Marburg: Fahrraddiebstahl

In der Neue Kasseler Straße waren in den letzten Tagen offenbar Fahrraddiebe unterwegs. Ein schwarz-grünes „Ghost Lector Base“ Fahrrad im Wert von etwa 2.100 Euro kam in der Nacht auf Dienstag, 19. September, zwischen 21 Uhr und 0.30 Uhr abhanden. Der Besitzer hatte es angeschlossen vor einem Wohnhaus zurückgelassen. In der gleichen Straße, allerdings am Bahnhof, hatte ein Besitzer am Samstag, 16. September, gegen 9.30 Uhr sein „Giant“-Rad im Wert von knapp 2.600 Euro am Fahrradabstellplatz angeschlossen. Als er gegen 22 Uhr zurückkehrte, war das Fahrrad noch da, allerdings waren deutliche Beschädigungen in Form von Aufbruchversuchen am Schloss und Rahmen erkennbar. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise zu beiden Fällen (Telefonnummer 06421/4060).

Neustadt: Mit Ampel kollidiert

In der Gleimenhainer Straße kollidierte ein unbekanntes Fahrzeug am Montag, 18. September, gegen 6.45 Uhr mit einer Ampel in Höhe der Bahnunterführung. Anstatt sich um den entstandenen etwa 1.000 Euro hohen Schaden zu kümmern, setzte der unbekannte Fahrer die Fahrt in Richtung Hindenburgstraße fort. Eine Zeugin sah den Unfall, kann aber keine näheren Angaben zum Flüchtigen machen. Die Polizei in Stadtallendort bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Stadtallendorf: Opel touchiert

Ein unbekannter Autofahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort in der Niederkleiner Straße, nachdem er auf dem Parkplatz am Bahnhof mit einem geparkten, grauen Opel Insignia kollidiert war. Durch den Unfall am Donnerstag, 14. September, zwischen 8 und 14 Uhr, entstanden entlang der kompletten rechten Fahrzeugseite Kratzer. Den Schaden schätzten die Polizeibeamten auf 2.000 Euro. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06428/93050).