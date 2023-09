Wiesbaden: Die Polizei-News

Gewässerverunreinigung auf dem Rhein

Wiesbaden

Am Mittwoch, den 20.09.2023, gg. 12:23 Uhr wurde der Wasserschutzpolizei Wiesbaden eine Gewässerverunreinigung gemeldet. Bei der Verunreinigung handelte es sich um ein mineralölhaltiges Produkt. Diese erstreckte sich über einige Kilometer am rechten Ufer, wobei dies kein zusammenhängender Ölfilm war, sondern mit Unterbrechungen und zerfahrenen, vereinzelten, schillernden Schlieren. Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Ermittlungen auf einen möglichen Verursacher. Zwei in Frage kommende Tankschiffe wurden von der Wasserschutzpolizei kontrolliert und konnten als Verursacher ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Auseinandersetzung in der Kirchgasse, Wiesbaden,

Kirchgasse, 19.09.2023, 21.40 Uhr,

(pl)Am Dienstagabend kam es in der Kirchgasse zu einer handfesten

Auseinandersetzung. Ein 18-jähriger Mann war gegen 21.40 Uhr in der

Fußgängerzone unterwegs, als er in Höhe eines Einkaufsmarktes in der Kirchgasse

auf eine Jugendgruppe traf. Aufgrund bestehender Differenzen entwickelte sich

ein Streit, der schließlich dahingehend ausuferte, dass der 18-Jährige von einer

Person aus der Gruppe zu Boden geschubst und geschlagen worden sein soll. Als

ein Zeuge dazwischen ging, habe der Angegriffene versucht zu flüchten, sei aber

gestürzt und dann erneut angegriffen worden. Beim Eintreffen der verständigten

Polizeikräfte hatten sich alle Beteiligten bereits entfernt, konnten jedoch im

weiteren Verlauf im Nahbereich angetroffen werden. Gegen den mutmaßlichen

Angreifer, einen 15-jährigen Jugendlichen, wurde ein entsprechendes

Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Falsche Wasserwerker unterwegs,

Wiesbaden-Schierstein, An Peters Ziegelei, 19.09.2023, 12.15 Uhr,

(pl)In einem Mehrfamilienhaus in der Straße „An Peters Ziegelei“ in Schierstein

wurde am Dienstagmittag eine Wiesbadenerin von zwei falschen Handwerkern

heimgesucht. Die beiden Männer erschienen gegen 12.15 Uhr bei der Geschädigten

und erschlichen sich unter einem Vorwand Einlass in deren Wohnung. Anschließend

lenkte einer der vermeintlichen Handwerker die Frau geschickt ab, sodass der

Komplize die Wohnung unbemerkt nach Wertsachen durchsuchen konnte. Später, als

die Männer die Wohnung bereits wieder verlassen hatten, musste die Wiesbadenerin

das Fehlen von Bargeld und Schmuck feststellen Der Handwerker, welcher die

Geschädigte ablenkte, soll etwa 35-40 Jahre alt sowie kräftig gewesen sein und

einen dunkleren Teint gehabt haben. Getragen habe er ein dunkles T-Shirt und

eine dunkle Hose. Der Komplize konnte nicht näher beschrieben werden. Die

Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611)

345-0.

Möbel von Terrasse gestohlen,

Wiesbaden, Geschwister-Scholl-Straße, 18.09.2023, 18.00 Uhr bis 19.09.2023,

07.30 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag von der Terrasse des

Stadtteilzentrums Klarenthal die Außenmöbel gestohlen. Die Täter kletterten auf

die Terrasse und entwendeten mindestens 16 Bistrostühle sowie einen Bistrotisch

aus Aluminium. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer

(0611) 345-2340 entgegen.

Klinikuntergeschoss von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Leibnizstraße,

20.09.2023, 03.55 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch wurde das Untergeschoss einer Klink in der

Leibnizstraße von zwei Einbrechern heimgesucht. Die beiden Täter drangen durch

eine aufgehebelte Kellertür in die Räumlichkeiten ein. Als sie sich dann gegen

03.55 Uhr im Untergeschoss an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten,

wurden sie von einer Zeugin gestört und ergriffen die Flucht. Einer der beiden

Einbrecher wurde als 20-25 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß und schlank

beschrieben. Er habe einen Kapuzenpullover getragen und eine Taschenlampe sowie

einen Rucksack mit sich geführt. Der Komplize soll dunkelhäutig gewesen sein.

Eine weitere Beschreibung liegt nicht vor. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier

unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

Fahrradfahrer bei Zusammenstoß mit Linienbus verletzt, Wiesbaden,

Schwalbacher Straße, Dotzheimer Straße, 19.09.2023, 13.00 Uhr,

(pl)Im Bereich der Ampelkreuzung Schwalbacher Straße/Dotzheimer Straße wurde am

Dienstagmittag ein 50-jähriger Fahrradfahrer von einem Linienbus erfasst und

verletzt. Der Bus war gegen 13.00 Uhr auf der Dotzheimer Straße in Richtung

Luisenstraße unterwegs, als es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem auf

der Schwalbacher Straße in Richtung Rheinstraße fahrenden Rennradfahrer kam.

Aufgrund seiner Verletzungen wurde der 50-Jährige zur Behandlung in ein

Krankenhaus gebracht. Das 1. Polizeirevier bittet Zeuginnen und Zeugen, die den

Unfall beobachtet haben und über die Ampelschaltung Auskunft geben können, sich

unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Fußgängerin von Fahrrad erfasst und schwer verletzt, Wiesbaden-Biebrich,

Äppelallee, 19.09.2023, 17.10 Uhr,

(pl)Bei einem Unfall in der Äppelallee wurden am Dienstagnachmittag eine

58-jährige Fußgängerin und eine 53-jährige Fahrradfahrerin verletzt. Die

Fußgängerin überquerte gegen 17.10 Uhr in Höhe der Hausnummer 16 an einer grünen

Fußgängerampel die Fahrbahn, als sie von der Fahrradfahrerin erfasst wurde und

auf den Boden stürzte. Hierbei erlitt die 58-Jährige schwere Kopfverletzungen.

Auch die 53-Jährige kam mit ihrem Fahrrad zu Fall und wurde leicht verletzt.

Beide Frauen wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Berauschter Fahrer auf A 3 verletzt,

Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Dienstag, 19.09.2023, 13:45 Uhr

(wie) Am Dienstagmittag ist ein berauschter Autofahrer bei einem Auffahrunfall

auf der A 3 bei Wiesbaden verletzt worden. Ein 43-Jähriger in einem BMW und ein

27-Jähriger in einem Hyundai befuhren hintereinander die A 3 in Richtung Köln

auf dem linken Fahrstreifen in einem Baustellenbereich. Kurz vor dem Wiesbadener

Kreuz prallte der Hyundai plötzlich gegen das Heck des BMW. Bei der folgenden

Unfallaufnahme zeigte der 27-Jährige deutliche Anzeichen eines vorausgegangenen

Drogenkonsums. Daher wurde er festgenommen und sollte für eine Blutentnahme zur

Dienststelle gebracht werden. Während der Fahrt verschlechterte sich der

Gesundheitszustand des Mannes, sodass er an einen Rettungswagen übergeben wurde,

der ihn in ein Krankenhaus brachte. Die Blutentnahme führte dann schließlich ein

Arzt im Krankenhaus durch. Die beiden beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt

werden, den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf 23.000 EUR.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Verdächtiger Gegenstand an Bushaltestelle, Kiedrich,

Sonnenlandstraße, bis Dienstag, 19.09.2023, 05:20 Uhr

(wie) Am frühen Dienstagmorgen wurde in Kiedrich ein verdächtiger Gegenstand an

einer Bushaltestelle gefunden, der von Sprengstoffspezialisten des

Landeskriminalamtes überprüft werden musste. Ein Zeuge verständigte gegen 05:20

Uhr die Polizei, da er an einer Bushaltestelle in der Sonnenlandstraße ein

Päckchen aufgefunden hatte, das verdächtige Geräusche von sich gab und noch dazu

blinkte. Eine Streife der Polizei überprüfte den Gegenstand und stufte diesen

als potenziell gefährlich ein. Daher wurde der Bereich um die Bushaltestelle

abgesperrt und Spezialisten des Landeskriminalamts hinzugerufen. Diese machten

das Päckchen unschädlich und stellten nach genauer Begutachtung fest, dass keine

Gefahr davon ausgegangen war. Hinweise zu dem Sachverhalt werden unter der

Rufnummer 06123/ 9090-0 entgegengenommen. Wer hat gesehen, wie jemand das

Päckchen an der Bushaltestelle abgelegt hat?

Trickdieb in Wohnung gelassen,

Taunusstein, Wehen, Walkmühlstraße, Dienstag, 19.09.2023, 13:30 Uhr

(da)Ein Trickdieb hat sich am Dienstag durch geschickte Überredungskunst Zutritt

zur Wohnung eines Mannes aus Taunusstein-Wehen verschafft. Gegen 13:30 Uhr wurde

der Senior an einer Bushaltestelle in der Walkmühlstraße von dem Unbekannten

angesprochen. Schnell entwickelte sich ein scheinbar vertrauliches Gespräch, in

dessen Verlauf der Unbekannte den Angesprochenen bat, einmal bei ihm zu Hause

auf die Toilette gehen zu dürfen. Hilfsbereit und nichts Böses ahnend kam der

Rentner der Bitte nach und so begab man sich zu zweit in seine Wohnung. Doch

beim Toilettengang des Unbekannten blieb es nicht. Dieser nutzte einen

unbeobachteten Moment, um die gesamte Wohnung nach Schmuck und Bargeld zu

durchsuchen. Hierbei wurde er dann von dem Taunussteiner überrascht und der

Wohnung verwiesen. Der Dieb ergriff die Flucht, jedoch mit diversem Schmuck in

der Tasche. Im Nachhinein wurde der Mann als etwa 35 bis 40 Jahre alt, 1,75 bis

1,80 Meter groß, schlank und mit kurzen dunklen Haaren beschrieben. Er habe

Deutsch mit italienischem Akzent gesprochen und sei mit einer olivgrünen

Steppjacke und Jeans bekleidet gewesen. Außerdem habe er eine große braune

Tasche mit mehreren Jacken bei sich gehabt. Ihre Hinweise in diesem Fall werden

von der Bad Schwalbacher Polizei unter der Rufnummer (06124) 7078-0

entgegengenommen.

Sechs Verletzte bei Unfall mit Schultransport, Eltville, Bundesstraße 42,

Dienstag, 19.09.2023, 13:15 Uhr

(wie) Auf der B 42 bei Eltville sind am Dienstagmittag sechs Menschen bei einem

Unfall mit einem kleinen Schulbus verletzt worden, einer davon schwer. Ein

64-Jähriger befuhr als Fahrer eines Schultransports mit einem VW Kleinbus die B

42 in Richtung Rüdesheim. Hierbei übersah er offenbar ein am rechten

Fahrbahnrand stehendes Pannenfahrzeug und prallte trotz einer Vollbremsung in

dessen Heck. Bei der Kollision wurden alle sechs Insassen des Kleinbusses

verletzt, der Fahrer schwer. Die Fahrerin des liegengebliebenen VW Golf hatte

ihr Fahrzeug vor dem Unfall verlassen und blieb daher unverletzt. Die Verletzten

wurden nach notärztlicher Behandlung an der Unfallstelle mit mehreren

Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt

werden, die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 25.000 EUR.

Geparktes Auto beschädigt – Unfallflucht, Taunusstein, Neuhof, Rosenweg,

17.09.2023, 11.00 Uhr bis 13.25 Uhr,

(pl)Am Sonntag wurde in Taunusstein-Neuhof ein schwarzer Skoda bei einer

Verkehrsunfallflucht beschädigt. Der betroffene Pkw war zwischen 11.00 Uhr und

13.25 Uhr im Rosenweg abgestellt und wurde währenddessen von einem

vorbeifahrenden Fahrzeug im Bereich der Fahrertür sowie des Kotflügels

beschädigt. Die unfallverursachende Person entfernte sich unerlaubt vom

Unfallort. Der Schaden wird auf circa 2.500 Euro geschätzt. Die Bad Schwalbacher

Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Autobahnpolizei

Acht beschädigte Fahrzeuge durch Hindernis auf Autobahn, Idstein,

Bundesautobahn 3, Dienstag, 19.09.2023, 05:30 Uhr

(wie) Auf der A 3 bei Idstein sind am frühen Dienstagmorgen acht Fahrzeuge

beschädigt worden, als sie über ein Hindernis auf der Fahrbahn fuhren. Aus

bisher ungeklärter Ursache lag in der Nähe der Anschlussstelle Idstein eine

Warnbake auf der Fahrbahn der A 3 in Richtung Frankfurt. Bis die Autobahnpolizei

das Hindernis entfernen und den Bereich sichern konnte, überfuhren sieben Autos

und ein Sattelzug die Bake. Hierbei wurden die Fahrzeuge allesamt beschädigt, am

schwersten traf es allerdings den Sattelzug, dessen Dieseltank aufriss und

seinen Inhalt auf Fahrbahn und Grünstreifen ergoss. Auf Anordnung der Unteren

Wasserbehörde mussten Kanalabflüsse gesichert und kontaminiertes Erdreich

abgebaggert werden. Der Sattelzug konnte seine Fahrt erst nach einer Reparatur

des Tanks fortsetzen. Den Gesamtschaden schätzt die Autobahnpolizei auf

mindestens 10.000 EUR.

Vermisste Person auf Autobahn entdeckt, Idstein, Bundesautobahn 3, Mittwoch,

20.09.2023, 01:20 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat die Autobahnpolizei einen

vermissten Mann an der A 3 bei Idstein entdeckt. Verkehrsteilnehmer hatten ein

Pannenfahrzeug gemeldet, bei dem ein alter Mann stehen würde. Eine Streife fuhr

sofort zu dem Pkw, um helfen und die Gefahrenstelle beseitigen zu können. Bei

der Überprüfung des Pkw und des 85-jährigen Fahrers stellten die Beamten fest,

dass der Mann als vermisst gemeldet war. Somit setzten sie den Mann in den

Streifenwagen, schleppten sein Fahrzeug zur nächsten Tank- und Rastanlage und

verständigten die Familie des Vermissten. Angehörige konnten den Senior

schließlich bei der Autobahnpolizeistation abholen.