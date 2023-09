Randale nach Körperverletzung,

Bad Camberg, Limburger Straße, Dienstag, 19.09.2023, 20:45 Uhr

(wie) Am Dienstagabend kam es in Bad Camberg zu einer Körperverletzung, wonach ein Beteiligter auf einem Schulhof randalierte. Zeugen verständigten gegen 20:45 Uhr die Polizei, da ein Mann mit freiem Oberkörper auf einem Schulhof randalieren würde. Streifen aus Limburg, von der Bundes- und der Autobahnpolizei fuhren nach Bad Camberg und suchten nach dem Mann. An der Taunusschule befanden sich weder die beschriebene Person, noch wurden Beschädigungen festgestellt. Wenig später kontrollierte eine Streife in der Danziger Straße zwei Männer, von denen einer oberkörperfrei war. Der 32-Jährige war zudem am Kopf verletzt. Offenbar war es zuvor zu einer Körperverletzung an einem Supermarkt in der Limburger Straße gekommen, bei der der Mann von einem Bekannten geschlagen wurde. Weitere Angaben wollte der Verletzte nicht machen, auch einen Rettungswagen verweigerte er. Da der 32-Jährige einen Dolch in einem Holster an der Hose trug, stellten die Beamten diesen sicher. Hinweise zu dem Sachverhalt werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegengenommen.

Geldbörse aus Auto gestohlen,

Waldbrunn-Hausen, In der Wolfsgrub, Montag, 18.09.2023, 15:00 Uhr bis Dienstag, 19.09.2023, 02:00 Uhr

(wie) Ein Unbekannter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag in Hausen eine Geldbörse aus einem Auto gestohlen. Ein 60-Jähriger hatte einen grauen Mazda in der Straße „An der Wolfsgrub“ abgestellt. In einem unbeobachteten Moment näherte sich ein Unbekannter dem unverschlossenen Pkw und öffnete diesen. Aus dem Innere wurde die Geldbörse des 60-Jährigen entwendet. Der Dieb floh anschließend mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei rät: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen! Schließen Sie Ihr Fahrzeug stets ab, damit Diebe kein leichtes Spiel haben! Selbst im Westerwald gilt, Gelegenheit macht Diebe!

Randalierer in Gewahrsam genommen,

Limburg, Bahnhofsplatz, Dienstag, 19.09.2023, 12:40 Uhr

(wie) Am Dienstagmittag hat die Polizei in Limburg einen Randalierer in Gewahrsam genommen. Passanten riefen gegen 12:40 Uhr die Polizei zum Bahnhofsplatz, da dort ein Mann andere lauthals anschreien und belästigen würde. Eine Streife des Polizeipostens konnte kurz darauf den beschriebenen Randalierer kontrollieren und zur Ruhe ermahnen. Als es in der Folge zu weiteren Notrufen kam, weil der Mann wieder Stress machte und auch mit Flaschen um sich warf, nahm die Streife den betrunkenen und polizeibekannten 47-Jährigen in Gewahrsam. Er wurde zur Verhinderung von Straftaten und zur Ausnüchterung in einer Zelle untergebracht.

Autobahnpolizei

Bei Auffahrunfall auf A 3 verletzt,

Hünfelden, Bundesautobahn 3, Dienstag, 19.09.2023, 22:25 Uhr

(wie) Bei einem Auffahrunfall auf der A 3 bei Hünfelden wurde am späten Dienstagabend ein Mann verletzt. Der 27-Jährige war mit einem schwarzen Renault Clio auf dem rechten Fahrstreifen der A 3 in Richtung Köln unterwegs. Knapp drei Kilometer nach der Tank- und Rastanlage Bad Camberg-Ost bremsten die vorausfahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt ab. Obwohl auch der 27-Jährige bremste, schaffte er es nicht mehr rechtzeitig zum Stehen zu kommen und prallte gegen das Heck eines grauen Renault Clio, der von einer 39-Jährigen gesteuert wurde. Bei der Kollision wurde der 27-Jährige verletzt, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Autobahnpolizei schätzt den Sachschaden auf 6.500 EUR.