Notbremsung eines Linienbusses verhindert schlimmeres

Heidelberg (ots) – Am Mittwochnachmittag gegen 13:45 Uhr musste ein Linienbus eine Notbremsung einleiten, da eine bislang unbekannte Frau vom Hauptbahnhof kommend trotz roter Ampel die Busspur entlang des Willy-Brandt-Platzes, nahe der „Heidelberg Tourist Information“, überquerte. Nur aufgrund der schnellen Reaktion des Busfahrers und seiner eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte er

verhindern, dass die Unbekannte angefahren wird.

Jedoch stürzte im Bus eine 66-Jährige auf die ihr gegenüberliegende Sitzreihe und verletzte sich dabei leicht. Sie erlitt unter anderem mehrere Prellungen. Die Unbekannte entfernte sich derweil von der Unfallörtlichkeit. Über die Unbekannte ist lediglich noch bekannt, dass sie ein Fahrrad neben sich her schob.

Der Verkehrsdienst Heidelberg ermittelt nun unter anderem wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4111 zu melden.

Unfall zwischen Pkw und Straßenbahn

Heidelberg (ots) – Am Mittwochabend gegen 18:35 Uhr fuhr eine 54-jährige VW-Fahrerin auf dem Czernyring in Fahrtrichtung Speyerer Straße. Allerdings missachtete sie die am Bahnübergang auf Höhe der Hausnummer 22/11 auf Rot geschaltete Ampel und übersah auch die in selber Richtung fahrende Straßenbahn.

In der Folge kam es zur Kollision, bei der der VW in das Gleisbett mitgezogen worden ist. Erst nach mehreren Metern kamen die Straßenbahn und der VW zum Stehen. Glücklicherweise kamen sowohl die 54-Jährige, als auch der Fahrer der Straßenbahn sowie seine Fahrgäste mit einem Schock davon und keiner wurde verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt ungefähr 15.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme war die Strecke für circa 20 Minuten gesperrt.