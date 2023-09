17-Jährige sexuell belästigt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Ein bislang unbekannter Mann belästigte am Dienstag 19.09.2023 gegen 16.50 Uhr, eine 17-Jährige im Bereich eines Drogeriemarktes in der Gabriele-Münter-Straße. Der Täter soll die Jugendliche auf dem Parkplatz des Drogeriemarktes unsittlich berührt haben. Im Anschluss soll der Mann den Drogeriemarkt betreten haben.

Der Unbekannte wird als 25 bis 28 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, schlank, mit ungepflegtem Bart und Haaren, Bekleidung und Rucksack in Naturtönen sowie Dreck oder Verletzungen im Gesichtsbereich beschrieben.

Die Polizei bittet um Hinweise möglicher Zeugen, unter anderem einer Frau mit Kind, die sich zum Tatzeitpunkt ebenfalls auf dem Parkplatz aufgehalten haben soll. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Körperverletzung auf Supermarktparkplatz

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagmittag 19.09.2023 gegen 12 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Saarlandstraße zu einer Körperverletzung. Ein 66-jähriger Mann verständigte die Leitstelle und gab an, mit seinem Fahrzeug auf besagtem Parkplatz in eine Parklücke habe fahren wollen.

Plötzlich habe ein bislang unbekannter Jugendlicher unvermittelt gegen die hintere rechte Fahrzeugseite getreten und den Wagen bespuckt. Daraufhin wollte der Fahrer aus seinem Fahrzeug aussteigen. Er war mit einem Bein bereits aus dem Wagen, als der Jugendliche die Fahrertür zuschlug, die gegen das Schienbein des 66-Jährigen prallte und ihn leicht verletzte.

Danach entfernte sich der als 16 bis 18 Jahre alt und mit dunklen, kurzen Haaren beschriebene Mann gemeinsam mit seiner weiblichen Begleitung.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Identität des jungen Mannes geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Tel: 0621/963-2122 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

87-Jähriger Opfer von Taschendiebstahl

Ludwigshafen (ots) – Ein 87-jähriger Mann wurde am Dienstag 19.09.2023 zwischen 11-12.30 Uhr in der Kaiser-Wilhelm-Straße Opfer eines Taschendiebstahls. Der Mann gab an, im Stadtgebiet unterwegs gewesen zu sein. Um 12.30 Uhr stieg er an der Bahnhaltestelle Kaiser-Wilhelm-Straße in die Straßenbahn, um in Richtung Oggersheim zu fahren.

Gegen 17.30 Uhr bemerkte er, dass sein an seinem Rollator befestigter Jutebeutel aufgeschnitten war und sein Portemonnaie fehlte. Darin befanden sich unter anderem mehrere Hundert Euro Bargeld.

Mit 2,34 Promille Unfall verursacht

Ludwigshafen (ots) – Zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss kam es am Dienstag 19.09.2023 gegen 11:40 Uhr, in der Burgundenstraße. Ein 43-jähriger Mann war mit seinem Auto in Richtung Bruno-Körner-Straße unterwegs, als er auf gerader Strecke plötzlich nach rechts von der Straße abkam und mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeug kollidierte.

Sein Auto war in der Folge nicht mehr fahrbereit. Ein Zeuge verständigte die Polizei. Als Polizeibeamte vor Ort eintrafen, zeigte der 43-Jährige deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum.

Der Mann räumte ein, eine Flasche Wodka konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab 2,34 Promille. Er wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro.

In Bürogebäude eingebrochen

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Bislang Unbekannte verschafften sich zwischen Montagabend (18.09.2023, 18 Uhr) und Dienstagmorgen (19.09.2023, 07:45 Uhr) Zutritt zu einem Bürogebäude einer Wohnungsbaugesellschaft in der Weiherhofstraße. Aus dem Innern des Gebäudes entwendeten sie neben Bargeld auch Kameras und ein Handy.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Gegen 00:30 Uhr hatte ein Anwohner zunächst ein verdächtiges Geräusch gehört. Kurz darauf seien zwei Männer in Tatortnähe die Straße entlanggelaufen.

Diese konnten wie folgt beschrieben werden:

Person 1: Blaues T-Shirt, Umhängetasche, Glatze

Person 2: weißes T-Shirt, sehr schlank

Ob die beiden Männer etwas mit der Tat zu tun haben könnten, wird Bestandteil der Ermittlungen sein.

In Auto eingedrungen

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – In einen auf dem Parkplatz einer Schule (Virchowstraße) parkendes Auto (Smart) wurde am 18.09.2023 zwischen 18 Uhr und 20 Uhr eingedrungen. Hierzu wurde das Cabriodach beschädigt. Aus dem Innern des Fahrzeugs wurden Münzgeld sowie ein Taschenmesser gestohlen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bislang nicht fest.

Sie haben etwas Verdächtiges zur fraglichen Zeit beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Auto beschädigt

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Zu einem Fall der Sachbeschädigung kam es am Dienstag (19.09.2023) zwischen 17:30-18:15 Uhr. Zu dieser Zeit parkte der Fiat einer 48-Jährigen in der Von-der-Tann-Straße. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, war eine Fensterscheibe eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Auffahrunfall mit drei Verletzten

Ludwigshafen (ots) – Ein Auffahrunfall mit drei Verletzten ereignete sich am Dienstagnachmittag (19.09.2023), gegen 15.50 Uhr, an der Abfahrt der B37 auf die Bruchwiesenstraße. Ein 37-jähriger Autofahrer musste beim Auffahren auf die Bruchwiesenstraße verkehrsbedingt abbremsen.

Ein hinter diesem fahrender, ebenfalls 37-jähriger Autofahrer fuhr auf. Bei dem Zusammenstoß wurden der Fahrer des vorausfahrenden Fahrzeugs sowie zwei weitere Insassen des Wagens, darunter ein Kind, verletzt. Alle drei kamen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro.

Während Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten kam es zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen im Bereich der A650.

Versuchter Einbruch

Ludwigshafen (ots) – In der Edigheimer Straße versuchte ein Unbekannter am Dienstagmittag (19.09.2023, gegen 12:30 Uhr) in eine Gaststätte einzudringen. Es gelang ihm jedoch nicht, sich Zutritt zu verschaffen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Nicht hereingefallen

Ludwigshafen (ots) – Die Masche, bei der Betrüger ihre Opfer über SMS und/oder WhatsApp kontaktieren, sich als Angehörige ausgeben und um Geld bitten, reißt nicht ab. Durch geschickte Gesprächsführung erschleichen sich die Täter das Vertrauen der Angeschriebenen und appellieren ganz bewusst an die familiäre Fürsorge und Hilfsbereitschaft.

Zuletzt wurde in Ludwigshafen ein 67-Jähriger kontaktiert. Er erhielt am 19.09.2023 eine Nachricht, vermeintlich von seinem Kind. Der 67-Jährige kannte die Masche und ging nicht darauf ein. Stattdessen informierte er die Polizei.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Sollten Sie eine solche Nachricht erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Auf der Internet-Seite https://www.polizeiberatung. de/themen-und-tipps/betrug/messenger/#c26868 finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Schutz vor sexualisierter Kriminalität gegen Kinder – Onlineveranstaltung des Landeskriminalamtes

Ludwigshafen (ots) – Ob im Internet oder Social Media und Messenger-Dienste: Kinder und Jugendliche werden immer häufiger mit kinderpornografischen Bildern und Videos konfrontiert, die leichtfertig geteilt werden. Den Wenigsten ist dabei bewusst, dass nicht nur die Herstellung, der Erwerb und der Besitz von Kinder- und Jugendpornografie strafbar sind, sondern auch das Weiterleiten und die damit verbundene Verbreitung.

Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz berät daher im Rahmen einer Online-Veranstaltung zum Thema „Sexueller Missbrauch von Kindern im digitalen Raum“.

Zielgruppe sind insbesondere Eltern, pädagogische Fachkräfte in Schulen, Behörden und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie Personen, die sich in Ausbildung oder Studium im Bereich Bildung und Erziehung befinden.

Im Mittelpunkt der Online-Veranstaltung stehen die digitalen und analogen Informations- und Beratungsangebote der Polizei zum Thema „Kinder- und Jugendpornografie“.

Darüber hinaus werden Fragen zum Thema „Verdächtige Ansprache von Kindern“ beantwortet und Handlungsempfehlungen für Erziehungsberechtigte, Aufsichtspersonen und Kinder gegeben.

Es werden folgende Termine angeboten, an denen jeweils 500 Personen teilnehmen können:

04.10.2023, 18:00-19:00 Uhr

22.11.2023, 17:00-18:00 Uhr

11.12.2023, 16:00-17:00 Uhr

Interessierte können sich unter folgendem Link für das Web-Seminar anmelden: https://s.rlp.de/UFkpO