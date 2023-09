Gießen: Drogenfahrt

Einen 24-jährigen Autofahrer stoppten Schutzleute der Polizeistation Gießen Süd am späten Dienstagabend im Schiffenberger Weg. Bei der Kontrolle des Fahrers ergaben sich den Ordnungshütern Anzeichen für einen möglichen Drogenkonsum. Ein durchgeführter Vortest erhärtete den Verdacht und reagierte positiv auf Kokain. Der im Landkreis Gießen wohnhafte Mann musste mit zur Dienststelle und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Auf ihn kommt nun zudem ein Strafverfahren zu.

Gießen: Auseinandersetzung – Zeugen gesucht

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der unteren Marburger Straße kam es am Mittwochabend (13.09.2023) gegen 18.20 Uhr zu einer Auseinandersetzung. Laut Zeugen griff dabei zunächst eine unbekannte Frau einen Fahrradfahrer an. Dann sei ein unbekannter Mann hinzugekommen und habe ebenfalls den Fahrradfahrer attackiert. Vorausgegangen sei ein lauter Streit. Der 33-jährige Fahrradfahrer wurde dabei leicht verletzt, sein Fahrrad beschädigt. Die beiden Aggressoren flohen zu Fuß. Der gesuchte Mann soll eine normale Statur haben und etwa 190 cm groß sein. Er hatte ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild, grauschwarze Haare und einen Dreitagebart. Er trug ein rotes Poloshirt, blaue Jeans und schwarze, halbhohe Schuhe.

Die Frau war von normaler Statur, ca. 165-170 cm groß und hat gebräunte Haut. Sie hatte längere, schwarzgefärbte Haare mit blonden Strähnen und trug eine beige Kapuzenjacke und eine weiße, lockere Stoffhose.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0641 7006-3555 zu melden.

Gießen: Mann angespuckt

Am Dienstag spuckte ein Unbekannter in der Ostanlage aus einem Auto heraus einen 45-jährigen Fußgänger an. Anschließend fuhr er davon. Der Vorfall ereignete sich gegen 18.50 Uhr. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter 0641 7006-6555 zu melden.

Gießen/Heuchelheim: Schranke an Bahnübergang beschädigt

Ein LKW mit Anhänger verursachte am Bahnübergang im Bereich der Lahnparkstraße zwischen Klein-Linden und Heuchelheim einen hohen Schaden (geschätzte 12.000 Euro). Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der unbekannte Fahrer bereits am Freitag (08.09.2023) gegen 21.55 Uhr den Bahnübergang in Richtung Heuchelheim bei Rot. Hierbei entstand Schaden an einer Schranke und dem Schrankenbaum. Anschließend fuhr der unbekannte Fahrer davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der LKW und sein Anhänger hatten eine helle Farbe. Die Polizeistation Gießen Süd bittet um Zeugenhinweise unter 0641 7006-3555.