Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Schwerer Raub in Einfamilienhaus,

Oberursel, Weingärtenstraße, Dienstag, 19.09.2023, 13:00 Uhr

(da)Am Dienstagmittag kam es zu einem Raub in einem Oberurseler Wohngebiet. Gegen 13:00 Uhr überfielen zwei maskierte Männer die beiden in einem Einfamilienhaus in der Weingärtenstraße befindlichen Personen. Die Überfallenen wurden unter Vorhalt eines Messers gefesselt und in den Räumlichkeiten des Wohnhauses eingesperrt. Die Täter erbeuteten Schmuck sowie Bargeld und flohen anschließend in unbekannte Richtung. Deren Opfer mussten zwecks medizinischer Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei den beiden Tätern handelte es sich um zwei Männer. Einer der beiden war schlank, ca. 1,80m groß, dunkel gekleidet und sprach Deutsch mit leichtem, nicht identifizierbaren Akzent. Der andere war ca. 1,75m groß, korpulent, sprach akzentfreies Deutsch, trug eine Brille und ebenfalls dunkle Kleidung. Die Gesichter der beiden Personen waren maskiert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter (06172) 120-0 Hinweise entgegen.