Brandmeldeanlage widerrechtlich betätigt – Großeinsatz im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe

Zu einem Einsatz der Bundespolizeiinspektion Kassel und der

Feuerwehr kam es gestern Vormittag (19.9. / 8:18 Uhr) im Bahn-hof

Kassel-Wilhelmshöhe, weil eine bislang unbekannte Person widerrechtlich die

Brandmeldeanlage betätigt hatte. Durch den Vorfall mussten Reisende kurzzeitig

den Bahnhof verlassen. Der Bahnbetrieb wurde durch den Vorfall nicht

beeinträchtigt.

Durch die Berufsfeuerwehr Kassel konnte die Brandmeldeanlage zurückgesetzt

werden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat ein Strafverfahren we-gen des

,,Missbrauchs von Nothilfemitteln“ eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen

kann, wird gebeten, sich un-ter der Tel.-Nr.: 0561-81616 0 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Einbruch in Kasseler Fahrradgeschäft: Transporter mit gestohlenen Rädern bei Bautzen gestoppt

Kassel-Bettenhausen: In der Nacht zum Dienstag kam es zu einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft in der Heiligenröder Straße in Kassel. Die Täter waren zwischen 00:20 und 08:30 Uhr über eine rückwärtige Metalltür in das Gebäude eingebrochen und hatten zwölf neuwertige, zum Teil noch originalverpackte Fahrräder im Gesamtwert von ca. 30.000 Euro gestohlen. Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo waren am gestrigen Morgen wegen des Einbruchs zu dem Geschäft gerufen worden und hatten eine Strafanzeige aufgenommen sowie Spuren am Tatort gesichert. Zu einem späteren Zeitpunkt ging bei der Kasseler Kripo eine Mitteilung der Autobahnpolizei Bautzen ein. Dort war ein Kleintransporter mit zwei Männern angehalten worden. Bei der Kontrolle entdeckten die Polizisten die in Kassel bei dem Einbruch gestohlenen Räder in dem Transporter. Die beiden Tatverdächtigen wurden festgenommen. Die Ermittlungen dauern aktuell an und werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo im engen Austausch mit der Polizei in Bautzen geführt.

Schwerer Unfall in der Anschlussstelle Kassel-Nord der A 7: Lkw fuhr auf geparkten Sattelzug auf; Fahrer schwer verletzt

Autobahn 7 (Niestetal, Landkreis Kassel): Zu einem schweren Unfall ist es in der Nacht zum heutigen Mittwoch in der Anschlussstelle Kassel-Nord der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Norden gekommen. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, hatte sich der Zusammenstoß zweier Lkw gegen 2 Uhr ereignet. Den ersten Ermittlungen zum Unfallhergang zufolge, hatte ein 58-Jähriger aus dem Landkreis Germersheim in Rheinland-Pfalz mit seinem Sattelzug verbotswidrig auf dem Standstreifen im Bereich der Anschlussstelle, zwischen den Abfahrten Heiligenrode und Sandershausen, geparkt. Aus bislang noch unbekannten Gründen war ein 56-Jähriger aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern mit seinem Sattelzug scheinbar ungebremst auf den stehenden Sattelzug aufgefahren. Dabei wurde der 56-Jährige schwer verletzt und musste von Rettungskräften aus der erheblich beschädigten Zugmaschine befreit werden. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll nach erster Einschätzung der Rettungskräfte nicht bestehen. Der 58-jährige Fahrer des auf dem Standstreifen stehenden Sattelzuges wurde leicht verletzt. An dem Sattelzug des 56-Jährigen waren rund 50.000 Euro Sachschaden entstanden, an dem anderen Lkw weitere etwa 10.000 Euro.

Aufgrund des Unfalls und der Bergungs- sowie Reinigungsarbeiten musste die Anschlussstelle Kassel-Nord bis in die Morgenstunden gesperrt werden. Gegen 9 Uhr konnte die Unfallstelle schließlich freigegeben und die zu dieser Zeit noch bestehende Sperrung der Abfahrt in Richtung Sandershausen aufgehoben werden. Die Abfahrt Richtung Heiligenrode war bereits zuvor wieder freigegeben worden.