Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Bei bestehendem Fahrverbot zu schnell unterwegs – Offenbach

(fg) Trotz bestehendem Fahrverbot war ein 27-jähriger Autofahrer am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 448 in Fahrtrichtung Offenbach mit 46 Stundenkilometern zu schnell unterwegs. Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion hatten zwischen 12 und 15.30 Uhr an der Bundesstraße 448 in Offenbach eine Messstelle zur Geschwindigkeitsüberwachung eingerichtet. Die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit an der Messörtlichkeit beträgt 80 Stundenkilometer. Der 27-Jährige durchfuhr die Messstelle mit einer Geschwindigkeit von 126 Stundenkilometern; bei der anschließenden Kontrolle gab der Mann an, dass gegen ihn ein temporäres Fahrverbot bestehe. Eine Überprüfung ergab, dass die Fahrerlaubnis tatsächlich rechtskräftig entzogen worden war. Die Weiterfahrt wurde daher untersagt, eine Strafanzeige gefertigt. Ein 41-Jähriger war zehn Stundenkilometer zu schnell unterwegs und wurde daraufhin kontrolliert; hierbei händigte der Autofahrer eine Fahrerlaubnis aus Aserbaidschan aus, obwohl er seit über einem Jahr einen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat. Daher fuhr der Mann mit einer ungültigen Fahrerlaubnis im Straßenverkehr. Ebenfalls konnte in Erfahrung gebracht werden, dass das benutze Fahrzeug keine gültige Pflichtversicherung mehr besaß. Die Weiterfahrt wurde ebenfalls untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Ein 28-jähriger Autofahrer wurde in die Kontrollstelle geleitet, da dessen vordere Seitenscheiben unzulässig mittels Tönungsfolie verdunkelt worden waren. Nach der Entrichtung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 110 Euro und der Entfernung der Folien, konnte der 28-Jährige seine Fahrt fortsetzen. Insgesamt kontrollierten die Beamtinnen und Beamten 44 Fahrzeuge und 57 Personen; daraus resultierten fünf Fahrverbote und 49 Verstöße im Anzeigenbereich.

Smart brennt komplett aus: Polizei sucht Zeugen – Offenbach

(cb) Die Offenbacher Feuerwehr wurde Mittwochnacht, gegen 01.10 Uhr, zu einem brennenden Fahrzeug in die Hafenallee (20er Hausnummern) gerufen. Vor Ort brannte ein grauer Smart mit Offenbacher Kennzeichen. Das Feuer erfasste dann auch noch den danebenstehenden grauen Toyota, an dem Frankfurter Kennzeichen angebracht waren. Beide Fahrzeuge brannten komplett aus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt. Laut Zeugenangaben haben diese unmittelbar vor der Brandentstehung einen lauten Knall vernommen; daher können die ermittelnden Polizeibeamten eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausschließen und suchen Zeugen des Vorfalles. Diese melden sich bitte unter der 069 8098-1234.

Fußgängerin angefahren und dann geflüchtet – Heusenstamm

(cb) Ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer hat am Sonntagabend, gegen 21.50 Uhr, in der Frankfurter Straße (80er Hausnummern) eine Fußgängerin angefahren. Die 18-jährige Offenbacherin überquerte gerade den Zebrastreifen, als sie von dem Unfallverursacher auf der Straße erfasst und am linken Bein verletzt wurde. Sie erlitt durch den Kontakt mit dem schwarzen Fahrzeug leichte Verletzungen, welche im herbeigerufenen Rettungswagen behandelt wurden. Zeugen melden sich bitte telefonisch bei der Polizei in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0.

Zeugen gesucht: Joggerin belästigt und geschubst – Rödermark/Ober-Roden

(cb) Eine 29-jährige Frau joggte am Dienstag, gegen 18.30 Uhr, den Weg „Außerhalb“ entlang, als zwei Jugendliche auf Fahrrädern sie passierten. Einer der beiden Jugendlichen schlug ihr laut ihren Angaben mit der flachen Hand im Vorbeifahren auf den Po und schubste sie anschließend. Die Joggerin verlor den Halt, fiel zu Boden und verletzte sich bei dem Sturz leicht. Die Rodgauerin kann die beiden wie folgt beschreiben: der eine Fahrradfahrer war etwa 14 Jahre alt, hatte eine schmale Statur und dunkelblonde Harre, welche er zum Zopf gebunden hatte. Er trug eine beigefarbene Hose und ein schwarzes T-Shirt. Er soll ein Rad mit auffälliger Farbe gefahren haben. Den anderen Teenager schätzt die Rodgauerin ebenfalls auf 14 Jahre. Dieser hatte ebenfalls dunkelblonde Haare. Zudem war er mit einer kurzen dunklen Hose und einem schwarzen Fußballtrikot bekleidet. Dieser Jugendliche war auf einem älteren und beschädigten Fahrrad unterwegs. Die Kriminalpolizei nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen.

Unbekannter fasst Fußgängerin unsittlich an – Neu-Isenburg

(jm) Ein etwa 35 Jahre alter Unbekannter hat am Dienstagvormittag in der Frankfurter Straße eine Fußgängerin unsittlich berührt. Gegen 9.35 Uhr stand die 41-Jährige mit einer weiteren Person auf der Straße in Höhe der Hausnummern 120 bis 126, als der etwa 1,60 Meter große Mann mit kurzen dunklen Haaren an ihr vorbeilief und sie dabei unsittlich anfasste. Anschließend soll er sich entschuldigt und in Richtung Carl-Ulrich-Straße entfernt haben. Er hatte einen Dreitagebart und soll einen stockähnlichen Gegenstand mit sich geführt haben. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 0898-1234.

Zeugensuche nach Parkrempler – Neu-Isenburg

(jm) Die Polizei sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am letzten Mittwoch (13. September) in der Adolf-Bauer-Straße ereignet hat. In der Zeit zwischen 8.30 und 9.40 Uhr fuhr ein Unbekannter vermutlich beim Ausparken gegen den rückwärts auf einem Behindertenparkplatz stehenden Nissan Qashqai. Anschließend machte sich die unbekannte Fahrerin oder der unbekannte Fahrer davon, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 2.500 Euro am vorderen Kotflügel sowie der Frontstoßstange zu kümmern. Hinweise nimmt die Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

Zeugensuche: Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung – Dreieich/Sprendlingen

(fg) Am Dienstagabend fuhr ein Radler die Hainer Chaussee entlang und sprühte einem 27-Jahre alten Fußgänger unvermittelt mit einem Reizstoffsprühgerät ins Gesicht; in diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der 27-Jährige gegen 20.30 Uhr auf der Hainer Chausse zu Fuß unterwegs, als ein blonder Mann auf einem Fahrrad mit Gepäckträger an diesem vorbeifuhr. Kurz darauf sei der Radfahrer umgekehrt und habe im Vorbeifahren mit dem Reizstoffsprühgerät in Richtung des Mannes aus Langen gesprüht. Der Unbekannte trug eine schwarze Kappe und ein schwarzes T-Shirt sowie eine kurze Hose. Hinweise werden durch die Polizeistation in Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0 entgegengenommen.

Zwölfjähriger Radfahrer bei Unfall leicht verletzt – Mühlheim am Main

(jm) Ein zwölfjähriger Fahrradfahrer wurde am Dienstagabend bei einem Unfall auf der Schillerstraße leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen stellte ein 19 Jahre alter Mann seinen Ford Tourneo mit irländischer Zulassung gegen 18.50 Uhr wohl verbotswidrig auf den Gehweg im Bereich der 50er-Hausnummer ab. Anschließend wollte der Rechts-Lenker aus seinem Fahrzeug steigen und öffnete die Fahrertür in Richtung des Gehwegs. Hierbei kam es anschließend zum Zusammenstoß mit dem Kind, welches mit seinem Rad auf dem Gehweg in Richtung Spessartstraße unterwegs war. Dabei fiel der Junge zu Boden und zog sich unter anderem Prellungen und Schürfwunden am Bein sowie eine Verletzung im Kopfbereich zu. Er wurde im Nachhinein in einem Rettungswagen versorgt. Der 19-Jährige musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen, ehe er seine Fahrt fortsetzen konnte.

Autos aufgebockt und Kompletträder entwendet: Polizei sucht Zeugen – Mühlheim

(cb) Bei vier Neufahrzeugen wurden in der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr und Dienstagmorgen, 9 Uhr, in der Dieselstraße (einstellige Hausnummern) vier Sätze Kompletträder entwendet. Die bis dato unbekannten Täter begaben sich auf das Firmengelände des dortigen Autohändlers, bockten dann vier Audi Q5 auf und entwendeten den jeweiligen kompletten Satz an montierten Rädern. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden wird auf etwa 28.000 Euro geschätzt. Die zuständige Polizei in Offenbach sucht nun Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Unfallflucht auf Parkplatz – Polizei bittet um Hinweise – Hainburg/Hainstadt

(jm) Wer am Freitagmittag auf einem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Straße „Auf das Loh“ unterwegs war, könnte Hinweise zu einer Unfallflucht geben, die sich zwischen 11.30 und 12.10 Uhr ereignet hat. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte offenbar beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen Polestar am Heck beschädigt und einen Schaden von etwa 1.200 Euro verursacht. Ohne sich jedoch um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der Verantwortliche davon. Wer den Beamten der Polizeistation Seligenstadt Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Bereich Main-Kinzig

Diebe stahlen Kupferkabel und Werkzeug von Baustelle – Hanau/Wolfgang

(jm) Baustellendiebe klauten in der Nacht zum Dienstag in der Straße „Lehrhöfer Heide“ Kupferkabel und Werkzeug im Wert von mehreren zehntausend Euro. Zwischen Montagabend, 18 Uhr und Dienstagmorgen, 7 Uhr, kamen die Täter auf unbekannte Weise auf das umzäunte Baustellengelände, schnitten die Kupferkabel ab und entwendeten diese. Zudem brachen die Diebe einen Container mit Baugeräten auf und nahmen etliches Werkzeug mit. Anschließen flüchteten sie mit ihrer Beute. Die Polizei bittet Anwohner oder Passanten, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 06181 9597-0 zu melden.

Offenbach, 20.09.2023, Pressestelle, Felix Geis