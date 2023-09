Hüttenberg- Kleinrechtenbach: BMW zerkratzt

Unbekannte zerkratzten in der Uhlandstraße einen schwarzen 1er BMW und verursachten damit zwischen Samstag, 16. September, 12 Uhr, und Montag, 18. September, 10 Uhr, einen etwa 1.500 Euro hohen Schaden. Die Polizei in Wetzlar bittet um Hinweise (Telefonnummer 06441/918-110).

Dillenburg- Manderbach: E-Bike entwendet

In der Nacht auf Mittwoch, 20. September, verschafften sich Diebe Zutritt zu einer vermutlich unverschlossenen Garage in der Weiherstraße und entwendeten aus dieser ein angeschlossenes Bergamont-E-Bike im Wert von etwa knapp 3.000 Euro. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 20.30 Uhr und 5.30 Uhr, die Polizei in Dillenburg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 02771/9070).

Herborn: Auto und Zaun beschädigt

In der Straße „Unter der Turnhalle“ in Herbornseelbach beschädigten Unbekannte im Zeitraum von Samstag (16.09.2023) und Sonntag, 09.00 Uhr einen Gartenzaun. Vermutlich traten sie dabei so fest gegen die Zaunelemente, dass diese teils aus der Verankerung herausrissen. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro.

In derselben Straße beschädigten Unbekannte zwischen Freitag, 15.00 Uhr und Samstag, 17.30 Uhr einen geparkten Seat. Durch Zerkratzen des Lacks entstanden ebenfalls mehrere Hundert Euro Schaden.

Die Polizei in Herborn sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02772 47050.

Siegbach: BMW beschädigt

Am Freitag (15.09.2023) stieß vermutlich beim Parken ein unbekannter Unfallverursacher gegen einen weißen BMW 1er. Das Auto stand zwischen 14.00 Uhr und 19.15 Uhr in der Oberndorfer Straße in Eisemroth. Der entstandene Schaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen. Die Polizei in Dillenburg bittet unter der Telefonnummer 02771 9170 um Zeugenhinweise.

Haiger/L3044: Metallteil auf Fahrbahn

Schäden am Unterboden hat ein Autofahrer an seinem VW zu beklagen. Der Polofahrer fuhr am Montag (18.09.2023) gegen 07.15 Uhr die Landstraße 3044 nahe Langenaubach entlang. Plötzlich sah er auf der Fahrbahn ein großes Metallteil liegen und konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Bei dem Metallteil handelt es sich vermutlich um ein zuvor verlorenes Teil eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs. Wer kann Hinweise auf eine landwirtschaftliche Maschine geben, die ein solches Teil verloren hat? Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Dillenburg unter 02771 9170.

Hohenahr-Erda: Brand von Lagerhalle

Dillenburg

Seit gestern Nachmittag, 19. September, finden Löscharbeiten der Feuerwehr an einer Lagerhalle in der Forsthausstraße statt. Die Polizei erhielt gegen 13.55 Uhr erste Meldungen zum Brand, der offenbar in der Lagerhalle begann und sich auf den gesamten Gebäudekomplex ausweitete. Das Übergreifen auf benachbarte Häuser verhinderten die eingesetzten Feuerwehrkräfte. Die Brandursache ist noch nicht bekannt, die Brandermittler haben ihre Arbeit diesbezüglich aufgenommen. Mit weiteren Erkenntnissen ist nicht vor nächster Woche zu rechnen. Der entstandene Schaden dürfte ersten Angaben nach im einstelligen Millionenbereich liegen.