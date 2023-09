Kreis Mainz-Bingen

Verkehrsunfall mit Personenschaden (Foto)

Bingen (ots) – Am 19.09.2023 kam es gegen 16:53 Uhr, auf dem Zubringer zur B9 in Bingen-Büdesheim, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die 38-jährige Fahrerin eines Kleinwagens war aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und überschlug sich im dortigen Hang.

Die Fahrerin und ihr 11-jähriger Beifahrer konnten das Fahrzeug eigenständig verlassen und wurden leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Aufgrund der aufwendigen Bergung des Unfallfahrzeuges kam es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Wohnhausbrand in Bingen

Bingen (ots) – Am frühen Samstag 16.09.2023 gegen 02:40 Uhr, brannten im Innenhof an einem Wohnhaus abgestellte Kartonagen und Fahrräder. Das Feuer griff auf ein Küchenfenster über. Die dahinter liegende Wohnung und das Treppenhaus wurden durch Rauchgase beschädigt. Das Küchenfenster wurde komplett zerstört.

Durch den Brand wurden 2 Personen durch Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Erste Ermittlungen der Brandursachenermittler der Kriminalpolizei Bad Kreuznach haben bislang keine Hinweise auf einen technischen Defekt oder eine Selbstentzündung ergeben; eine vorsätzliche oder fahrlässige Herbeiführung des Brandes durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter kann daher derzeit nicht ausgeschlossen werden. Eine erneute Brandortuntersuchung mit einem Sachverständigen ist beabsichtigt. Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Kriminalinspektion Bad Kreuznach

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen (ots) – Am 20.09.2023 gegen 13 Uhr, kontrollierte eine Streife der PI Bingen in der Mainzer Straße einen 27-jährigen Fahrzeugführer. Hierbei ergaben sich Verdachtsmomente hinsichtlich einer aktuellen Drogenbeeinflussung. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht der Beamten und reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC (Cannabis / Marihuana).

Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Sollte sich der Verdacht über die Blutprobe bestätigen, muss der Fahrer mit einem Bußgeld von mindestens 500 EUR rechnen. Hinzu kommt ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Mann fährt mit dem Krankenfahrstuhl über die Autobahn

Ingelheim/OT Heidesheim (ots) – Am 20.09.2023 befuhr ein 84-jähriger Mann mit einem Krankenfahrstuhl auf der A643 über die Schiersteiner Brücke von Wiesbaden kommend in Richtung Bingen. Erst durch Blockieren seines Fahrtweges konnte der ältere Herr angehalten und an der Anschlussstelle Mombach von Streifen des Polizeipräsidiums Westhessen und der Autobahnpolizei Heidesheim von der Autobahn geleitet werden.

Der Mann war offensichtlich alters- und krankheitsbedingt verwirrt. Er wurde nach kurzer Zeit von Familienangehörigen abgeholt, die Sorge tragen wollen, dass sich ein solcher Vorfall nicht mehr wiederholen kann. Glücklicherweise kam es zu keinem Verkehrsunfall.

Mainz

LKW-Fahrer streift mehrfach Schutzplanken

A 63/Nordpfalz (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache kam ein 65-jähriger Fahrer eines LKW am 18.09.2023 auf der A 63 in Fahrtrichtung Mainz zwischen den Anschlussstellen Standenbühl und Göllheim mehrfach von der Fahrbahn ab und streifte jeweils sowohl die rechte Schutzplanke als auch die Mittelschutzplanke.

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei den auffällig fahrenden LKW. In Höhe der Anschlussstelle Göllheim kam er zudem in den Grünstreifen und fuhr ein Verkehrszeichen um. Letztendlich fuhr der Mann bei Kirchheimbolanden von der Autobahn ab und wurde durch eine Streife der Polizei Kirchheimbolanden kontrolliert.

Der 65-Jährige konnte zum Unfallhergang letztendlich keine Angaben machen. Er wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. An dem von ihm geführten LKW entstanden rundum Sachschäden, deren Höhe die Polizei auf 10.000 Euro schätzt.

Die Schäden an den Schutzplanken und an dem Verkehrszeichen stehen noch nicht abschließend fest, dürften aber ebenfalls mehrere tausend Euro betragen. Der LKW wurde abgeschleppt. Die Autobahnpolizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Gewässerverunreinigung im Zollhafen Mainz

Mainz (ots) – Am Mittwoch 20.09.2023 gegen 12:30 Uhr, kam es im Zollhafen Mainz zu einer Gewässerverunreinigung vermutlich durch ausgelaufenen Dieselkraftstoff. Aus einem etwa 15 Meter langen Sportboot lief nach einer Überführungsfahrt wohl Dieselkraftstoff in das Hafenbecken des Zollhafen Mainz.

Nach bisherigen Erkenntnissen entstand dadurch im Bereich der dortigen Marina ein größerer, schillernder und stark riechender Film auf der Wasseroberfläche.

Die genaue Schadensursache sowie die ausgelaufene Menge ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Weitere Ermittlungen folgen.

Die Berufsfeuerwehr Mainz brachte Ölschlängel aus, um eine weitere Ausbreitung des Ölfilms zu verhindern. Die Untere Wasserbehörde sowie die Staatsanwaltschaft Mainz wurden verständigt. Durch die Staatsanwaltschaft Mainz wurde die sachverständige Begutachtung des Sportbootes angeordnet.

Quelle: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

Falsche Handwerker in der Neustadt

Mainz-Neustadt (ots) – Am Dienstag gegen 14 Uhr klingelten zunächst 2 Männer an einer Wohnungstür in der Sömmerringstraße und wiesen sich als Handwerker aus. Angeblich seien sie von einer Baustelle in der Nähe, hätten dort etwas beschädigt und müssten nun den Wasserdruck in der Wohnung kontrollieren.

Während sich dann zwei Männer mit dem 63-jährigen Bewohner in das Bad begaben, betrat ein dritter Täter die Wohnung und durchsuchte im Schlafzimmer mehrere Schränke. Ohne Beute verließen die Drei die Wohnung.

Die Täter waren alle etwa 30 Jahre alt und trugen eine blaue Arbeitshose und-jacke.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.