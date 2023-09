Brand in Protestantischen Kirche

Steinfeld (ots) – Am 19.09.23 zw. 13:30-14 Uhr, kam es in der Protestantischen Kirche in Steinfeld zum Brand einer Tischdecke. Ein bislang noch unbekannter Täter hatte die Tischdecke auf einem Altar am Rande angezündet. Durch eine Zeugin konnte der Brand entdeckt und schnell gelöscht werden. Es entstand geringer Sachschaden.

Im Zusammenhang mit dem Brand wird nach einem Jungen, 12-14 Jahre alt, bekleidet mit einer blauen kurzen Hose, gesucht.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

B48 Betrunkener Mofa-Fahrer

Waldhambach-B48 (ots) Am Dienstag 19.09.2023 gegen 18:20 Uhr, kam ein Mofafahrer auf dem für Mofa freigegebenen Radweg zwischen Klingenmünster und Waldhambach auf den Grünstreifen und stürzte.

Bei dem 70-Jährigen wurde ein Atemalkohol von 2 Promille festgestellt. Gegen den unverletzt gebliebenen Mofafahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Verkehrsunfall zwischen Radfahrern mit schweren Verletzungen

Annweiler (ots) – Am 19.09.23 kam es gegen 18:40 Uhr in der Unterführung des Queichtal-Radweges am westlichen Ortsausgang Annweiler zu einem folgenschweren Unfall zwischen zwei Radfahrern. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein 59-jähriger Radfahrer durch die Unterführung, als ihm ein 33-jähriger Radfahrer auf seiner Spur entgegenkam.

Beim anschließenden Zusammenstoß zog sich der Ältere eine schwere Kopfverletzung zu, der Jüngere neben Kopfverletzungen noch weitere Blessuren am Körper. Die Verletzungen der beiden Unfallbeteiligten erforderten die Verbringung in krankenhäusliche Versorgung; zudem wurden beide Fahrräder beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

In diesem Zusammenhang erinnert die Polizei weiterführend auch an das Tragen von Fahrradhelmen, welche unter Umständen schwerere Kopfverletzungen vermeiden können.

Einbruchsversuch in Gemeindehaus

Barbelroth (ots) – Am 19.09.23 wurden an der Tür zum Jugendraum in der Bahnhofstraße Hebelspuren festgestellt. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch auf dem Hohenberg

Annweiler (ots) – Bislang unbekannte Täter hebelten in der Zeit vom 15.09.23 bis zum 19.09.23 die Fenster zweier Bauwagen auf, welche zu geologischen Ausgrabungszwecken auf dem Hohenberg bei Annweiler aufgestellt waren.

Aus den Bauwagen wurden diverse Gerätschaften in Höhe eines niedrigen, 4stelligen Betrages entwendet. Die entwendeten Geräte sind für geologische Untersuchungen bestimmt. Andere weggeworfene Gegenstände fanden sich rund um die durchwühlten Bauwagen.

Da die Tatörtlichkeit im Waldgebiet von Annweiler liegt, besteht die Möglichkeit, dass z.B. Spaziergänger verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Eventuelle Zeugen werden deshalb gebeten, sich mit der Polizeiwache Annweiler unter Tel.: 06346/9646-2519 in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch in Geschäft

Bad Bergzabern (ots) – In der Nacht von 18./19.09.23, wurde an einem Gemüsegeschäft in der Marktstraße, versucht die Eingangstür aufzuhebeln.

Der Schaden wird auf 800 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.