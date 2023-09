Fahrradfahrer verletzt

Schifferstadt (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fahrradfahrer kam es am vergangenen Dienstag gegen 08 Uhr in der Salierstraße. Ein 55-jähriger Radfahrer aus Schifferstadt befuhr verbotswidrig den Kreisverkehr aus der Salierstraße kommend in Richtung Waldspitzweg.

Eine 31-jährige Pkw-Fahrerin aus Schifferstadt übersah beim Einfahren vom Waldspitzweg in den Kreisverkehr den Radfahrer und kollidierte mit diesem. Der 55-jährige kam daraufhin zu Fall und verletzte sich am Rücken.

Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Unfall zwischen Motorradfahrer und PKW

Otterstadt (ots) – Am 17.09.2023 gegen 17:57 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Motorradfahrer die L535 von Otterstadt kommend in Richtung Kollerfähre. Zur gleichen Zeit befuhr eine 48-Jährige mit ihrem Pkw die gleiche Straße von der Kollerfähre kommend und wollte nach links auf die K31 in Richtung Speyer abbiegen.

Aufgrund der blendenden Sonne übersah sie beim Abbiegen den entgegenkommenden Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 63-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand lediglich Blechschaden. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

Zudem verlor das Motorrad Betriebsstoffe, so dass die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt werden musste. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro.

In Wohnung eingebrochen

Schifferstadt (ots) – In der Burgstraße gelang es Unbekannten am 19.09.2023 zwischen 07:50 Uhr und 16 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses einzudringen. In dieser wurden mehrere Räume durchwühlt und Schmuck gestohlen. Insgesamt wird der entstandene Schaden aktuell auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Sie haben etwas Verdächtiges zur fraglichen Zeit beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per E Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.