Kanthölzer auf Gleise aufgelegt

Karlsruhe (ots) – Am späten Dienstagabend 21.09.2023, musste ein mit 100 Personen besetzter Zug eine Schnellbremsung kurz vor dem Bahnhof Söllingen durchführen. Drei Tatverdächtige legten gegen 22:15 Uhr mehrere Kanthölzer auf die Schienen.

Der Triebfahrzeugführer des Zuges (Laufweg Karlsruhe – Stuttgart) erkannte die Gegenstände im Gleis und leitete umgehend eine Schnellbremsung ein. Ein Überfahren der Kanthölzer konnte dadurch jedoch nicht mehr verhindert werden. Der Bahnhof Söllingen wurde daraufhin für circa 1 Stunde gesperrt.

Es kamen keine Personen zu Schaden. Beamte der Bundes- und Landespolizei rückten zum Bahnhof aus. Die 3 Tatverdächtigen befanden sich nicht mehr am Tatort.

Aus diesem Grund bittet die Bundespolizei Zeugen die den Vorfall beobachtet oder gefilmt haben bzw. Angaben zu den mutmaßlichen Tätern machen können sich bei der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe unter 0721-12016-0 oder bpoli.karlsruhe@polizei.bund.de zu melden.

Die Bundespolizei warnt immer wieder davor, Gegenstände auf Gleise zu legen. Eine solche Handlung ist kein Spaß, sondern stellt immer ein strafrechtlich relevantes Verhalten dar. Durch das Überfahren von Gegenständen können Züge entgleisen.

Hierbei kann es zu schweren oder gar tödlichen Unfällen kommen. Nähere Informationen zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen finden Sie unter www.bundespolizei.de.

Diebstahl bei der Deutschen Bahn

Karlsruhe (ots) – Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen 19.-20.09.23 wurden durch unbekannte Täter Schwellenschrauben sowie Zwischengummis vom Betriebshof der Deutschen Bahn entwendet.

Die Tatverdächtigen haben insgesamt 6466 Schwellenschrauben sowie 4047 Zwischengummis vom Betriebshof der Deutschen Bahn in Karlsruhe entwendet. Die Tat ist zwischen Dienstag (19.September) 15:00 Uhr und Mittwoch (20.September) 09:50 Uhr durchgeführt worden. Durch den Diebstahl ist ein Gesamtschaden von 9500 Euro entstanden.

Die Bundespolizei bittet Zeugen die den Vorfall beobachtet oder gefilmt haben bzw. Angaben zu den Tätern machen können sich bei der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe unter 0721-12016-0 oder bpoli.karlsruhe@polizei.bund.de zu melden

Motorradfahrer bei Kollision mit Lkw schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein 51-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Unfall in Grünwinkel am Donnerstag schwer verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Zweiradfahrer gegen 06:00 Uhr auf der Carl-Metz-Straße in Richtung Durmersheimer Straße.

Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve kam er aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Lastwagen. Die 64-jährige Lkw-Fahrerin hatte offenbar noch versucht zu bremsen und nach rechts auszuweichen. Trotzdem kam es zu einem Frontalzusammenstoß in dessen Folge der 51-Jährige auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Das BMW-Motorrad beschädigte im weiteren Verlauf noch einen geparkten Pkw.

Der Motorradfahrer erlitt nach ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei Karlsruhe schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge der Unfallbeteiligten waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 18.000 Euro.

Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligen im Berufsverkehr

Rheinstetten (ots) – Bei einem Auffahrunfall am frühen Donnerstagmorgen bei Rheinstetten, an dem fünf Fahrzeuge beteiligt waren, erlitten mehrere Verkehrsteilnehmer Verletzungen.

4 Verletzte und ein Schaden in Höhe von etwa 80.000 Euro sind die vorläufige Bilanz eines Verkehrsunfalls gegen 06.50 Uhr auf der Bundesstraße 36 auf Höhe der Heidestückersiedlung Nach derzeitigem Sachstand fuhren vier Pkw und ein Kleintransporter auf dem linken der drei Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe.

Das vorderste Fahrzeug musste Verkehrsbedingt bis zum Stillstand bremsen. Das zweite Fahrzeug ebenfalls. In der Folge fuhr ein Kleintransporter auf und schob beide Autos aufeinander. Zwei hinter dem Kleintransporter fahrende Autos konnten ebenfalls nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierten mit dem Kleintransporter. Zwei der 4 verletzten Verkehrsteilnehmer kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme waren zwei Fahrspuren gesperrt. Vier der 5 beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bis etwas 10.00 Uhr waren Beeinträchtigungen an der Unfallstelle zu verzeichnen.

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsbad (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der L 564 bei Karlsbad erlitt ein Motorradfahrer schwere Verletzungen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen durch die Verkehrspolizei Karlsruhe fuhr ein 46-jähriger Mann gegen 06.30 Uhr mit einem Motorrad auf der Albtalstrecke in Richtung Ettlingen.

An der Einmündung Fischweier wollte offenbar ein 67-jähriger Autofahrer nach links in Richtung Bad Herrenalb einbiegen und übersah wohl den Zweiradfahrer. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander. Hierbei erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt über 20.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Albtalstrecke zeitweise gesperrt.