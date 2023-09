Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Worms (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrradfahrer kam es am gestrigen Dienstag 19.09.2023. Gegen 15:15 Uhr bog der 83-jährige Radfahrer von der Arndtstraße nach links in die Gaustraße ein, als eine von rechts kommender 21-jährige Autofahrerin ihn übersah und dessen Vorfahrt missachtete.

Durch den Zusammenstoß stürzte der 83-Jährige und wurde dabei nach erster Einschätzung mittelschwer verletzt. Er musste in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Gegen die 21-jährige Wormserin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Kreis Alzey-Worms

Polizeiliche Bilanz zum Alzeyer Winzerfest

Alzey (ots) – Das diesjährige Alzeyer Winzerfest verlief aus polizeilicher Sicht ruhig. Zu fortgeschrittener Stunde vermehrten sich die veranstaltungstypischen Streitigkeiten. In zwei Fällen wurden Körperverletzungsdelikte angezeigt.

Am Samstag schlug gegen 01.30 Uhr ein 19-Jähriger aus Alzey einen 20-Jährigen aus Alzey mehrfach mit der Faust.

Am Sonntag wollte gegen 01.10 Uhr ein 20-Jähriger aus Alzey vor dem Autoscooter eine Rangelei schlichten. Hierbei wurde er von einem unbekannten gegen den Kopf geschlagen und ging zu Boden. Hier haben mehrere Personen auf den liegenden Geschädigten eingetreten.

Hierbei wurde der Geschädigten nach bisherigen Kenntnissen leicht verletzt.

Am Freitag wollten 18 Angehörige von Rockerclubs in ihren szenetypischen Jacken das Winzerfest besuchen. Diese wurden zunächst von der Polizei begleitet und kehrten in eine Kneipe ein.