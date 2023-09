Frankfurt – Ostend: Gefährliche Körperverletzung

Frankfurt – (th) Gestern Nachmittag (19. September 2023) kam es im Bereich

des Ratsweg zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines

64-jährigen Mannes. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen.

Gegen 14.30 Uhr befuhren der 64-Jährige mit seinem Motorrad sowie die beiden

späteren Beschuldigten mit ihrem Auto den Ratsweg in Richtung Ratswegbrücke. An

einem Einfädelungspunkt kam es zunächst zu Uneinigkeiten bezüglich der Vorfahrt.

Nachdem der Motorradfahrer abwinkte, fuhren die beiden Beschuldigten mit ihrem

Fahrzeug in Schrittgeschwindigkeit gegen die Seite des Motorrads; der 64-Jährige

stürzte daraufhin zu Boden. Nun stieg zunächst der Beifahrer aus dem Fahrzeug

und schlug auf den Motorradfahrer ein. Auch der Fahrer verließ das Fahrzeug um

mit Schlägen und Tritten auf den 64-Jährigen einzuwirken. Im Anschluss stiegen

die beiden Tatverdächtigen in ihr Fahrzeug und flüchteten damit in Richtung

Ratswegkreisel. Dabei überfuhren sie noch das Heck des am Boden liegenden

Motorrads. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden 19 und 47 Jahre

alten Männer festgenommen werden. Der 64-Jährige wurde zur Behandlung in ein

Krankenhaus verbracht, konnte dies aber nach ambulanter Behandlung wieder

verlassen.

Frankfurt – Innenstadt: Räuberischer Diebstahl

Frankfurt – (th) Gestern Nachmittag (19. September 2023) kam es in der

Innenstadt zu einem räuberischen Diebstahl zum Nachteil eines Schmuckgeschäfts.

Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen.

Gegen 13.50 Uhr betraten zwei Männer den Juwelier im Bereich Große Bockenheimer

Straße. Während einer der beiden Männer sich Schmuckstücke von der Mitarbeiterin

zeigen ließ, ging der Zweite zunächst unbemerkt in das Hinterzimmer des

Geschäfts. Hier entwendete er 350 Euro aus einer Kasse. Als sich der Mann, der

sich den Schmuck zeigen ließ, das Geschäft verlassen hatte, machte eine Zeugin

die Mitarbeiterin auf den Mann im Hinterzimmer aufmerksam. Als diese ihn

ansprach und versuchte ihn festzuhalten, stieß der Tatverdächtige sie zu Boden

und flüchtete aus dem Juweliergeschäft. Die Mitarbeiterin verletzte sich dabei

leicht. Eine Zeugin fertigte ein Foto der beiden Tatverdächtigen und stellte es

der Polizei zur Verfügung. So gelang es, die beiden 21 und 23 Jahre alten Männer

im Zuge der Fahndungsmaßnahmen ausfindig zu machen und festzunehmen. Sie wurden

mit dem Ziel der richterlichen Vorführung in das zentrale Polizeigewahrsam

verbracht.

Frankfurt – Schwanheim: Brand auf Balkon

Frankfurt – (dr) Am Dienstag, den 19.09.2023, brannte es in Schwanheim auf

dem Balkon eines Mehrfamilienhauses. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Eine Anwohnerin in der Straßburger Straße nahm gegen 16:55 Uhr aus der

Nachbarwohnung einen Brandmelder wahr und wählte den Notruf. Als wenig später

die von ihr verständigte Mieterin an der Wohnung erschien und die Tür öffnete,

kam ihr aus dieser bereits Qualm entgegen. Kurz darauf traf die alarmierte

Feuerwehr an dem Mehrfamilienhaus ein, betrat die Wohnräume und stellte am

Balkon den Brandherd fest. Durch die zügigen Löschmaßnahmen konnte Schlimmeres

verhindert werden. Niemand kam zu Schaden. Durch das Feuer entstanden jedoch

Beschädigungen am Balkon sowie dem angrenzenden Wohnzimmer, die sich auf circa

20.000 Euro belaufen

Nach derzeitigen Erkenntnissen führten Handwerker kurz zuvor

Renovierungsarbeiten im Bereich des Balkons durch. Das Brandkommissariat der

Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt nun aufgrund des Verdachts der

fahrlässigen Brandstiftung. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Frankfurt – Gallus: Festnahme nach Handyraub

Frankfurt – (dr) Am Dienstagmorgen (19. September 2023) kam es in der

Mainzer Landstraße zu einem Raubdelikt. Ein 46-jähriger Mann entwendete einem

73-Jährigen gewaltsam dessen Mobiltelefon. Polizeibeamte nahmen den Räuber fest.

Der 73 Jahre alte Geschädigte hielt sich gegen 06:55 Uhr in Höhe der Mainzer

Landstraße 344 auf, als sich ihm der spätere Beschuldigte von hinten annäherte

und unvermittelt niederschlug. Anschließend griff der 46-Jährige in die

Hosentasche des Rentners und entnahm aus dieser ein Mobiltelefon. Der 73-Jährige

versuchte in der Folge sein Eigentum wiederzuerlangen, was sein Gegenüber jedoch

verhinderte und ihm das erbeutete Handy mehrfach auf den Kopf schlug. Ein

Passant eilte zur Hilfe und konnte den Angreifer bis zum Eintreffen der

alarmierten Polizei festhalten. Der Geschädigte erlitt mehrere Platzwunden und

kam zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der wohnsitzlose

Beschuldigte kam nach seiner Festnahme in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.