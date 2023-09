Erneut gefährliche Hundeköder aufgefunden – Polizei sucht Zeugen

Ketsch (ots) – Im Laufe des Mittwochmorgens meldeten sich erneut mehrere Personen bei der Polizei, die mit Schrauben und Nägeln präparierte Wurst- sowie Fleischköder entdeckt hatten. Ein Spaziergänger fand einen solchen bei einem Mülleimer des Wildschweingeheges nahe des Forsthauses.

Ein Hund hatte am Vortag am Gehweg der Speyerer Straße unweit eines Kiosks ein mit Schrauben versehenes Stück Fleisch aufgeschnappt. Der Hundebesitzer reagiert aber rechtzeitig, so dass dem Tier nicht passierte. Daraufhin ließ die Polizei die betroffenen Areale weiträumig absuchen.

Weitere Köder fanden sich zum Glück nicht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202-288-0, zu melden.

Ende der Vermisstensuche – 49-Jährige tot aufgefunden

Tairnbach/Mühlhausen (ots) – Die Suche nach der 49-jährigen Frau aus Mühlhausen ist beendet. Sie konnte im Rahmen der polizeilichen Suche leider nur noch tot aufgefunden werden.

Die Hintergründe sind derzeit noch unklar und die Kriminalpolizei ermittelt. Die Öffentlichkeitsfahndung kann somit zurückgenommen werden.

Wildunfall – Fahrzeug kollidiert mit Hirsch

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 20:25 Uhr auf der Friedrichsdorfer Landstraße. Eine 21-jährige Audi-Fahrerin war von Eberbach in Fahrtrichtung Gaimühle unterwegs als plötzlich ein Hirsch die Fahrbahn querte, woraufhin es zur Kollision kam.

Das Tier verschwand anschließend im Wald, die junge Frau blieb glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro.

Verkehrsstreit eskaliert in wüste Schlägerei

Brühl (ots) – Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte am Dienstag gegen 16 Uhr ein 57-Jähriger an der Niebelungenstraße die Fußgängerampel bei grün überqueren. Als er dazu ansetzte, fuhr ein Auto mit hoher Geschwindigkeit an ihm vorbei und nahm ihm so die Vorfahrt.

Dieses Verhalten kommentierte der 57-Jährige mit einer Geste. Kurze Zeit später trafen der Fußgänger und der 36-jährige Autofahrer erneut aufeinander. Das sich entspinnende Streitgespräch geriet zunehmend hitziger und mündete schließlich in Handgreiflichkeiten, welche vom Autofahrer initiiert wurden. Der 36-Jährige holte dann einen rohrähnlichen Gegenstand aus seinem Wagen und schlug damit mehrfach auf den 57-Jährigen ein.

Als der Autofahrer von dem anderen Mann abließ und sich wieder in sein Fahrzeug setzte, lief ihm der 57-Jährige hinterher und schlug dem anderen mit der Faust durch die geöffnete Seitenscheibe mehrfach ins Gesicht.

Zeugen meldeten die Auseinandersetzung der Polizei. Beide Männer wiesen leichte Verletzungen auf, welche ambulant vor Ort versorgt wurden. Die Polizei durchsuchte das Auto und stellt die mutmaßliche Tatwaffe sicher.

Der Polizeiposten Brühl leitete die Ermittlungen gegen die beiden wegen verschiedener Körperverletzungsdelikte ein.

Pkw rollt gegen Hauswand

Sandhausen (ots) – Da eine 35-Jährige beim Verlassen ihres Mercedes vergaß, die Bremse an ihrem Auto anzuziehen, machte sich dieses selbstständig und rollte eigenständig gegen eine Hauswand in der „Große Ringstraße“.

Sowohl am Fahrzeug als auch an der Hauswand entstand ein Sachschaden, der bislang nicht genau beziffert werden kann. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro aus Auto entwendet

Hockenheim (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden mehrere Gegenstände aus einem in der Arndtstraße geparkten Citroen entwendet. Bisher nicht bekannte Täter verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zugang zum PKW und entwendete eine Sporttasche, welche sich im Fußraum der Beifahrerseite befand.

In dieser befand sich unter anderem eine Bauchtasche der Marke „BOSS“. Des Weiteren wurde eine Aktentasche der Marke „Porsche Design“ mitgenommen, in der sich unter anderem ein Kugelschreiber der Marke „Montblanc“ sowie ein Tablet der Marke „Samsung“ befanden. Der Diebstahlschaden beträgt rund 3.500 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, unter der Telefonnummer 06205-28600, zu melden.

Fahrzeug kollidiert mit Wildtier

Neckarbischofsheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 06 Uhr auf der K4185. Ein 44-jähriger Renault-Fahrer befuhr die Strecke von Flinsbach in Fahrtrichtung Neckarbischofsheim, als ein Reh die Fahrbahn querte und es zur Kollision zwischen dem Auto und dem Tier kam.

Das Reh verschwand nach dem Unfall wieder im Wald, der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

Unbekannte schneiden Cabrio-Dach auf – mehrere tausend Euro Schaden

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch schneiden bislang unbekannte Täter das Dach eines, in der Schubertstraße abgestellten, BMW-Cabrios auf und verschafften sich so Zugang zum Inneren des Wagens.

Aus diesem entwendeten sie eine schwarze Aktentasche, in welcher sich ein Laptop sowie eine Gleitsichtbrille befanden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro, der Diebstahlschaden auf rund 1.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim

Polizeiposten Eppelheim, unter der Telefonnummer 06221-766377, zu melden.

Falsches Gewinnversprechen – 800 Euro Schaden

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch erhielt ein 52-jähriger Mann einen zunächst vielversprechenden Anruf. Der Mann habe bei einem Preisausschreiben 39.900 Euro gewonnen. Um seinen Gewinn abzurufen, wurde er aufgefordert eine Notargebühr in Höhe von 800 Euro in „Google-Play-Karten“ zu bezahlen.

Nachdem der Mann die Karten gekauft hatte und die jeweiligen Codes an den unbekannten Anrufer übermittelt wurden, verlief sich der Kontakt. Zu einer Gewinnauszahlung kam es nicht.

Im Falle eines Gewinnversprechens, sollte man sich zunächst die Frage stellen, ob an einem Gewinnspiel teilgenommen wurden. Sollte dies nicht der Fall sein, so ist es ausgeschlossen, dass sie bei einem Preisausschreiben gewonnen haben.

Darüber hinaus gelten folgende Hinweise:

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären,finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen.

Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen.

Keine Codes von beispielsweise Playstore-Karten telefonisch übermitteln. Diese Codes sind bares Geld.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Sind Sie bereits Opfer einer Betrugsmasche geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

Bewahren Sie Ihre Wertsachen, z.B. höhere Geldbeträge und andere Wertgegenstände nicht zuhause auf, sondern auf der Bank oder im Bankschließfach.