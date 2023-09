Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Wölfersheim: Werkzeug entwendet

Aus einer Wagenhalle in der Seestraße entwendeten Unbekannte Werkzeug im Wert von mehreren hundert Euro. Zwischen Montag, 18. September, 19.15 Uhr, und Dienstag, 20.30 Uhr, betraten die Diebe unbemerkt die Halle und flüchteten anschließend mit dem Diebesgut. Die Friedberger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Butzbach: Reifen zerstochen

Alle vier Reifen zerstachen Unbekannte an einem blauen VW Passat, der in der Virginia Straße parkte. Zwischen 20 Uhr am Montag, 18. September, und 7 Uhr am Dienstag entstand dadurch ein etwa 400 Euro hoher Schaden. Die Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06033/7043-4011).

Karben- Okarben: Gewächshaus beschädigt

Einen etwa 1.200 Euro hohen Schaden hinterließen Vandalen an einem Gewächshaus in der Straße Am Heroldsrain. Sie drückten Wandplatten ein oder verbogen sie, zudem schnitten sie Wände mit einem unbekannten Werkzeug auf. Die Sachbeschädigung ereignete sich zwischen Samstag, 16. September, 15 Uhr, und Montag, 18. September, 7.30 Uhr. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Hinweise (Telefonnummer 06101/54600).

Bad Nauheim: Haustür beschädigt

Risse und ein Loch in der Glasscheibe einer Haustür hinterließen Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch, 20. September. Gegen 0.50 Uhr schlugen sie offenbar zweimal gegen die Tür des Mehrfamilienhauses und verursachten damit den Schaden in Höhe von etwa 600 Euro. Die Friedberger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).