeugen alarmierten am Mittwochnachmittag, gegen 16 Uhr, die Polizei, da ein 70-Jähriger im Einmündungsbereich Sonderburger Straße/Stargarder Weg mit seinem Suzuki einen parkenden BMW angefahren haben soll.

Als die alarmierten Polizeikräfte an der Örtlichkeit eintrafen, stellten sie fest, dass der Senior stark schwankte und sich immer wieder an seinem Fahrzeug abstützen musste. Bei dem anschließend durchgeführten Atemalkoholtest, stellte sich heraus, dass der Senior über 1,6 Promille hatte.

Auf dem Polizeirevier wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, wonach er wieder gehen durfte. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Mann muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Scheibe eines Autos eingeschlagen und Rucksack entwendet

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein Mercedes in der Tattersaalstraße beschädigt sowie Diebesgut entwendet. Bislang unbekannte Täter schlugen die rechte hintere Dreiecksscheibe des geparkten Autos ein und entwendeten ein Rucksack samt Inhalt.

Der Diebstahlschaden beläuft sich auf circa 450 Euro, der Sachschaden ebenfalls auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, unter der Telefonnummer 0621-12580, zu melden.