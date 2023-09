Verkehrsunfallflucht mit überfahrenem Hund

Frankenthal (ots) – Am Dienstag 19.09.2023 kam es gegen 21:00 Uhr in der Lambsheimer Straße, zu einer Verkehrsunfallflucht mit überfahrenem Hund. Der Hund befand sich auf der Fahrbahn, als ein bislang unbekannter PKW-Fahrer die Lambsheimer Straße in einem weißen Nissan Micra aus Richtung Frankenthal kommend in Fahrtrichtung Lambsheim befuhr.

Die Hundehalterin versuchte noch, ein Zeichen zum Anhalten zu geben, konnte den Kontakt zwischen PKW und Tier nicht mehr verhindern. Der PKW-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls und bittet insbesondere um Hinweise zu dem weißen Nissan Micra und dessen Fahrzeugführer.

Zeugen wenden sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht in der Fußgängerzone zwischen Radfahrer und Fußgängerin

Frankenthal (ots) – Am gestrigen Dienstag 19.09.2023 kam es gegen 13:00 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht zwischen Fahrradfahrer und Fußgängerin. Eine 59-Jährige Geschädigte verließ in der Bahnhofstraße in Frankenthal ein Ladengeschäft und betrat die Fußgängerzone im Innenstadtbereich. Verbotswidrig befuhr ein bislang unbekannter Fahrradfahrer in der Fußgängerzone in Richtung Bahnhof.

Hierbei touchierte er die Geschädigte, welche hierdurch Schmerzen erlitt und verließ nach Aufforderung zur Herausgabe seiner Personalien unerlaubt die Örtlichkeit. Eine medizinische Behandlung lehnte die Geschädigte ab.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls und bittet insbesondere um Hinweise zu der Identität des Fahrradfahrers. Dieser wurde wie folgt beschrieben:

etwa 30 Jahre alt, männlich, 1,60 Meter groß, südländisches Erscheinungsbild, schwarze kurze Haare, leichter Bart, bekleidet mit einer hellen Hose und hellem T-Shirt sowie weißen Sneaker. Zudem habe er einen dunkelblau/grauen Rucksack getragen.

Zeugen wenden sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter Tel: 06237/934-1100. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.