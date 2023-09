Tag des Kindes: Gemeinsam für mehr Verkehrssicherheit (Foto)

Kaiserslautern (ots) – Am heutigen Weltkindertag (20. September 2023) fand auf dem Stiftsplatz der „Tag des Kindes“ statt. Veranstalter war die Kinderunfallkommission Kaiserslautern (KUK), ihr gehören verschiedene Organisationen an, unter anderem das Polizeipräsidium Westpfalz.

Der KUK ist es ein wichtiges Anliegen, Unfälle mit Kindern zu reduzieren. Der „Tag des Kindes“ soll hierzu beitragen. Spielerisch lernen die Teilnehmer unter anderem die Gefahren im Straßenverkehr und Verkehrsregeln kennen.

Die Veranstaltung findet seit 2002 statt. Rund 800 Schüler der 3. und 4. Klassenstufen von elf Schulen nahmen in diesem Jahr an dem Event teil. An 14 Stationen erlebten die Kinder Fun, Spaß und Action.

Die Polizei informierte über die richtige Fahrradausstattung, und auf einem Verkehrsparcours der Jugendverkehrsschule konnten die Kinder nicht nur ihr Können, sondern auch das Wissen um Verkehrsregeln unter Beweis stellen. Schirmpaten der Veranstaltung sind die Oberbürgermeisterin und der Polizeipräsident. |erf

Unbekannter legt gefälschtes Rezept vor

Kaiserslautern (ots) – Ein Mann hat am Dienstagnachmittag in einer Apotheke im Stadtgebiet ein gefälschtes Rezept vorgelegt. Der Unbekannte hatte es auf schmerzlindernde und beruhigende Medikamente abgesehen. Die Fälschung flog jedoch noch rechtzeitig auf. Der Verdächtige gab schließlich Fersengeld.

Die Fahndung nach dem Mann verlief erfolglos, weshalb die Polizei fragt:

Wem ist am Dienstag gegen 16 Uhr in der Pariser Straße ein kräftiger, etwa 1,85

Meter großer Mann aufgefallen. Der Unbekannte hat dünnes, graues Haar. Er wirkte

ungepflegt. Bekleidet war der Verdächtige unter anderem mit einer Jeans und

dunkelfarbener Oberbekleidung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |erf

Einbrecher haben es auf Lockenstab und Glätteisen abgesehen

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben in der Königstraße eine Wohnung heimgesucht. Die Täter nutzten zwischen Sonntag und Dienstag die Abwesenheit der 19-jährigen Wohnungsinhaberin und stahlen unter anderem ein Fernsehgerät. Die Einbrecher ließen auch ein Glätteisen, einen Lockenstab und Duschgel mitgehen.

Wie die Täter in die Wohnung gelangten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, denen rund um die Königstraße Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Fahrzeug überschlägt sich auf der BAB6 Richtung Saarbrücken

Kaiserslautern (ots) – Am 20.09.2023, gegen 13:40 kam es auf der BAB 6 Fahrtrichtung Saarbrücken zwischen den Anschlussstellen Kaiserslautern West und Kaiserslautern Einsiedlerhof zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 36-jähriger mit seinem Audi Q 3 die Autobahn auf dem linken Fahrstreifen.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam er kurz vor der Anschlussstelle Kaiserslautern Einsiedlerhof nach links auf den Grünstreifen. Beim anschließenden Versuch gegenzulenken verlor er die Kontrolle über sein

Fahrzeug und schleuderte quer nach rechts über die Fahrbahn, wo er mit der rechten Schutzplanke kollidierte. Dabei zerstörte er 10 Elemente.

Im Anschluss überschlug er sich über die Schutzplanke und rutsche auf dem Dach liegend ca. 20 Meter durch die Böschung, um Schließlich zwischen dem Zaun einer US-Liegenschaft und einigen Büschen zum Liegen zu kommen. Beide Fahrzeuginsassen konnten das Fahrzeug nahezu unverletzt selbst verlassen.

An dem Fahrzeug entstand jedoch ein wirtschaftlicher Totalschaden. Es musste über das Gelände der US-Liegenschaft mit einem Abschleppkran geborgen werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und die anschließenden Reinigungsarbeiten war der mittlere und der rechte Fahrstreifen gesperrt. Dadurch bildete sich ein ca. 5 km langer Rückstau. Die Berufsfeuerwehr Kaiserslautern stellte den Brandschutz sicher und sicherte die Einsatzstelle bis zum Eintreffen der Autobahnmeisterei ab. Die Autobahnpolizei wurde bei der Unfallaufnahme durch die MP-Kaiserslautern unterstützt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.

Kreis Kaiserslautern

Kabeldiebstahl: Wem ist die Frau aufgefallen?

Otterberg (ots) – Diebe haben am Wochenende von einem Betriebsgelände in der Hauptstraße ein 20 Meter langes Starkstromkabel gestohlen. In der Nähe des Tatorts bemerkten Zeugen am späten Samstagabend eine Frau:

Sie hatte mehrere Kabel dabei. Die Frau könnte zwischen 40-50 Jahre alt sein. Sie hat kinnlanges, dünnes Haar und ist etwa 1,60 Meter groß. Die Unbekannte ist von schmaler Statur, auffallend sind fehlende Zähne.

Die Polizei schließt nicht aus, dass die Frau etwas mit dem Diebstahl zu tun hat. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel: 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. Durch die Tat entstand ein Sachschaden über mindestens 2.500 Euro. |erf