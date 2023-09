Südhessen: Bilanz nach „Blitz für Kids“ Kontrollen – Mehr als 2000 Fahrzeuge überprüft – Grundschülerinnen und Grundschüler geben grüne und gelbe Karten heraus

Die Sommerferien liegen drei Wochen zurück und viele Schülerinnen und Schüler machen sich seitdem wieder jeden Tag auf ihren Weg in die Schulen.

Mit dem Beginn des neuen Schuljahrs führten südhessische Polizeikräfte im Rahmen der hessenweiten Aktion „Blitz für Kids“ an verschiedenen Schulen und auf Schulwegen in Darmstadt und in den Landkreisen Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Bergstraße und im Odenwaldkreis Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen durch. Dabei nahmen die Polizisten in Südhessen mehr als 2.300 Fahrzeuge ins Visier und stellten 279 Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Die meisten Fahrerinnen und Fahrer kamen trotz ihres ordnungswidrigen Verhaltens mit einer Verwarnung davon. In 25 Fällen fertigten die Beamten Anzeigen, die Bußgelder nach sich ziehen werden. Auch in diesem Jahr wurden die Ordnungshüter in Südhessen bei ihren Kontrollen von Grundschülern tatkräftig unterstützt. Die Schulanfänger verteilten gelbe und grüne Karten an die Autofahrer. Zuvor war das Thema Geschwindigkeitskontrollen im Unterricht durchgenommen worden. In der anschließenden Praxis übergaben die Kinder 384 grüne Karten an Autofahrer und sprachen ihren Dank für ihr vorbildliches Verhalten aus. 205 erhielten dagegen eine gelbe Karte. Mit dieser machten sie auf ihre Geschwindigkeitsüberschreitung und den damit einhergehenden Gefahren aufmerksam, die schon bei geringen Überschreitungen der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit lauern. Ziel der Aktion war es auch in diesem Jahr, bei allen Verkehrsteilnehmern eine rücksichtsvolle und vorausschauende Fahrweise herbei zu führen. Insbesondere Kinder im Einschulalter sind als Neulinge im Straßenverkehr besonders gefährdet und verdienen deshalb ein besonderes Augenmerk aller.

Darmstadt

Darmstadt: Zwei Autos im Visier / Zeugen gesucht

Darmstadt – Im Zeitraum von Montag (18.09.) bis Dienstag (19.09.) kam es

im Bereich der Magdalenen- und Moserstraße jeweils zu einem Diebstahl aus einem

abgestellten Auto. Auf noch nicht bekannte Weise verschafften sich die Täter

Zugang zu den Fahrzeugen und entwendeten aus einem ein angebrachtes

Multimedia-System. In dem anderen Fall entstand Sachschaden in bislang

unbekannter Höhe.

Um Ihr Fahrzeug bestmöglich vor Diebstahl zu schützen, gibt die Polizei folgende

Verhaltenstipps:

Auto in abschließbarer Garage oder an belebten, gut beleuchteten

Orten abstellen

Orten abstellen Verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten

Zündschlüssel immer abziehen, auch bei kurzer Abwesenheit

Alle Öffnungen (Türen, Fenster, Kofferraum) schließen

Aktivieren Sie vorhandene Sicherheitsfeatures wie

Diebstahlwarnanlage

Diebstahlwarnanlage Achten Sie auf optische Signale beim Verriegeln des Autos

Ersatzschlüssel nicht im oder am Auto verstecken

Das zuständige Fachkommissariat 21/22 der Kriminalpolizei Darmstadt ermittelt in

beiden Fällen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0

entgegen.

15-Jähriger attackiert und mit Messer bedroht / Festnahme und Zeugenaufruf

Darmstadt – Am Dienstagabend (19.09.) gegen 18:30 Uhr kam es in der

Heinrich-von-Brentano-Anlage zu einer Auseinandersetzung zwischen einem

15-jährigen Jugendlichen und mehreren Tatverdächtigen aus einer Gruppe heraus.

Durch gezielte Schläge wurden dem 15-Jährigen persönliche Gegenstände sowie

Bargeld entwendet. Nach einer kurzzeitigen Flucht und erneutem Festhalten des

Jugendlichen wurde ihm ein Messer vorgehalten und mit dessen Einsatz gedroht.

In diesem Zusammenhang konnte eine Person festgenommen werden. Die Ermittlungen

weiterer Beteiligter werden vom zuständigen Fachkommissariat 35 der

Kriminalpolizei Darmstadt geführt und sind derzeit noch im Gange. Die

Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes dauern an.

Das Fachkommissariat bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung

dieses Delikts. Sachdienliche Hinweise werden erbeten unter der Rufnummer

06151/969-0.

Darmstadt-Dieburg

Griesheim: Dieb im Friseurgeschäft / Wem ist der Verdächtige aufgefallen?

Griesheim – Nach dem Diebstahl eines Handys in einem Friseursalon am

Dienstagnachmittag (19.9.) hat das Kommissariat 42 in Griesheim die weiteren

Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Ein noch

unbekannter Täter betrat gegen 15.15 Uhr ein Friseurgeschäft in der Goethestraße

und hielt einer Mitarbeiterin ein Blatt Papier vor. Dabei nutzte er offenbar

einen Augenblick der Abgelenktheit und ließ ein auf dem Tresen liegendes Handy

mitgehen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll der Mann bereits zuvor in zwei

weiteren Geschäften auf ähnliche Weise, jedoch ohne dort Beute gemacht zu haben,

aufgefallen sein. Zu seiner Beschreibung ist bekannt, dass er circa 1,80 Meter

groß und von schlanker Statur war. Er hatte einen Bart und trug eine schwarze

Kappe auf dem Kopf. Zum Zeitpunkt der Tat war er mit einem schwarzen,

langärmeligen Oberteil und einer Hose in der Farbe Beige, mit aufgesetzten

Seitentaschen, bekleidet. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen

gemacht hat oder Hinweise zur Identität des beschriebenen Mannes geben kann,

wird gebeten, sich beim Kommissariat 42 zu melden (Rufnummer 06155/8385-0).

Alsbach: Diebstahl aus Auto / Zeugen gesucht

Alsbach-Hähnlein – Im Zeitraum von Montagvormittag (18.09.) bis

Dienstagnachmittag (19.09.) kam es im Bereich der Straße „Im Klingen“ zu einem

Diebstahl aus einem abgestellten Auto. Auf noch nicht bekannte Weise

verschafften sich die Täter Zugang zu dem Fahrzeug und entwendeten Bestandteile

des Fahrzeuginneren sowie das verbaute Navigationsgerät. Hinweise auf die

Fluchtrichtung ergaben sich nicht.

Gross-Gerau

Büttelborn: Diebe zerschneiden Cabriodach/Wer hat etwas bemerkt?

Das Cabriodach eines BMW wurde am Dienstag (19.09.) auf dem Parkplatz beim Laufreff an der Landesstraße 3303 von Unbekannten zerschnitten. Die Beschädigung wurde nach ersten Ermittlungen in der Zeit zwischen 6.45 und 8.00 Uhr begangen. Gestohlen wurden aus dem Fahrzeug ein Navigationsgerät und eine Dashcam. Der Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf insgesamt etwa 2000 Euro.

Die Polizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Die Beamten sind unter der Rufnummer 06142/6960 zu erreichen.