Folgemeldung: Zwei tödlich verletzte Personen bei Flugzeugabsturz

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem abgestürzten Flugzeug um das Modell „Pilatus PC-9“ einer Firma aus Kiel. Dieses war zum Absturzzeitpunkt im Auftrag der Bundeswehr unterwegs.

Die Identität der beiden tödlich verletzten Personen steht derzeit noch nicht zweifelsfrei fest. Zur Identifizierung und zur Klärung der Todesursache hat die Staatsanwaltschaft Fulda eine Obduktion angeordnet. Der genaue Termin ist jedoch noch nicht bekannt.

Für die andauernden Ermittlungs-, Bergungs- und Aufräumarbeiten bleibt die Absturzstelle bis auf Weiteres abgesperrt.

Mit weitergehenden Informationen ist frühestens im Laufes des morgigen Tages zu rechnen.

Erstmeldung: Zwei tödlich verletzte Personen bei Flugzeugabsturz

Neuenstein. Am heutigen Mittwoch (20.09.), gegen 13:25 Uhr, kam es auf einer Freifläche im Bereich Neuenstein-Raboldshausen zu einem Flugzeugabsturz.

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind aktuell vor Ort, der Bereich um die Absturzstelle ist weiträumig abgesperrt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand stürzte eine zweisitzige Propellermaschine einer Firma aus Norddeutschland aus bislang unbekannter Ursache ab, wobei die beiden Insassen tödlich verletzt wurden.

Staatsanwaltschaft und Polizei haben die Ermittlungen zur Absturzursache aufgenommen – diese dauern an. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde zudem die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen vor Ort gerufen.

Versuchter Einbruch

Homberg (Ohm). Unbekannte versuchten in der Nacht zu Dienstag (19.09.) in eine Firma in der Frankfurter Straße einzubrechen, indem sie mehrere Lüftungsgitter beschädigten. Sie hinterließen Sachschaden von etwa 200 Euro. In die Räumlichkeiten gelangten die Täter nach vorliegenden Erkenntnissen jedoch nicht. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Haustürgeschäft

Alsfeld. Am Dienstagnachmittag (19.09.), zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr, gaben sich zwei bislang Unbekannte an der Haustür einer 92-jährigen Frau als Mitarbeiter eines Wasserwerks aus und verschafften sich so Zugang zu dem Wohnraum. Während einer der Männer die Dame in ihrem Badezimmer ablenkte, durchsuchte der zweite Mann die Räumlichkeiten. Vermutlich da die Täter keine Wertgegenstände auffanden, flüchteten sie plötzlich aus dem Haus. Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

männlich

circa 1,80 Meter groß

etwa 30 bis 40 Jahre alt

dickliche Statur

kurze, dunkle Haare

braune Augen

kurzer Vollbart

bekleidet mit einem weißen Hemd und einer dunklen Weste

mitteleuropäisches Erscheinungsbild

Täter 2:

Täter 2: männlich

circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß

etwa 55 bis 60 Jahre alt

„schick“ angezogen

mitteleuropäisches Erscheinungsbild

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Ihre Polizei Osthessen warnt eindringlich:

Bei sogenannten Haustürgeschäften geben sich Betrüger als Handwerker oder Dienstleister aus. Handwerks-, Elektrik-, Gas- oder Wasserarbeiten sind nur einige der angebotenen Leistungen. Auch als Dienstleister von Telekommunikationsunternehmen treten die Schwindler auf. Nicht selten fordern die Kriminellen bereits im Voraus hohe Geldbeträge für in Aussicht gestellte Arbeiten, die tatsächlich jedoch niemals durchgeführt werden oder sie erbringen mangelhafte oder schlechte Leistungen, die zudem noch eine völlig überteuerte Rechnung nach sich ziehen. In anderen Fällen betreten die Schwindler die Wohnungen und Häuser Ihrer späteren Opfer und lassen dabei die Haustür für weitere nachfolgende Täter offen, welche anschließend zunächst unbemerkt Wertgegenstände aus den Räumlichkeiten entwenden.

Wichtig ist:

Firma (Gibt es die Firma überhaupt und liegen Rezensionen vor?) und achten Sie bei Internetauftritten von Firmen auf tatsächlich existente Erreichbarkeiten, Impressum und Adressen! Haben Sie überhaupt einen Dienstleister beauftragt

beziehungsweise einen Termin vereinbart? Lassen Sie keinen Ihnen unbekannten Person ungeprüft in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Überprüfen Sie Ausweise genau und hinterfragen Sie die Identitäten bei der jeweiligen Firma/ Behörde. Schließen Sie Ihre Haustür immer selbst, damit keine unbefugten

Personen den Wohnraum betreten können.

Personen den Wohnraum betreten können. Zahlen Sie nicht im Voraus für in Aussicht gestellte Leistungen

und lassen Sie sich einen Kostenvoranschlag sowie eine Rechnung

aushändigen!

Von Fahrbahn abgekommen

Fulda. Bei einem Unfall am Dienstag (19.09.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.500 Euro. Ein 16-jähriger Audi-Fahrer, welcher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, befuhr gegen 20.35 Uhr in Fulda die Haydnstraße in aufsteigende Richtung. In Höhe der Hausnummer 2 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen ordnungsgemäß zum Parken abgestellten VW-Passat. Dieser wurde durch den Aufprall leicht gegen einen ebenfalls zum Parken abgestellten Tesla geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Polizeistation Fulda

Unfallflucht

Tann. Am Dienstag (19.09.), um 11 Uhr, parkte ein 68-jähriger SUV-Fahrer aus dem Wartburgkreis neben dem Stadtbrunnen, Ecke Marktplatz/Am Stadtbrunnen. Als er nach wenigen Minuten zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein PKW an der Fahrertür beschädigt worden und der Unfallverursache geflohen war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Hilders unter Telefon 06681/96120 entgegen.

Polizeistation Hilders

HEF

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (18.09.), gegen 16.15 Uhr, parkte eine 33-jährige Fahrerin eines Opel Insignia an einem Parkstreifen in der Dreherstraße vor der Hausnummer 26. Als sie später zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden an der Front ihres Fahrzeuges. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Sonntag (10.09.), gegen 3.45 Uhr, lief eine 48-jährige Fußgängerin in der Straße „Am Kurpark“ auf dem Gehweg auf der Seite zum Kurpark. Plötzlich kam ein unbekannter Fahrer mit einem E-Scooter von hinten angefahren. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Frau zu Boden fiel und schwer – aber nicht lebensbedrohlich – verletzt wurde. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Sie wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall

Neuenstein. Am Montag (18.09.), gegen 8 Uhr, befuhr ein 75-jähriger Fahrer einer Mercedes B-Klasse aus Neuenstein die Raiffeisenstraße aus Richtung Birkenhof kommend. Ein 30-jähriger Fahrer eines Sprinters aus Neuenstein befuhr die B 324 aus Richtung Aua in Richtung Untergeis. An der Einmündung Raiffeisenstraße/B 324 bog der Pkw-Fahrer nach rechts auf die B 324 ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall

Rotenburg. Am Dienstag (19.09.), 21.43 Uhr, befuhr ein Audi-Fahrer aus Bad Hersfeld die Straße „Untertor“ in Richtung Innenstadt. Er kam dort nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß zunächst gegen einen dort parkenden Ford-Focus und anschließend gegen einen Baum am rechten Fahrbahnrand. Der Gesamtschaden beträgt circa 6.500 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer vermindert verkehrstüchtig sein könnte. Aufgrund dessen wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Unfallflucht

Alheim-Heinebach. Eine Opel-Meriva-Fahrerin aus Alheim parkte ihr Fahrzeug am Dienstag (19.09.), in der Zeit von 17 bis 18.30 Uhr, auf dem Parkplatz für Schwerbehinderte des Einkaufsmarktes in der Straße „In der Spitze“. Das Fahrzeug wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer im Bereich des Frontstoßfängers beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 1.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623-937-0.

Pkw-Brand kurz hinter Neuhofer Tunnel

Fulda

Neuhof. Am frühen Mittwochmorgen (20.09.), gegen 8.55 Uhr, meldete eine Verkehrsteilnehmerin, die sich zu diesem Zeitpunkt auf der A66 in Fahrtrichtung Fulda befand, dass ein Mercedes beim Passieren des Neuhofer Tunnels angefangen hatte zu qualmen. Kurz darauf hielt das Fahrzeug außerhalb des Tunnels am Seitenstreifen und fing an zu brennen.

Die 36-jährige Mercedes-Fahrerin aus Schlüchtern und die zwei weiteren Insassen konnten den Pkw kurz nach dem Halten unverletzt verlassen.

Die Feuerwehren aus Rommerz und Neuhof waren zeitnah vor Ort und löschten das in Vollbrand stehende Auto. Außerdem waren eine Funkstreife der Polizeiautobahnstation Petersberg, ein Abschleppdienst und Kräfte der Autobahnmeisterei an der Einsatzstelle.

Ursächlich für den Pkw-Brand ist nach derzeitigen Erkenntnissen ein technischer Defekt. Der Schaden am Auto wird auf eine vierstellige Summe geschätzt.

Aufgrund des Fahrzeugbrandes wurde ein Teil der Fahrbahndecke beschädigt. Der Tunnel musste in Richtung Fulda aus Sicherheitsgründen zeitweise voll gesperrt werden, wodurch es auch zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Glücklicherweise wurde niemand bei dem Fahrzeugbrand verletzt.

Motorroller gestohlen

Fulda. In der Nacht zu Dienstag (19.09.) stahlen Unbekannte in der Weichselstraße einen schwarzen Motorroller des Herstellers Peugeot mit dem Versicherungskennzeichen 444KMM. Das Zweirad im Wert von rund 800 Euro stand auf dem Gehweg vor einem Wohnhaus. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Auto

Fulda. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Dienstag (19.09.) in der Rhönstraße einen Laptop im Wert von mehreren tausend Euro aus einem grauen Audi. Das Fahrzeug stand dort am Straßenrand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Vereinsheim

Heubach. Zwischen Sonntagabend (17.09.) und Dienstagabend (19.09.) brachen Unbekannte in ein Vereinsheim am Ortsrand von Heubach ein. Die Täter hebelten eine Zugangstür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen Bargeld, mehrere Flaschen Spirituosen und zwei Musikboxen im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Es entstand rund 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Motorroller gestohlen

Fulda. In der Von-Schildeck-Straße stahlen Unbekannte zwischen Montagabend (18.09.) und Dienstagabend (19.09.) einen blauen Motorroller des Herstellers Piaggio. Das Zweirad stand im Bereich des dortigen Spielplatzes auf dem Gehweg. Der Roller konnte mittlerweile in der Rhönstraße in einem Hof liegend durch eine Anwohnerin aufgefunden werden. Am Fahrzeug entstand rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fischwilderei

Heringen. Unbekannte platzierten unberechtigt eine Reuse in einem Bach in Widdershausen im Bereich der Werrastraße. Der Sachverhalt wurde am 27. August durch einen Zeugen festgestellt. Wie lang genau die Reuse bereits in dem Bach war und ob Fische damit aus dem Bachlauf geholt wurden, ist derzeit noch unklar. Nach momentan vorliegenden Erkenntnissen befanden sich keine Fische in der Reuse, als der Zeuge diese feststellte. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dieseldiebstahl

Bebra. Circa 250 Liter Diesel entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (19.09.) aus einem Lkw. Zur Tatzeit stand die Zugmaschine auf einem Parkplatz an der B27 in Richtung Eschwege. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de