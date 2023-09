Motorradfahrer fährt auf PKW

Speyer (ots) – Am 19.09.2023 gegen 08:30 Uhr, befuhr eine 21-jährige Frau mit ihrem PKW die Josef-Schmitt-Straße in Speyer in Richtung Theodor-Heuss-Straße. Hinter ihr fuhr ein 17-jähriger Motorradfahrer mit einem 16-jährigen Sozius.

In Höhe eines Parkplatzes wollte die PKW-Fahrerin nach links in die dortige Einfahrt abbiegen und setzte dazu ordnungsgemäß den Fahrtrichtungsanzeiger, bremste ab und bog nach links ab. Der Motorradfahrer bemerkte dies zu spät und kollidierte aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes mit dem Pkw. Das Motorrad stürzte.

Fahrer und Sozius wurden vom Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.

Radfahrer nach Unfallflucht gesucht

Speyer (ots) – Am 12.09.2023 gegen 18.35 Uhr fuhr ein 12-jähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad in der Sonnengasse. An der Kreuzung mit der Hasenpfuhlstraße hielt sie auf dem Gehweg an, um den Verkehr auf der Hasenpfuhlstraße nach links und rechts zu beobachten.

In diesem Moment kam ein Radfahrer von links aus der Hasenpfuhlstraße und stieß mit der 12-Jährigen zusammen. Das Mädchen stürzte und verletzte sich leicht. Das Fahrrad war nicht mehr fahrbereit.

Der bislang unbekannte Radfahrer fragte nach der Telefonnummer des Mädchens, er hat sich aber bisher nicht gemeldet.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 40-55 Jahre alt, ca. 180 cm groß, graue, schulterlange, gewellte Haare, Vollbart.

Wer kann Hinweise zu dem gesuchten Radfahrer geben? Zeugen oder der Radfahrer selbst werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

Hoher Schaden bei Trickdiebstahl

Speyer (ots) – Am 19.09.2023 gegen 12:55 Uhr wurde ein 65-jähriger Mann an einem Parkscheinautomaten in der Hilgardstraße von dem bislang unbekannten Beschuldigten angesprochen, ob er ihm zwei Euro wechseln könne. Der 65-Jährige holte daraufhin seine Geldbörse hervor und öffnete diese. Diesen Moment nutzte der Täter und entwendete aus der Geldbörse einen niedrigen 4-stelligen Bargeldbetrag. Anschließend flüchtete der Beschuldigte zu Fuß in Richtung Sankt-German-Straße.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 40 Jahre alt, gepflegt, blauer Anzug.

Aus gegebenem Anlass warnt die Polizei vor den dreisten und fingerfertigen Dieben, die sich offenbar bevorzugt ältere und auch behinderte Menschen als Opfer aussuchen. Häufig lenken die Täter die Geschädigten durch Gespräche ab und verdecken eine Hand z.B. mit einer Zeitschrift oder ähnlichem.

Um solchen Taten vorzubeugen, geben Kriminalisten folgende Tipps:

Fremden gegenüber immer besonders vorsichtig sein und lassen Sie ihre Hilfsbereitschaft nicht ausnutzen. Im Zweifelsfällen lehnen sie entsprechende Hilfe lieber höflich, aber bestimmt ab und

verweisen Sie auf andere naheliegende Möglichkeiten. Halten Sie immer genügend Abstand und vermeiden Sie Körperkontakt.

Denken Sie daran: Diebe sind meist schnell und sehr geschickt im Zugriff!

Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).